Посол России в США Антонов: Американцы входят в расчёты украинских ЗРК Patriot

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Посол России в США Антонов: Американцы входят в расчёты украинских ЗРК Patriot

В Пентагоне лгут, когда утверждают, что преданные Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot управляются исключительно украинскими расчетами. Американцы входят в расчеты украинских ЗРК Patriot с большой вероятностью. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Российский дипломат уверен, что американцы скрывают участие своих военнослужащих в эксплуатации переданных Украине зенитных комплексов Patriot. По его словам, это очень дорогая система, обслуживаемая расчетом из нескольких десятков человек. Невозможно подготовить за короткое время специалистов, в обслуживании систем принимают участие военные США.



У меня возникает простой вопрос. ЗРК Patriot, почитайте любые газеты, там написано: 80-90 человек расчет. Вопрос: вы такие добрые, что просто отдаете эту систему для пользования и там нет никакого офицера, который будет управлять этой системой? Знаете, с большей долей вероятности могу утверждать, что там присутствуют американские эксперты

- приводит ТАСС слова Антонова.

В пример российский дипломат привел Шольца и немецкую крылатую ракету Taurus. Основным препятствием для передачи этой ракеты немецкий канцлер называет обязательное присутствие на Украине военнослужащих Бундесвера, которые будут обслуживать и запускать эту систему. И речь идет о ракете, а не сложнейшем зенитном комплексе.

(...) Шольц не дает возможности поставить эту систему, потому что там должны быть немецкие военные. Появление немцев на территории Украины - это вообще неприемлемо

- добавил Антонов.
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    28 комментариев
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    1. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +1
      Сегодня, 06:46
      В пример российский дипломат привел Шольца и немецкую крылатую ракету Taurus. Основным препятствием для передачи этой ракеты немецкий канцлер называет обязательное присутствие на Украине военнослужащих Бундесвера, которые будут обслуживать и запускать эту систему. И речь идет о ракете, а не сложнейшем зенитном комплексе.
      Даже в годы Второй Мировой, в любой нашей воинской части, вооруженной техникой ленд-лиза находились американские офицеры, с задачами контроля её эксплуатации и выявления недостатков. Уж та то техника точно не сравнима с современной, почти штучной
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        -1
        Сегодня, 06:59
        Здравствуйте, Сергей!
        Цитата: svp67
        Даже в годы Второй Мировой, в любой нашей воинской части, вооруженной техникой ленд-лиза находились американские офицеры, с задачами контроля её эксплуатации и выявления недостатков.

        Конечно, американские специалисты есть и в большом количестве. Просто двойное гражданство помогает американцам сохранять ""козью морду" и твердить "их там нет"
        Хотя не знаю, если РФ признает, что они там есть, то надо тогда по США удар наносить? Иначе народ не поймет. Или будем ждать выборы в США, Нет?
        1. Наган Ранг пользователя
          Наган
          +4
          Сегодня, 07:14
          Предъявить доказательства их наличия, а еще лучше их самих, живыми или мертвыми. Желательно в сентябре-октябре. Сюрприз Маразматику Джо прямо перед выборами.
          1. Бородач Ранг пользователя
            Бородач
            +3
            Сегодня, 07:38
            Цитата: Наган
            Предъявить доказательства их наличия, а еще лучше их самих, живыми или мертвыми. Желательно в сентябре-октябре. Сюрприз Маразматику Джо прямо перед выборами.

            Предъявить доказательства потрясателям пробирками и фейкометам?
            Антонов пытается представить РФ, как Империю Правды, а США - Империя Лжи. Невозможно обыграть в одиночку команду шулеров, играющих краплёными картами, по их же правилам.
            С волками жить - по-волчьи выть.
            На месте Антонова, я бы выразил глубочайшие соболезнования американскому народу в связи с гибелью военнослужащих США, управлявших ЗРК Патриот. Это был бы прекрасный подарок для Республиканских СМИ во время предвыборной кампании: погибли американские солдаты, а главное, погибли деньги американских налогоплательщиков. Безвозмездно.
            А доказательства? А доказательства самой свободной прессе не к чему. Американские СМИ и правда - это два антипода.
        2. Nikolaevich I Ранг пользователя
          Nikolaevich I
          +2
          Сегодня, 07:22
          В данном случае надо учесть и такой фактор,что американцы не могут упустить возможность получить реальный боевой опыт в условиях современной,более или менее,технологичной войны !
      2. JOYyppe Ранг пользователя
        JOYyppe
        +1
        Сегодня, 07:03
        Ну, теперь уже официальное лицо объявило о том, что матрасия воюет с Россией. Дальше будут ссать ноту протеста и со всеми остальными, РЕАЛЬНЫМИ последствиями им предъявить?
      3. Дилетант Ранг пользователя
        Дилетант
        -2
        Сегодня, 07:26
        в любой нашей воинской части, вооруженной техникой ленд-лиза находились американские офицеры

        А еще американцы взяли в 1945 году Берлин. Каких только глупостей не начитаешься у современной молодежи.
        У кота Матроскина телевизор природу заменил, а у некоторых интернет заменил мозги.
    2. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      +3
      Сегодня, 06:51
      Тогда в тройне приятно, когда наши эти ЗРК в распыл пускают. Заодно и пиндocы шинкуется не только дурни из Бандурляндии.
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +4
      Сегодня, 06:52
      «Американцы входят в расчёты украинских ЗРК Patriot» —

      — Они входят в "расчёт" офиса президента Украины ...
    4. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      +2
      Сегодня, 06:53
      Неожиданно смело дипломат высказался.
      Неужеди и до лозунгов к простому народу дойдет дело в миде.
      1. Hagen Ранг пользователя
        Hagen
        +2
        Сегодня, 07:36
        Цитата: антивирус
        Неожиданно смело дипломат высказался.

