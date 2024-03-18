Российский ТГ-канал: Переход села Мирное у Гуляйполя под контроль ВС России стал полной неожиданностью для Генштаба ВСУ

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Российский ТГ-канал: Переход села Мирное у Гуляйполя под контроль ВС России стал полной неожиданностью для Генштаба ВСУ

Украинская оборона не так монолитна, как кажется, имеется много участков, где возможен прорыв. Примером может послужить захват села Мирное на Гуляйпольском направлении. Как сообщают украинские ресурсы, удар ВС России на этом направлении стал "полной неожиданностью" для Генштаба ВСУ.

Украинские генералы никак не ожидали атаки российских войск на участке между Ореховом и Гуляйполем, поскольку там длительное время не было никакой активности, линия боевого соприкосновения была статична и никаких предпосылок к активизации не было. Однако, российские войска провели атаку, выбив ВСУ из населенного пункта Мирное. Таким образом, как отмечают украинские эксперты, линия обороны ВСУ не везде способна остановить наступление ВС России, если оно начнется. На некоторых участках лишь создается видимость мощной обороны, тогда как основные силы переброшены на другие направления.



Потеря населённого пункта Мирное в непосредственной близости от Гуляйполя, где долгое время не было никакой активности, стала полной неожиданностью для Киева (...) Переход села под российский контроль свидетельствует о том, что уязвимостей в обороне ВСУ - полно

- пишет ТГ-канал "Изнанка военки".

Село Мирное Запорожской области перешло под контроль российских войск накануне, штурмовые группы из состава 35-й армии группировки войск "Восток" выбили оттуда подразделения 203 батальона 108-й бригады ТРО. Противник частично был уничтожен, частично бежал. Попытка отбить село обратно успеха не имела, а лишь привела к новым потерям в составе ВСУ.
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    12 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +5
      Сегодня, 08:20
      «Украинские генералы никак не ожидали атаки российских войск» —

      — Они-то о своих "контрнаступах" за полгода трубят,а тут такое ...
      1. JOYyppe Ранг пользователя
        JOYyppe
        +2
        Сегодня, 08:45
        — Они-то о своих "контрнаступах" за полгода трубят,а тут такое ...
        А тут такое...
        Не по-братски, видите-ли. Обманули...
        tongue
    2. Сергей Колтаков Ранг пользователя
      Сергей Колтаков
      +7
      Сегодня, 08:22
      Отличная Работа Ребята ! Гасите эту Нечисть в хвост и в гриву ! Удачи Вам и Здоровья !!!
    3. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +2
      Сегодня, 08:42
      Опять удивление. И ната не доклала. А им бы хотелось по их методе, за полгода из каждого утюга анонс, а уж потом только начинать. А тут опять эти коварные орки, не по понятиям воюют. ))
    4. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      +5
      Сегодня, 08:45
      А хорошо! Значит, научились скрывать свои действия от НАТОвской разведки. Это очень хорошо!
      1. DirtyLiar Ранг пользователя
        DirtyLiar
        +1
        Сегодня, 08:50
        Ну так, походу, в шапочках из фольги наступали - вот разведка НАТО и проморгала.
    5. Gomunkul Ранг пользователя
      Gomunkul
      +1
      Сегодня, 08:51
      Украинские генералы никак не ожидали атаки российских войск на участке между Ореховом и Гуляйполем, поскольку там длительное время не было никакой активности, линия боевого соприкосновения была статична и никаких предпосылок к активизации не было.
      Странные они какие то, в интернет ресурсах уже давно "гуляет" информация о том, что вооружённые силы РФ будут атаковать в том числе и в таких местах оборону противника.
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        0
        Сегодня, 08:57
        Цитата: Gomunkul
        в интернет ресурсах уже давно "гуляет" информация о том, что вооружённые силы РФ будут атаковать в том числе и в таких местах оборону противника.

        Так они все ждали, когда им депешу пришлют "Иду на Вы" laughing А еще бы потом как переводчик перевел на аглицкий. И что бы им из Вашингтона ответили... Дождались только "...ты пришла, меня нашла, а я растерялся"
    6. Pharmacist Ранг пользователя
      Pharmacist
      +1
      Сегодня, 08:55
      На самом деле ничего странного. При столь протяжённой линии фронта она просто не может быть равномерно насыщена войсками. Стороны надеются на современные возможности разведки, позволяющие следить за перемещениями противника, а тут случилась лажа - наш удар банально прозевали.
    7. Юрий_Я Ранг пользователя
      Юрий_Я
      +1
      Сегодня, 09:06
      стал полной неожиданностью для Генштаба ВСУ

      Наблюдается повышение спроса на памперсы, от неожиданности...
    8. koralevviktor Ранг пользователя
      koralevviktor
      +1
      Сегодня, 09:25
      Будем ждать таких же успехов и во взятии городов.
    9. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      0
      Сегодня, 09:39
      Полная неожиданность это когда в штанах прибыло, а это ожидаемый результат.

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