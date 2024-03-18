Французский политик: Заявление Макрона о возможной отправке военных на Украину играет на руку России

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Французский политик: Заявление Макрона о возможной отправке военных на Украину играет на руку России

Президент Франции Эммануэль Макрон своим заявлением о возможной отправке военнослужащих французской армии на Украину делает услугу Российской Федерации. Об этом заявил депутат от партии «Непокорившаяся Франция» Мануэль Бомпар.

Политик считает, что Макрон хотел дезориентировать Москву, но добился совершенно иного результата. Практически все страны НАТО отказались отправлять своих военнослужащих на Украину в категорической форме.



В итоге Макрон сыграл на руку России, так как стало понятно, что никакой коалиции сил для отправки на Украину не будет. Попытка французского президента сформировать некую «стратегическую двусмысленность» потерпела полный крах.

И если есть кто-то, кто оказал Владимиру Путину огромную услугу, так это президент Французской республики, так как он продемонстрировал раскол в ЕС и НАТО по этому вопросу

- подчеркнул Бомпар.

Напомним, что Макрон уже трижды за месяц делал заявления о возможности отправки французских войск на Украину. При этом остальные страны НАТО и Евросоюза такую возможность не допускают. Вряд ли французское общество одобрит, что военнослужащие страны единственными в Европе будут задействованы в украинском конфликте. Кроме того, Макрон явно подрывает такими заявлениями и собственный политический рейтинг в стране.
  • Claude Truong-Ngoc / Wikimedia Commons
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13 комментариев
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  1. Оптимус_Прайм Ранг пользователя
    Оптимус_Прайм
    +1
    Сегодня, 08:17
    "Французский политик: Заявление Макрона о возможной отправке военных на Украину играет на руку России"

    Потому что все понимают что это раздел Украины. Украина не должна существовать это раз. На западенщине Россия вряд ли найдет поддержку среди рагулей это два, а значит ее нужно сплАвить в Польшу. главное не должно быть Украины. Потому что она свое отжила.
    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 08:41
      Цитата: Оптимус_Прайм
      главное не должно быть Украины
      Украина, это прыщ, который надо раздавить wink
  2. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    +4
    Сегодня, 08:18
    Макароша, вашу мать... Ты хотел нас напугать...??? Делать так больше не надо... Испугалось только НАТО!!! laughing
  3. Егоза Ранг пользователя
    Егоза
    +1
    Сегодня, 08:19
    Макрон уже трижды за месяц делал заявления о возможности отправки французских войск на Украину. При этом остальные страны НАТО и Евросоюза такую возможность не допускают.

    Он думал, что кто-то начнет, а французы уж следом. И стал бы он одним из лидеров в Европе. Только вот никто в НАТО не жаждет на его провокации попадаться.
    1. Контрик Ранг пользователя
      Контрик
      +1
      Сегодня, 08:43
      Цитата: Егоза
      Он думал, что кто-то начнет, а французы уж следом.

      Больше всех визжит ,но меньше всех помощи предоставил ..Знакомая тактика
  4. Сергей Колтаков Ранг пользователя
    Сергей Колтаков
    +1
    Сегодня, 08:23
    А на руку России играет всё, если вы ещё не заметили ))) ❗
  5. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 08:24
    «Макрон явно подрывает такими заявлениями и собственный политический рейтинг в стране» —


    — Рейтинг "ниже плинтуса",а он роет ещё глубже ...
    1. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +1
      Сегодня, 08:52
      Он же сам заявил, что это последний срок его президентства. Поэтому, ему, и не важно какой рейтинг. Пытается пролезть в ЕС на какую-то "хлебную" должность, но пока всё получается наоборот. Своими заявлениями закапывает себя всё глубже.
  6. Msi Ранг пользователя
    Msi
    0
    Сегодня, 08:33
    заявлением о возможной отправке военнослужащих французской армии на Украину делает услугу Российской Федерации

    Сплачивает общество наше Макарон... У кого ещё были иллюзии, то они улетучились...
  7. HAM Ранг пользователя
    HAM
    +1
    Сегодня, 08:44
    Лучше бы тоннель копал до америки,авось пригодится... laughing
    Это всё козни его жены-бабки,хочет видеть мужа-недоросля героем и мужчиной...... fool
  8. Goto Ранг пользователя
    Goto
    +1
    Сегодня, 08:49
    Кроме того, Макрон явно подрывает такими заявлениями и собственный политический рейтинг в стране.

    Ему пофигу, у него последний срок.
  9. ReTeplov Ранг пользователя
    ReTeplov
    0
    Сегодня, 09:04
    Французы и по меньшим поводам устраивают манифестации республиканского масштаба, а если во Францию начнут сотнями прибывать гробы с останками их родственников, Макрону придётся валить из страны и ЕС по шустрому.
  10. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
    БЭТ-МЕНТ
    0
    Сегодня, 09:16
    Французам надо чашку кофе с утра, багет, круасан, газету почитать, в ресторане Мишлен посидеть,вот войны им не надо! Особенно если в газетах с утра про потери читать. Они и с фашистам особенно не сопротивлялись, а сейчас и подавно. Макрон довыступается, что не то что чашки кофе не будет, пропитание придется каменными топорами добывать, мутации там всякие разные! Ядерная зима для них некомфортна. Он к этому не привыкли.

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