Огневое поражение нанесено аэродромам, пунктам дислокации и средствам ПВО противника от Сумской и Харьковской до Хмельницкой и Ровенской областей
В ночь на понедельник 18 марта российские войска нанесли удары по тыловым районам контроля киевского режима. Стало известно о взрывах, которые прогремели в том числе в западных областях Украины. В частности, речь идёт о взрывах в Хмельницкой области. По некоторым данным, с помощью дронов-«камикадзе» нанесено огневое поражение военному аэродрому.
В Ровенской области поражён пункт размещения личного состава, который (личный состав) обучали западные военные инструкторы на одном из полигонов.
Серия взрывов прогремела в Кременчуге Полтавской области и Кривом Роге Днепропетровской области. Также известно о взрыве на объекте в Светловодске Кировоградской области.
По некоторым данным, в Кременчуге и Светловодске российскими ударами поражены цели в виде элементов украинской ПВО. Стоит напомнить, что в своё время в Светловодске базировался дивизион зенитного ракетного полка. Потом полк был переведён к Кременчуг. Причём Кременчуг и Светловодск, несмотря на то, что находятся в разных областях, территориально близки друг к другу. Города находятся на расстоянии около 15 км по прямой. Инфраструктуру военного объекта киевский режим попытался восстанавливать.
Также серия ударов была нанесена по объектам противника в Сумской и Харьковской областях. Напомним, что именно из этих областей киевский режим проводил атаки на российское приграничье – Курскую и Белгородскую области. В результате этих атак боевики киевского режима потеряли уже около 1,8 тыс. человек, треть из которых – «двухсотыми».
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