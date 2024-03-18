Украинский аналитик рассказал о массовом вывозе женщинами сыновей-подростков за пределы страны

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Украинский аналитик рассказал о массовом вывозе женщинами сыновей-подростков за пределы страны

Жительницы Украины в массовом порядке вывозят своих сыновей-подростков за границу. Об этом рассказал украинский аналитик, экономист Алексей Кущ.

По утверждению эксперта, в настоящее время можно наблюдать новый формат миграции с территории Украины. Матери вывозят 15-16-летних юношей за пределы страны.



Кущ утверждает, что украинские гражданки заранее планируют свой отъезд за пределы страны. Они начинают задумываться об этом примерно за год – подбирают страну для проживания, изучают основы местного языка, находят через интернет там работу и жилье. Кроме того, собираются денежные средства, завершаются все важные дела на родине.

Понятно, что за границей украинок не ждет ничего хорошего. Там они работают обычно на низкоквалифицированных и малооплачиваемых работах, хотя многие из них имеют высшее профессиональное образование и большой опыт работы по специальности.

Но самое главное, что украинские женщины заботятся о безопасности своих сыновей в будущем, понимая, что их ждет неизбежная мобилизация в ряды ВСУ с последующей вероятной гибелью или получением инвалидности. Поскольку запрет на выезд из страны мужчин охватывает возрастную категорию от 18 до 60 лет, гражданки Украины спешат вывезти сыновей до достижения ими совершеннолетия.

Как мы видим, такая ситуация приводит к колоссальным демографическим проблемам. Фактически страна лишается своего будущего, так как уезжают женщины и подростки, и это неизбежно приведет к дальнейшему спаду рождаемости, которая и так находится на нижайшем уровне.
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    16 комментариев
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    1. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +4
      Сегодня, 08:05
      Матери вывозят 15-16-летних юношей за пределы страны.

      "... онижедети..." пожалеть их надо или что? А папы их где?
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 08:23
        "... онижедети..." пожалеть их надо или что?

        Матерей можно понять...??? Ну за что там умирать...??? За дворцы для ЗелиБообы, аль за кокс для нарка Вовы...??? am
        1. Aken Ранг пользователя
          Aken
          +3
          Сегодня, 08:28
          Они много лет мечтали нагадить России. Пришла пора мечту исполнять.
    2. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      +7
      Сегодня, 08:06
      Скакали? Скакали. Что бы там не говорили, а скакали практически все. Доскакались!
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +2
        Сегодня, 08:37
        Цитата: Grossvater
        Скакали? Скакали
        Пусть теперь скачут за пределами страны wink
      2. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +1
        Сегодня, 09:01
        Цитата: Grossvater
        Скакали? Скакали. Что бы там не говорили, а скакали практически все. Доскакались!

        После скачек будет тяжёлое похмелье.
        Одурманенным пропагандой украинцам будет тяжело признать, что кучка олигархов и их западные хозяева использовали их, как изделие номер один, и ограбили подчистую.
    3. Сергей Колтаков Ранг пользователя
      Сергей Колтаков
      +3
      Сегодня, 08:07
      Правильно делают, уберегут детей от этого нацизма ❗❗❗
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +5
        Сегодня, 08:10
        Правильно делают, уберегут детей от этого нацизма

        Уберегут ли... А в какие страны вывозят?
        1. Aken Ранг пользователя
          Aken
          +3
          Сегодня, 08:30
          Уберегут ли... А в какие страны вывозят?

          Когда для тех стран запахнет жареным, окраинское мясо пустят под нож первым. Мы ещё увидим времена, когда именно их начнут винить во всех бедах.
        2. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          +1
          Сегодня, 09:02
          Цитата: Msi
          Правильно делают, уберегут детей от этого нацизма

          Уберегут ли... А в какие страны вывозят?

          В Четвёртый Рейх. Куда же ещё?
          Там очень нужны дешёвые белые рабы-унтерменши.
      2. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +3
        Сегодня, 08:13
        Цитата: Сергей Колтаков
        Правильно делают, уберегут детей от этого нацизма ❗❗❗

        В любом случае, деточки уже воспитаны так, что "за неньку" переживать не станут, и в бой за нее не пойдут. Пусть за бугром размножаются. В Канаде, например.
    4. Glock-17 Ранг пользователя
      Glock-17
      +4
      Сегодня, 08:14
      Нормальная реакция любой матери-уберечь своего ребенка от бессмысленной войны. Так как война обьявлена до последнего украинца, то об этом нужно было подумать еще вчера.
      1. Эдик Ранг пользователя
        Эдик
        +1
        Сегодня, 09:04
        Нашему правительству подсуетиться да впитать их в Россию! У нас с демографией полный абзац. Все их хотелки растворятся, как осенний дым, со временем.
    5. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +5
      Сегодня, 08:24
      Опять зрада, зеляюгенд в опасности. Маршировать с факелами и в кастрюлях это одно, а лезть под танки с граником - это не по-европейски. Труселей кружевных не дали, безвиз накрылся медным тазом не успев начаться. Батьки валяются по степям и лесопосадкам гниют. Зато батькивщина - це юропа.))
    6. Контрик Ранг пользователя
      Контрик
      +4
      Сегодня, 08:33
      Поздно опомнились ..Ваша цэ европа ,как бы вас всех обратно не депортировала в товарных вагонах под охраной ..Зеленский уже требует,солдаты заканчиваются и грошей нэма
    7. Scientist_ Ранг пользователя
      Scientist_
      0
      Сегодня, 09:02
      Путину надо подсуетиться и устраивать их у нас. Недорослей на перековку.

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