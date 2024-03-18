Разработанная для защиты техники от FPV-дронов станция РЭБ К-1000 пошла в серию
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Российские войска могут в ближайшее время получить на вооружение купольную станцию подавления FPV-дронов, предназначенную для защиты бронетехники и автотранспорта. Как заявили в НПО "Кайсант", станция уже пошла в серийное производство.
Специалисты из "Кайсанта" разработали станцию подавления FPV-дронов, способную создавать защитный купол над бронетехникой и автомобилями. Вся станция РЭБ под названием К-1000 умещается в небольшом чемоданчике и весит всего 2 кг, так что ее легко переносить и устанавливать на технику.
Компанией разработан подавитель FPV-дронов купольного типа К-1000, предназначенный для установки на транспорт: автомобили, танки, БМП
На сегодняшний день К-1000 работает в двух диапазонах, применяемых для управления FPV-дронов. В ближайшее время компания планирует разработать и предложить армии аналогичные системы, но уже работающие в тре-четырех дипазонах. Комплекс уже пошел в серию, им очень заинтересовались в правительстве Москвы, идут переговоры с Минобороны о поставках изделия в зону спецоперации.
Стоит отметить, что системы защиты от FPV-дронов как никогда востребованы в зоне СВО, поскольку эти дроны становятся слишком распространенными. Дешевизна на фоне боевой эффективности делает эти беспилотники незаменимыми для уничтожения не только техники и укреплений противника, но и личного состава.
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