Посол России в США Антонов: Американцы входят в расчёты украинских ЗРК Patriot
28
В Пентагоне лгут, когда утверждают, что преданные Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot управляются исключительно украинскими расчетами. Американцы входят в расчеты украинских ЗРК Patriot с большой вероятностью. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Российский дипломат уверен, что американцы скрывают участие своих военнослужащих в эксплуатации переданных Украине зенитных комплексов Patriot. По его словам, это очень дорогая система, обслуживаемая расчетом из нескольких десятков человек. Невозможно подготовить за короткое время специалистов, в обслуживании систем принимают участие военные США.
У меня возникает простой вопрос. ЗРК Patriot, почитайте любые газеты, там написано: 80-90 человек расчет. Вопрос: вы такие добрые, что просто отдаете эту систему для пользования и там нет никакого офицера, который будет управлять этой системой? Знаете, с большей долей вероятности могу утверждать, что там присутствуют американские эксперты
В пример российский дипломат привел Шольца и немецкую крылатую ракету Taurus. Основным препятствием для передачи этой ракеты немецкий канцлер называет обязательное присутствие на Украине военнослужащих Бундесвера, которые будут обслуживать и запускать эту систему. И речь идет о ракете, а не сложнейшем зенитном комплексе.
(...) Шольц не дает возможности поставить эту систему, потому что там должны быть немецкие военные. Появление немцев на территории Украины - это вообще неприемлемо
- добавил Антонов.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация