Огневое поражение нанесено аэродромам, пунктам дислокации и средствам ПВО противника от Сумской и Харьковской до Хмельницкой и Ровенской областей

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Огневое поражение нанесено аэродромам, пунктам дислокации и средствам ПВО противника от Сумской и Харьковской до Хмельницкой и Ровенской областей

В ночь на понедельник 18 марта российские войска нанесли удары по тыловым районам контроля киевского режима. Стало известно о взрывах, которые прогремели в том числе в западных областях Украины. В частности, речь идёт о взрывах в Хмельницкой области. По некоторым данным, с помощью дронов-«камикадзе» нанесено огневое поражение военному аэродрому.

В Ровенской области поражён пункт размещения личного состава, который (личный состав) обучали западные военные инструкторы на одном из полигонов.



Серия взрывов прогремела в Кременчуге Полтавской области и Кривом Роге Днепропетровской области. Также известно о взрыве на объекте в Светловодске Кировоградской области.

По некоторым данным, в Кременчуге и Светловодске российскими ударами поражены цели в виде элементов украинской ПВО. Стоит напомнить, что в своё время в Светловодске базировался дивизион зенитного ракетного полка. Потом полк был переведён к Кременчуг. Причём Кременчуг и Светловодск, несмотря на то, что находятся в разных областях, территориально близки друг к другу. Города находятся на расстоянии около 15 км по прямой. Инфраструктуру военного объекта киевский режим попытался восстанавливать.

Также серия ударов была нанесена по объектам противника в Сумской и Харьковской областях. Напомним, что именно из этих областей киевский режим проводил атаки на российское приграничье – Курскую и Белгородскую области. В результате этих атак боевики киевского режима потеряли уже около 1,8 тыс. человек, треть из которых – «двухсотыми».
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    11 комментариев
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    1. JOYyppe Ранг пользователя
      JOYyppe
      +2
      Сегодня, 07:04
      Огневое поражение нанесено аэродромам, пунктам дислокации и средствам ПВО противника от Сумской и Харьковской до Хмельницкой и Ровенской областей

      Этто оччень хорошооо!
    2. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +3
      Сегодня, 07:07
      ВВС ВСУ может спокойно играть в напёрстки на аэродромах ,угадай в каком бетонном ангаре находятся Сушки.Остаётся только выносить инфраструктуру.Проклятое наследие СССР ,не думаю что укры сдали на металлом ворота ангаров.У нас таких действующих аэродромов единицы и то не в том месте.
    3. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +5
      Сегодня, 07:15
      обучали западные военные инструкторы на одном из полигонов
      Западные военные инструкторы домой поедут на побывку! Правда в гробах wink
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 07:54
        Цитата: Голландец Михель
        Правда в гробах
        И возможно частями ,т.е разукомплектованными.
    4. Kapany3
      Kapany3
      -4
      Сегодня, 07:18
      Цитата: tralflot1832
      ВВС ВСУ может спокойно играть в напёрстки на аэродромах ,угадай в каком бетонном ангаре находятся Сушки.Остаётся только выносить инфраструктуру.Проклятое наследие СССР ,не думаю что укры сдали на металлом ворота ангаров.У нас таких действующих аэродромов единицы и то не в том месте.

      Про единицы аэродромов "не в том месте" откуда инфа? Или как обычно ОБС? Иначе выглядит как ложь и провокация, и легко может потянуть на статью. Да, такие нынче времена, за метлой следить приходится.
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 07:55
        Спутниковые карты ,в курсе что это такое?
      2. bober1982 Ранг пользователя
        bober1982
        +1
        Сегодня, 07:55
        Цитата: Kapany3
        Про единицы аэродромов "не в том месте" откуда инфа?

        Дело в том,что все советские аэродромы в западных округах,были оборудованы железобетонными укрытиями арочного типа для защиты самолетов.
        Во внутренних округах,таких укрытий на аэродромах не было,с распадом Союза - подавляющее большинство хорошо оборудованных аэродромов остались за рубежом.
      3. JOYyppe Ранг пользователя
        JOYyppe
        0
        Сегодня, 08:54
        Про единицы аэродромов "не в том месте" откуда инфа?

        А зачем тебе знать где инфа про аэродромы и ангары? bully lol
    5. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      0
      Сегодня, 07:28
      Вообще интересно. То просто тревогу объявляли, а то вдруг повторно "Особо опасно. Срочно в укрытие" Киевская область обеспокоилась! laughing
    6. Сергей Колтаков Ранг пользователя
      Сергей Колтаков
      -1
      Сегодня, 07:36
      Нормально так прошлись, нашинковали на военный салат ))) Молодцы Ребята, Удачи Вам и Здоровья ❗❗❗
    7. Контрик Ранг пользователя
      Контрик
      +1
      Сегодня, 08:38
      В ночь на понедельник 18 марта

      Салют победный России !!!! Дальше будет еще жарче разбегайтесь хлопцы

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