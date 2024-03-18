«Нас встретили очень горячо»: Попавший в плен боевик РДК заявил, что они не ожидали встретить сопротивление на границе

Нам сказали, что наша задача — просто прийти, пофоткаться и по-тихому свинтить обратно. На деле нас там приняли очень горячо

Представители Украины пообещали, что на границе никого не будет, так что подразделения РДК* (террористическая организация, запрещена в России) могут свободно зайти на территорию приграничных российских регионов. Вместо этого, их встретили российские военные. Об этом рассказал боевик так называемого "Русского добровольческого корпуса"*, воюющего на стороне Украины.Попавший в плен боевик РДК* рассказывает, что им была поставлена задача тихо зайти на территорию России, снять там необходимое видео и фото, а потом также тихо выйти. Все это должно было быть использовано для срыва выборов президента в России. Однако, вместо "тихого" захода в Курскую область, боевиков встретили российские военные. По его словам, самое большое, что ожидали встретить на границе - это российские "срочники", а вместо этого напоролись на профессионалов из десанта.- заявил боевик РДК* добавив, что после того, как рядом с ним был убит его товарищ, он решил сдаться в плен, поскольку "жизнь дороже".В ходе допроса пленный пояснил, что пришел в РДК* ради денег, там якобы платили хорошую "зарплату". Он даже подчеркнул, что форму противника надел именно из-за денег и ничего в этом странного не видит, тем более, что в составе РДК* таких большинство, "идейных" почти нет. Подготовку новые власовцы проходили на одном из полигонов в Житомирской области, в инструкторах у них были представители ГУР МО Украины.