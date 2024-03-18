Украинский аналитик рассказал о массовом вывозе женщинами сыновей-подростков за пределы страны

Жительницы Украины в массовом порядке вывозят своих сыновей-подростков за границу. Об этом рассказал украинский аналитик, экономист Алексей Кущ.По утверждению эксперта, в настоящее время можно наблюдать новый формат миграции с территории Украины. Матери вывозят 15-16-летних юношей за пределы страны.Кущ утверждает, что украинские гражданки заранее планируют свой отъезд за пределы страны. Они начинают задумываться об этом примерно за год – подбирают страну для проживания, изучают основы местного языка, находят через интернет там работу и жилье. Кроме того, собираются денежные средства, завершаются все важные дела на родине.Понятно, что за границей украинок не ждет ничего хорошего. Там они работают обычно на низкоквалифицированных и малооплачиваемых работах, хотя многие из них имеют высшее профессиональное образование и большой опыт работы по специальности.Но самое главное, что украинские женщины заботятся о безопасности своих сыновей в будущем, понимая, что их ждет неизбежная мобилизация в ряды ВСУ с последующей вероятной гибелью или получением инвалидности. Поскольку запрет на выезд из страны мужчин охватывает возрастную категорию от 18 до 60 лет, гражданки Украины спешат вывезти сыновей до достижения ими совершеннолетия.Как мы видим, такая ситуация приводит к колоссальным демографическим проблемам. Фактически страна лишается своего будущего, так как уезжают женщины и подростки, и это неизбежно приведет к дальнейшему спаду рождаемости, которая и так находится на нижайшем уровне.

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