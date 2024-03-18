Разработанная для защиты техники от FPV-дронов станция РЭБ К-1000 пошла в серию

4
Разработанная для защиты техники от FPV-дронов станция РЭБ К-1000 пошла в серию

Российские войска могут в ближайшее время получить на вооружение купольную станцию подавления FPV-дронов, предназначенную для защиты бронетехники и автотранспорта. Как заявили в НПО "Кайсант", станция уже пошла в серийное производство.

Специалисты из "Кайсанта" разработали станцию подавления FPV-дронов, способную создавать защитный купол над бронетехникой и автомобилями. Вся станция РЭБ под названием К-1000 умещается в небольшом чемоданчике и весит всего 2 кг, так что ее легко переносить и устанавливать на технику.



Компанией разработан подавитель FPV-дронов купольного типа К-1000, предназначенный для установки на транспорт: автомобили, танки, БМП

- приводит РИА Новости слова представителя компании.

На сегодняшний день К-1000 работает в двух диапазонах, применяемых для управления FPV-дронов. В ближайшее время компания планирует разработать и предложить армии аналогичные системы, но уже работающие в тре-четырех дипазонах. Комплекс уже пошел в серию, им очень заинтересовались в правительстве Москвы, идут переговоры с Минобороны о поставках изделия в зону спецоперации.

Стоит отметить, что системы защиты от FPV-дронов как никогда востребованы в зоне СВО, поскольку эти дроны становятся слишком распространенными. Дешевизна на фоне боевой эффективности делает эти беспилотники незаменимыми для уничтожения не только техники и укреплений противника, но и личного состава.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    4 комментария
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +2
      Сегодня, 09:01
      Защита от дронов , это как вечная борьба между снарядом и сталью.
    2. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +1
      Сегодня, 09:07
      На сегодняшний день К-1000 работает в двух диапазонах, применяемых для управления FPV-дронов. В ближайшее время компания планирует разработать и предложить армии аналогичные системы, но уже работающие в тре-четырех дипазонах.
      .
      Бог в помощь, как говорится. И правительство Москвы туда же.
    3. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 09:08
      Комплекс уже пошел в серию, им очень заинтересовались в правительстве Москвы, идут переговоры с Минобороны о поставках изделия в зону спецоперации.

      Делайте и поставляйте! О чём переговоры? Цена не устраивает? Докладывайте напрямую ВГК...
      Всё, что востребовано в СВО, должно поставляться без промедления.
      Вот и весь сказ!
    4. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +4
      Сегодня, 09:09
      Как я понимаю, FPV-дрон работает на определённой частоте с управляющим им устройством и эта частота настраивается перед запуском дрона... То есть РЭБ должен в режиме сканирования частот по всему диапазону и найти нужную частоту и воздействовать с её помощью на дрон... Причём обнаружение дрона нужно произвести как можно раньше, пока он не перешёл в режим ИИ и не перестал быть зависимым от любого частотного воздействия... Я понимаю, что мыслю не технологично и примитивно, но не знаю правильно ли...??? Надеюсь спецы поправят...

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»