Французский политик: Заявление Макрона о возможной отправке военных на Украину играет на руку России
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Президент Франции Эммануэль Макрон своим заявлением о возможной отправке военнослужащих французской армии на Украину делает услугу Российской Федерации. Об этом заявил депутат от партии «Непокорившаяся Франция» Мануэль Бомпар.
Политик считает, что Макрон хотел дезориентировать Москву, но добился совершенно иного результата. Практически все страны НАТО отказались отправлять своих военнослужащих на Украину в категорической форме.
В итоге Макрон сыграл на руку России, так как стало понятно, что никакой коалиции сил для отправки на Украину не будет. Попытка французского президента сформировать некую «стратегическую двусмысленность» потерпела полный крах.
И если есть кто-то, кто оказал Владимиру Путину огромную услугу, так это президент Французской республики, так как он продемонстрировал раскол в ЕС и НАТО по этому вопросу
- подчеркнул Бомпар.
Напомним, что Макрон уже трижды за месяц делал заявления о возможности отправки французских войск на Украину. При этом остальные страны НАТО и Евросоюза такую возможность не допускают. Вряд ли французское общество одобрит, что военнослужащие страны единственными в Европе будут задействованы в украинском конфликте. Кроме того, Макрон явно подрывает такими заявлениями и собственный политический рейтинг в стране.
Claude Truong-Ngoc / Wikimedia Commons
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