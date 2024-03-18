«Нас встретили очень горячо»: Попавший в плен боевик РДК заявил, что они не ожидали встретить сопротивление на границе

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«Нас встретили очень горячо»: Попавший в плен боевик РДК заявил, что они не ожидали встретить сопротивление на границе

Представители Украины пообещали, что на границе никого не будет, так что подразделения РДК* (террористическая организация, запрещена в России) могут свободно зайти на территорию приграничных российских регионов. Вместо этого, их встретили российские военные. Об этом рассказал боевик так называемого "Русского добровольческого корпуса"*, воюющего на стороне Украины.

Попавший в плен боевик РДК* рассказывает, что им была поставлена задача тихо зайти на территорию России, снять там необходимое видео и фото, а потом также тихо выйти. Все это должно было быть использовано для срыва выборов президента в России. Однако, вместо "тихого" захода в Курскую область, боевиков встретили российские военные. По его словам, самое большое, что ожидали встретить на границе - это российские "срочники", а вместо этого напоролись на профессионалов из десанта.



Нам сказали, что наша задача — просто прийти, пофоткаться и по-тихому свинтить обратно. На деле нас там приняли очень горячо

- заявил боевик РДК* добавив, что после того, как рядом с ним был убит его товарищ, он решил сдаться в плен, поскольку "жизнь дороже".

В ходе допроса пленный пояснил, что пришел в РДК* ради денег, там якобы платили хорошую "зарплату". Он даже подчеркнул, что форму противника надел именно из-за денег и ничего в этом странного не видит, тем более, что в составе РДК* таких большинство, "идейных" почти нет. Подготовку новые власовцы проходили на одном из полигонов в Житомирской области, в инструкторах у них были представители ГУР МО Украины.

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    39 комментариев
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    1. Землекоп Ранг пользователя
      Землекоп
      +13
      Сегодня, 07:46
      Путин на итоговой прессконференции после окончания выборов:

      В России нет смертной казни, но с предателями будут поступать как в зоне боевых действий.
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        +9
        Сегодня, 07:52
        Цитата: Землекоп

        В России нет смертной казни, но с предателями будут поступать как в зоне боевых действий.
        Коротко и ясно,добавить нечего. hi
        1. Ясная Ранг пользователя
          Ясная
          +5
          Сегодня, 08:06
          Цитата: tralflot1832
          Цитата: Землекоп

          В России нет смертной казни, но с предателями будут поступать как в зоне боевых действий.
          Коротко и ясно,добавить нечего. hi

          Жаль, конечно, что коротко, можно было и подробнее. И уж совсем не ясно no как, например, фсиновцы будут с ними действавать
          Цитата: Землекоп
          как в зоне боевых действий.

          Если они (РДК) узнают, что их не берут в плен, так они бодаться будут до последнего. А, это нашим бойцам нужно? Нет. Тем более, как получить от трупа разведанные? И не всем бойцам самосуд по душе...
          Так, что не нужно перекладывать всё на наших бойцов, а снять дорогие галстуки, и с депутатами серьезно проработать это законодательно.
          1. dmi.pris1 Ранг пользователя
            dmi.pris1
            0
            Сегодня, 08:10
            Поподробнее ,хотелось узнать пофамильно.И кем он был в России,разобраться с его окружением
            1. Lev_Russia Ранг пользователя
              Lev_Russia
              0
              Сегодня, 08:26
              Попавший в плен боевик РДК заявил

              Странно... Я думал этих mвapeй в плен не берут... am
              1. Виктор Ленинградец Ранг пользователя
                Виктор Ленинградец
                +1
                Сегодня, 08:41
                Странно...Я думал этих mваpeй в плен не берут...

                Брать можно, а вот регистрировать - не надо. Допросить и отпустить к Бандере. Спросят - оказал сопротивление.
          2. Aken Ранг пользователя
            Aken
            -2
            Сегодня, 08:34
            Если они (РДК) узнают, что их не берут в плен, так они бодаться будут до последнего.

