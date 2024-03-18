Потеря населённого пункта Мирное в непосредственной близости от Гуляйполя, где долгое время не было никакой активности, стала полной неожиданностью для Киева (...) Переход села под российский контроль свидетельствует о том, что уязвимостей в обороне ВСУ - полно

Украинская оборона не так монолитна, как кажется, имеется много участков, где возможен прорыв. Примером может послужить захват села Мирное на Гуляйпольском направлении. Как сообщают украинские ресурсы, удар ВС России на этом направлении стал "полной неожиданностью" для Генштаба ВСУ.Украинские генералы никак не ожидали атаки российских войск на участке между Ореховом и Гуляйполем, поскольку там длительное время не было никакой активности, линия боевого соприкосновения была статична и никаких предпосылок к активизации не было. Однако, российские войска провели атаку, выбив ВСУ из населенного пункта Мирное. Таким образом, как отмечают украинские эксперты, линия обороны ВСУ не везде способна остановить наступление ВС России, если оно начнется. На некоторых участках лишь создается видимость мощной обороны, тогда как основные силы переброшены на другие направления.- пишет ТГ-канал "Изнанка военки".Село Мирное Запорожской области перешло под контроль российских войск накануне, штурмовые группы из состава 35-й армии группировки войск "Восток" выбили оттуда подразделения 203 батальона 108-й бригады ТРО. Противник частично был уничтожен, частично бежал. Попытка отбить село обратно успеха не имела, а лишь привела к новым потерям в составе ВСУ.