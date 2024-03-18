Западная пресса раскрыла некоторые подробности о перспективном беспилотном самолёте SR-72 Darkstar

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Западная пресса раскрыла некоторые подробности о перспективном беспилотном самолёте SR-72 Darkstar

Стратегический разведывательный самолет SR-71 производства компании Lockheed Corporation вплоть до последнего времени считался самым быстрым в мире пилотируемым самолетом. Свой первый полет он совершил еще в 1964 году, однако в 1988 году был снят с эксплуатации. Затем его вернули в строй до 1998 года.

Теперь компания подготовила ему достойную смену – беспилотный самолет SR-72 Darkstar. Некоторые подробности о воздушной машине раскрыло издание Simple Flying. Хотя разработка SR-72 во многом секретна, определенные подробности о нем все же известны.



Первый полет прототипа SR-72 был запланирован на 2023 год. Но пока не очень понятно, поднимется ли самолет в воздух. Ведь командование военно-воздушных сил США уже заявило, что испытало все будущие поколения боевых самолетов, которые должны быть введены в эксплуатацию к 2030 году.


Lockheed SR-71 Blackbird

О перспективном самолете известно, что, в отличие от его предшественника SR-71, бывшего сугубо разведывательным самолетом, способным лишь вести наблюдение и съемку объектов, SR-72 сможет выполнять ударные функции, то есть станет «разведчиком-истребителем». Наличие ударных возможностей позволит повысить конкурентоспособность самолета.

Рассказывая о возможном вооружении перспективного самолета, компания Lockheed заявила, что он сможет применять гиперзвуковые ракеты. Иных подробностей она не привела. Однако США в настоящее время значительно отстают в плане гиперзвукового вооружения от России и Китая.

Гиперзвуковое оружие в Штатах только разрабатывается, тогда как и у РФ, и у КНР оно уже имеется в наличии и состоит на вооружении. Поэтому использовать гиперзвуковые ракеты перспективный самолет сможет только после завершения разработок и начала их производства в США. Когда это произойдет, неясно. Мало того, нужно учитывать, что в американской версии гиперзвуком часто обозначается то, что на самом деле не достигает реальных гиперзвуковых характеристик.

Тем не менее, в разработку SR-72 уже включилось НАСА, предоставившее финансирование по контракту с компанией-производителем о разработке гиперзвуковых двигателей. То есть, определенные перспективы у проекта все же есть, и это нельзя отрицать, следует из публикации издания.
  • Lockheed Martin, USAF / Judson Brohmer. Armstrong Photo Gallery
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12 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 08:41
    В общем, как я понял, пилотируемая авиация потихоньку сдаёт свои и лет эдак через двадцать пилот за штурвалом военного самолёта будет настоящей редкостью... Впрочем, возможно я и ошибаюсь.. К возможностям мозга человека( а задействовано не более 10% его возможностей) до сих пор не приблизился ни один даже самый мощный компьютер и в отличии от него человек может принимать не только самые логичные, но и алогичные решения, которые тоже порой являются кратчайшей дорогой к победе... Завидую (а может) тем кто имеет сейчас такую возможность в этом убедиться...
    1. RondelR Ранг пользователя
      RondelR
      +3
      Сегодня, 08:57
      К отказа от пилотируемой авиации приближаются только те у кого есть устойчивая связь с БПЛА, и сейчас это только США с своим старлинком. Другие не могут себе такого позволить.
  2. КВУ-НСвД Ранг пользователя
    КВУ-НСвД
    0
    Сегодня, 08:43
    Типа беспилотная генерация Чёрного Дрозда с гиперзвуковой ракетой ? Ну так себе идея . В чём смысл такой концепции ?
    1. ААК Ранг пользователя
      ААК
      +1
      Сегодня, 09:21
      "Тёмная звезда", на мой взгляд, это скорее не БП-генерация "Блэк бёрда", а вероятнее - очередная компиляция на тему проекта гиперзвукового разведчика "Аврора", который разрабатывали янкесы ещё в 1980-х годах, у нас, вернее в СССР, тоже был проект гиперзвукового самолёта "Аякс" с МГД-генератором и системой охлаждения за счёт циркуляции топлива под обшивкой в наиболее разогреваемых трением местах, крайний раз о нём было небольшое упоминание в сериале "Убойная сила", но это - начало 2000-х, после чего - полная тишина...
      1. megadeth Ранг пользователя
        megadeth
        0
        Сегодня, 09:36
        https://topwar.ru/25734-giperzvukovoy-samolet-ayaks.html
        1. ААК Ранг пользователя
          ААК
          +1
          Сегодня, 09:43
          Спасибо, коллега! Эту статью я ранее не читал... но опять-же, статья вышла 11 лет назад и описывала то, что было ещё до 1991 года...
  3. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 08:54
    Начнём с того ,что ожидаемого испытания гиперзвуковой ракеты с Б52 на острове Гуам по оттолу Кваджелейн пока не произошло.Или произошло но хвастаться нечем.
  4. Ирек Ранг пользователя
    Ирек
    +1
    Сегодня, 09:02
    Они никогда просто так инфу не сливают , напугать нас хочут.
  5. Егоза Ранг пользователя
    Егоза
    0
    Сегодня, 09:03
    Как они любят громкие названия! DarkStar - Темная звезда! В Звездные войны заигрались, однако.
  6. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 09:08
    Новая тема в США,таинственные беспилотники терраризируют базы США по всему миру.Последнее 6 декабря 2023 г Авиабаза Лэнгли,кто то выведывает секреты.Новость на грани фантастики.
  7. Бонифаций Ранг пользователя
    Бонифаций
    0
    Сегодня, 09:15
    Есть мнение:
    лет через 100 профессия летчика "канет в лету"
    Управлять самолетами (ЛА) будет ЭВМ - люди только будут пассажирами и (или) в исследовательских целях летать в качестве ученых , исследователей
    1. Юрий_Я Ранг пользователя
      Юрий_Я
      -1
      Сегодня, 09:20
      Херовое мнение, и вообще выражение "есть мнение" происходит от безответственных людей, которые прикрывают свою бездарность якобы каким-то общим мнением....

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