            Или разбегутся.
            Но Вы правы. Чем вылавливать по стране, лучше собрать в одно место.
        2. Кот Александрович Ранг пользователя
          Кот Александрович
          -1
          Сегодня, 09:11
          Да, коротко, но вот ясно ли? Всё же эти слова Путина можно понимать по-всякому...
      2. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +3
        Сегодня, 07:56
        Цитата: Землекоп
        В России нет смертной казни, но с предателями будут поступать как в зоне боевых действий.

        Хоть бы не передумал!!
      3. Canecat Ранг пользователя
        Canecat
        +3
        Сегодня, 08:04
        Цитата: Землекоп
        предателями будут поступать как в зоне боевых действий.

        Брать в плен как этого боевика?
        1. Уарабей Ранг пользователя
          Уарабей
          0
          Сегодня, 08:20
          Естественно. Допрос перед судом и приговором, дело обязательное.
      4. paul3390 Ранг пользователя
        paul3390
        0
        Сегодня, 08:33
        Приговорят к добровольному сэппуку? Я вообще не очень понимаю, зачем подобную публику берут в плен. Как по мне - надобность может быть только одна, публичное повешение..
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +10
      Сегодня, 07:50
      «Им была поставлена задача тихо зайти на территорию России, снять там необходимое видео и фото, а потом также тихо выйти» —

      — Врёт,как дышит,"тихушник" ...
      1. ГГВ Ранг пользователя
        ГГВ
        +6
        Сегодня, 07:56
        Зачем ему морду за квадратили и голос изменили,страна должна знать таких "героев" в лицо. Да и правильно Вы сказали, ещё и врёт.
        1. Ясная Ранг пользователя
          Ясная
          +1
          Сегодня, 08:16
          Цитата: ГГВ
          Зачем ему морду за квадратили и голос изменили,страна должна знать таких "героев" в лицо. Да и правильно Вы сказали, ещё и врёт.

          Очевидно, это из оперативных интересов. Например, чтобы его подельники, на территории России не замели следы преступлений и не скрылись от следствия...
      2. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        0
        Сегодня, 09:16
        Не врёт, а говорит то, что выгодно российской пропаганде. Для этого, пожалуй, и в плен взяли.
        Кстати, не спешите меня минусовать, я за российскую пропаганду. Нужная вещь.
    3. kromer Ранг пользователя
      kromer
      0
      Сегодня, 07:52
      Зачем его вообще в плен брали? Шлёпнули бы на месте выруся.
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        0
        Сегодня, 08:19
        Цитата: kromer
        Зачем его вообще в плен брали? Шлёпнули бы на месте выруся.

        Опять же, возможность сдачи в плен может снизить и наши потери. А, штурмует обычно элита войск. Ну, и зачем лишний риск для наших ребят.
        Сдается, значит будет жить... до приговора суда.
    4. Кариб Ранг пользователя
      Кариб
      +2
      Сегодня, 07:53
      Нужны чернорабочие на северных ЖД новых ветках и для пробивания новых туннелей в вечной мерзлоте на БАМЕ2. Питание, и одеждой обеспечат, работать от и до без переработки и пьянства. Всё как мечтали.
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 08:01
        Цитата: Кариб
        Питание, и одеждой обеспечат, работать от и до без переработки и пьянства. Всё как мечтали
        Они попадут в развито́й социализм wink wink
      2. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        -2
        Сегодня, 08:20
        Цитата: Кариб
        Нужны чернорабочие на северных ЖД новых ветках и для пробивания новых туннелей в вечной мерзлоте на БАМЕ2. Питание, и одеждой обеспечат, работать от и до без переработки и пьянства. Всё как мечтали.

        Верной дорогой идёте товарищи!
    5. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +7
      Сегодня, 07:54
      Вот этого скота надо прилюдно повесить в Белгороде на главной площади.
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        0
        Сегодня, 09:42
        Цитата: lukash66
        Вот этого скота надо прилюдно повесить в Белгороде на главной площади.

