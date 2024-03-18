TNI: Названный северокорейской «Арматой» танк М2020 разработан на базе советского ОБТ Т-62

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TNI: Названный северокорейской «Арматой» танк М2020 разработан на базе советского ОБТ Т-62

Северная Корея готова к развертыванию серийного производства новейшего танка М2020, показанного недавно на одном из танковых соревнований. Несмотря на то, что данный танк уже назван северокорейской "Арматой", в своей основе он имеет более старую модель советских танков. Об этом пишет The National Interest.

Американское издание обратило внимание на прошедшие недавно в КНДР танковые соревнования, чем-то напоминающие российский "танковый биатлон". В них приняли участие новейшие танки М2020, впервые представленные на параде в 2020 году. За новыми машинами внимательно следил лидер КНДР Ким Чен Ын, а также министр обороны Кан Сон Нам и начальник Генштаба Ри Ен Гиль. Как отмечается, Ким Чен Ын даже занял место водителя танка и вполне себе нормально проехал какую-то дистанцию.



На соревнованиях КНДР показала шесть новых танков, хотя по данным западных СМИ, Пхеньян построил до девяти танков в рамках испытаний. Судя по тому, что танки уже участвуют в различных мероприятиях, КНДР готова к их серийному производству.

Как пишет TNI, несмотря на то, что северокорейский М2020 напоминает российский танк Т-14 Армата или иранский "Зульфикар", в его основе лежит советский танк Т-62. Отмечается, что Северная Корея имеет большой опыт модернизации Т-62, а созданный на его основе М2020, оснащенный композитной броней и 125-мм пушкой, является вполне современным танком. Вот только посмотреть, что у него внутри, не удается.

Между тем, Ким Чен Ын провозгласил ОБТ М2020 одним из "самых мощных" танков в мире, у Пхеньяна есть чем гордиться.
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    13 комментариев
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    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +6
      Сегодня, 07:22
      Между тем, Ким Чен Ын провозгласил ОБТ М2020 одним из "самых мощных" танков в мире, у Пхеньяна есть чем гордиться
      Пусть теперь Самсунги трясутся от страха!
      1. lukash66 Ранг пользователя
        lukash66
        +2
        Сегодня, 08:04
        Цитата: Голландец Михель
        Между тем, Ким Чен Ын провозгласил ОБТ М2020 одним из "самых мощных" танков в мире, у Пхеньяна есть чем гордиться
        Пусть теперь Самсунги трясутся от страха!

        Ну трясутся, не трясутся, а СВО чётко показало - танки с танками не воюют практически. А уж пройти по зараженной местности могли даже и простые 34-ки. Испытания в Семипалатинске все это наглядно продемонстрировали.
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          +1
          Сегодня, 08:05
          Цитата: lukash66
          СВО чётко показала - танки с танками не воюют практически
          А во Второй МВ только танки с танками и воевали wink
          1. lukash66 Ранг пользователя
            lukash66
            +4
            Сегодня, 08:09
            Цитата: Голландец Михель
            Цитата: lukash66
            СВО чётко показала - танки с танками не воюют практически
            А во Второй МВ только танки с танками и воевали wink

            Ну скажем так не везде и не всегда. В 41-42 увлекались этим мы, а начиная с 43 - немчура. Для затыкания дыр. И то, практически всегда кроме танков использовалась артиллерия вплоть до корпусной и зенитной, авиация. А уж про то, как РККА умела подготовить ПТ район не писал только ленивый немецкий женераль.
    2. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      -1
      Сегодня, 07:31
      Вот только посмотреть, что у него внутри, не удается.

      И все то вам покажи! Вот применят на практике, тогда и узнаете!! laughing
      1. SEVERIN Ранг пользователя
        SEVERIN
        +1
        Сегодня, 07:43
        ...и всё-таки интересно!
    3. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 07:39
      А это точно модернезированная шестьдесят двойка- вроде 7 опорных катков?Вот что то ,а Ыну насрать что думают американцы про этот танк. laughing
    4. mc1aren Ранг пользователя
      mc1aren
      +2
      Сегодня, 07:40
      дико извиняюсь за вопрос...
      Ким Чен Ын даже занял место водителя танка

      а там достаточно широкий люк?...
      1. ZeeD Ранг пользователя
        ZeeD
        +4
        Сегодня, 07:46
        Цитата: mc1aren
        а там достаточно широкий люк?...

        Расстрельная команда уже выехала )
        1. gmss Ранг пользователя
          gmss
          +4
          Сегодня, 07:53
          По северокорейской традиции расстреляют ядерными снарядами из 180мм гаубицы wassat
      2. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        +4
        Сегодня, 07:48
        У президентского танка может быть парадный люк ! laughing
    5. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +2
      Сегодня, 07:47
      Странная такая база от Т62. Корпус абсолютно другой, 7 катков. Башня напоминает абрашку. Или они корпус Т62 фанерой изменили до неузнаваемости? А то что они использовали хорошо отработанную в производстве модель в качестве образца, так это нормально. Мне вот другое интересно, понятно, что свой аналог нашей 2А46 им китайцы дали. А стволы они сами делают или опять же китайцы поставляют? Надеюсь сейчас, после нашего сближения, мы им и технологиями поможем, в т. ч и по многослойной броне, стволам, ДЗ, КАЗам. Вот это было бы очень кстати.
      1. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        -1
        Сегодня, 09:07
        Ну ведь написано - модернизированный! Значит, очень шибко модернизированный!

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