Посол России в США Антонов: Американцы входят в расчёты украинских ЗРК Patriot

У меня возникает простой вопрос. ЗРК Patriot, почитайте любые газеты, там написано: 80-90 человек расчет. Вопрос: вы такие добрые, что просто отдаете эту систему для пользования и там нет никакого офицера, который будет управлять этой системой? Знаете, с большей долей вероятности могу утверждать, что там присутствуют американские эксперты

(...) Шольц не дает возможности поставить эту систему, потому что там должны быть немецкие военные. Появление немцев на территории Украины - это вообще неприемлемо