        Ну, да. wink Особенно традиционно дипломатическая формула "с большой долей вероятности могу утверждать....". Смело, это когда "однозначно"+фамилия имя отчество+день+час....
    5. Сергей Колтаков Ранг пользователя
      Сергей Колтаков
      +1
      Сегодня, 06:58
      Значит офицеров штатовских станет на несколько штук меньше ))) ❗
    6. FoBoss_VM Ранг пользователя
      FoBoss_VM
      +1
      Сегодня, 06:59
      Да все всё прекрасно знают. Конечно же американцы входят в расчет пэтриотов.
    7. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 07:02
      У Пентагона одна проблема ,чтобы в расчёте ЗРК Пэтриот негр не засветился.
      1. Nikolaevich I Ранг пользователя
        Nikolaevich I
        +2
        Сегодня, 07:16
        Как вы можете такое предлагать !? belay Это не толерантно ! Это дискриминация ! stop
        1. Егоза Ранг пользователя
          Егоза
          0
          Сегодня, 07:21
          Цитата: Nikolaevich I
          Как вы можете такое предлагать !? Это не толерантно ! Это дискриминация !

          Да ладно Вам! У нас тоже есть "негры с украинскими корнями" tongue
        2. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          +3
          Сегодня, 07:21
          Цитата: Nikolaevich I
          Это дискриминация !

          Дискриминация - белых? Жизни негров важны?Кстати в NYT посмотрел фото солдат охраняющих метро в Нью Йорке- белых не увидел.Вроде ещё один штат США ввёл охрану метро войсками.В метро у них веселуха- стреляють!Демократия.
      2. роман66 Ранг пользователя
        роман66
        +1
        Сегодня, 07:17
        Засветился негр - просто прелестно. Знаменитый чёрный свет lol
      3. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +3
        Сегодня, 07:18
        Цитата: tralflot1832
        чтобы в расчёте ЗРК Пэтриот негр не засветился
        Вот, один уже засветился! wink
      4. Наган Ранг пользователя
        Наган
        +1
        Сегодня, 07:19
        Цитата: tralflot1832
        У Пентагона одна проблема ,чтобы в расчёте ЗРК Пэтриот негр не засветился.

        Во-первых, не негр, а Африканский Американец. Во-вторых, отбор по расовым признакам - это неполиткорректно, не инклюзивно, не прогрессивно, и не толерантно. Назначение на все должности, в том числе и эти, должно производиться в соответствии с принципами DEI (Diversity, Equity, Inclusion).wassat
        1. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          0
          Сегодня, 07:30
          Руководящую должность ,займёт лгбтешный негр,считающие себя хоббитом ,передвигающийся на инвалидной коляске,демократ?Что я ещё не назвал для проходного резюме? hi
          1. Наган Ранг пользователя
            Наган
            +1
            Сегодня, 07:36
            Цитата: tralflot1832
            Что я ещё не назвал для проходного резюме?

            blind and mentally impaired lol
            1. tralflot1832 Ранг пользователя
              tralflot1832
              +1
              Сегодня, 07:44
              Цитата: Наган
              blind and mentally impaired
              Наган это уже слишком,это резюме тянет на должность президента США. hi
        2. Ясная Ранг пользователя
          Ясная
          0
          Сегодня, 07:52
          Цитата: Наган
          Во-первых, не негр, а Африканский Американец.

          Даже в нигере можно найти что-то хорошее.
          Если его обыскать. winked
    8. Kapany3
      Kapany3
      +1
      Сегодня, 07:27
      Цитата: Наган
      Предъявить доказательства их наличия, а еще лучше их самих, живыми или мертвыми. Желательно в сентябре-октябре. Сюрприз Маразматику Джо прямо перед выборами.

      Лучше живыми, но без рук и ног, чтоб могли разговаривать и рассказывать в телевизоре какие сердобольные русские воины "не дали помереть". И пусть мучается до конца жизни и мучает близких.
    9. Iron_69 Ранг пользователя
      Iron_69
      +1
      Сегодня, 07:39
      Да уж, читаешь комментарии и.....А что, память короткая да: во Вьетнаме американские самолеты чья ПВО сбивала? И кто там в расчетах сидел? Так что что из этого делать сенсацию - давно уже с ами обмениваемся "любезностями".
    10. sodium20 Ранг пользователя
      sodium20
      0
      Сегодня, 07:41
      USA
      UAVs, AWACS, Bigtech companies, Big pharma companies, Big Banks, High ranking officials, Biden family, CIA, Pentagon, NSA, Senate members, Military Industrial Complex, Medias etc are 'directly involved' in the shadow/proxy fight against Russian citizens..
    11. Владимир М Ранг пользователя
      Владимир М
      0
      Сегодня, 07:57
      Присутствие американских военнослужащих на территории Украины не является чем-то таким не предсказуемыми. Естественно те же комплексы ЗРК Patriot обслуживаются и управляются американскими военными. Наших военнослужащих тоже "не было" в Корее, во Вьетнаме, Африке ..., но это не мешало сбивать их самолёты. Но никто никому и не думал объявлять войну. Согласен с Борадач - просто "выражать глубочайшие соболезнования американскому народу в связи с гибелью военнослужащих США на территории Украины". Ну и по возможности предъявлять останки американских военнослужащих, конечно не забыв выражать "соболезнования".

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