        Во времена ВОВ, с предателями так и поступали.
    6. тлауикол Ранг пользователя
      тлауикол
      +2
      Сегодня, 07:57
      Повесить власовцев, пусть вороны клюют
    7. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +3
      Сегодня, 07:57
      Этих вырусей ваще в плен брать не нужно.
    8. gmss Ранг пользователя
      gmss
      0
      Сегодня, 08:07
      Он серьезно думает что с таким как он нормально обращаются после сдачи? Данный допрос для сми, уверен что паяльники всех калибров сейчас получают более уверенные и четкие ответы, без всяких "вроде, наверное, говорят и тд"
      Это не пленный, а уголовник по тяжёлой статье (и не одной)
      1. Эдик Ранг пользователя
        Эдик
        0
        Сегодня, 08:44
        Да не надо там ничего, их и так трусит, что подбрасывает при попадании в плен. Намёка вполне достаточно.
    9. rasl_iz_pitera
      rasl_iz_pitera
      -6
      Сегодня, 08:11
      странно. а у них на сайте совсем другое. и пленных берут и чуть ли не до Москвы дошли и кучу техники уничтожили. И все сопровождается видео
      1. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        0
        Сегодня, 08:25
        И что же тут странного? Даже в детской песенке есть такие слова - "на дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь и делай с ним что хош". Вот с укропом так и поступают.
    10. VicVic Ранг пользователя
      VicVic
      +1
      Сегодня, 08:11
      Кто эти рдк-ашники? Из наших пленных и релокантов? Пять тыс., это не мало. Все бывшие "наши" или эта шайка из наших предателей в перемешку с украми?Обязательно надо сообщать кто эти двуногие, откуда они.
      1. Андрей ВОВ Ранг пользователя
        Андрей ВОВ
        0
        Сегодня, 08:59
        5 тысяч общая численность той группировки, из вырусей-выродков там несколько подразделений, не все 5 тысяч бывшие наши соотечественники.
    11. Курганец-45 Ранг пользователя
      Курганец-45
      +2
      Сегодня, 08:12
      самое интересное, когда его спросили - пошел за бабки. Мог пойти за бабки, но за свою Родину, а раз предал, значит не только за бабки, то просто шкура, а шкур надо вешать.
    12. Сергей Колтаков Ранг пользователя
      Сергей Колтаков
      0
      Сегодня, 08:14
      Сходили ки ? Прочуствовали встречу ? Надеюсь в тюрьме вас тоже встретят как предателей !!!
    13. Властор Ранг пользователя
      Властор
      0
      Сегодня, 08:16
      Растреляит........................................
    14. Контрик Ранг пользователя
      Контрик
      0
      Сегодня, 08:27
      Предатели,что с них взять ..
    15. Николай-Николаевич Ранг пользователя
      Николай-Николаевич
      0
      Сегодня, 08:31
      Им, наверное, еще сказали про хлеб-соль на рушнике и чарку водки... fool
    16. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      0
      Сегодня, 08:36
      Что значит попавший в плен??? РДК у нас теперь военнопленные и на них распространяется Женевская конвенция??? Хватит ошибок 1945 года: тащить на виселицу сразу после поимки!!!
    17. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      0
      Сегодня, 08:51
      Да сгинет он в системе ФСИН, тромб оторвется через год или обчефирится. Какая разница, на свободу с чистой совестью - не для этого контингента.
    18. Feodor13 Ранг пользователя
      Feodor13
      0
      Сегодня, 09:19
      В плен не брать - это журналистский штамп.
      В плен надо брать ВСЕХ, кого можно - собирать доказательную базу.
      ВОВ - вспоминают не по убитым фашистам, а по Нюрнбергу.

      Нюрнберг 2.0 т.е. Донецкий суд - условный, должен стать последним,
      и убийственным фактом для всего Запада.

      Так что лучше - без эмоций.
      Шаг за шагом готовить полноценное идеологическое поражение Западу.

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