The Wall Street Journal: В Вашингтоне нашли след Тегерана и фактор урановых месторождений в разрыве военного соглашения Нигера с США

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The Wall Street Journal: В Вашингтоне нашли след Тегерана и фактор урановых месторождений в разрыве военного соглашения Нигера с США

Недавнее решение властей Нигера разорвать военное соглашение с Соединёнными Штатами, очевидно, было связано с усилением влияния Ирана в этой африканской стране, пишет американское издание The Wall Street Journal.

По данным издания, которое ссылается на неназванные источники, находящийся у власти в Нигере Национальный совет спасения родины (НССР) ведёт секретные переговоры с Тегераном о предоставлении ему доступа к урановым ресурсам этой страны.



Еще в прошлом месяце газета The Wall Street Journal писала, что переговоры между Ираном и Нигером по урановым месторождениям «достигли очень продвинутого этапа». Сообщалось, что имеется информация о заключении предварительной договоренности.

Напомним, что вчера агентство Reuters сообщило, что военные, находящиеся у власти в Нигере, решили немедленно расторгнуть договор с США, по которому в стране находились американские военные. При этом отмечается, что об этом было заявлено сразу после визита в страну американской делегации.

По некоторым данным, в Нигере может находиться более тысячи американских военнослужащих. Имеется также и база беспилотников.

Несмотря на случившееся, в Вашингтоне заявляют, что они продолжают сохранять контакты с властями Нигера.
  • Википедия/U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Michael Larson
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13 комментариев
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  1. Nexcom Ранг пользователя
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 09:05
    Хех. Ну прям неудивительно - если не российский след в какой-нибудь зраде у амеров, то обязательно иранский или китайский. laughing Или северокорейский.
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 09:16
      если не российский след в какой-нибудь зраде у амеров, то обязательно иранский или китайский. Или северокорейский.

      Счастливые... Им есть из чего выбирать... laughing А у нас только англосаксы... и их шестёрки, которые ничего не решают, а только гадят и исполняют... am
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 09:19
        Да пусть чешут языками. надо же им на кого-то свалить происходящее. Это же как нелицеприятно будет выглядеть если им признать что их даже Нигер на выход попросил..... Почти ото всюду ссаными тряпками гонят. wassat Кроме их шестерок....
  2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 09:07
    «Решение властей Нигера разорвать военное соглашение с Соединёнными Штатами, очевидно, было связано с усилением влияния Ирана в этой африканской стране» —

    — Иран изолировали,изолировали,да так и не доизолировали ...
    1. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      0
      Сегодня, 09:10
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Иран изолировали,изолировали,да так и не доизолировали ...

      Восток - дело тонкое. И не США лезть туда как слону в посудную лавку. Иран еще все амерам припомнит.
  3. lukash66 Ранг пользователя
    lukash66
    +1
    Сегодня, 09:08
    Да кто бы сомневался. Спасибо хоть не РФ. Срочно ввести ещё тысячу санкций против Ирана.
    1. knn54 Ранг пользователя
      knn54
      +2
      Сегодня, 09:30
      -Спасибо хоть не РФ.
      "Вагнеровцы" очень тщательно вымазались сажей и накрутили волосы на бигудях
  4. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 09:11
    По некоторым данным, в Нигере может находиться более тысячи американских военнослужащих. Имеется также и база беспилотников.

    Тысяча потенциальных трупов...Пора гнать эту сволоту по домам! Взяли привычку шастать по миру и усаживаться за стол с ногами...Свиньи!
  5. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 09:19
    Идиоты ,ни как не хотят признать дипломатический проигрыш в Нигере.Повторюсь.Нигер в сентябре прошлого года - мы рады возобновлении военного сотрудничества по базе 201с США.Но не мешайте нам выгнать французов.Янки О,кей?Французы выгнаны теперь очередь США.В Нигере основные действующие лица- капитал КНР ,нефть и уран.Россия - Африканский корпус .И дипломаты КНР и России.Конечно тяжело США признать поражение - поэтому и притягивают за уши Иран.Дипломатия США упала ниже плинтуса,практика мы вас накажем - перестаёт работать.База 201 это комплекс БПЛА разведовательных и ударных.Придётся США убираться ,самоходному Джо не нужны гробы ещё и из Нигера.
    1. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +2
      Сегодня, 09:22
      Он усраину то с Афганом путает. Думаете он знает где этот Нигер? В его представлении это где то между всраиной и прибалтикой. Все гробы спишут на злобного Путина.))
  6. borisvt Ранг пользователя
    borisvt
    0
    Сегодня, 09:23
    .. в Нигере может находиться более тысячи американских военнослужащих. Имеется также и база беспилотников
    Добрая весть, что их из страны поперли. Призыв "янки гоухоум" никто не отменял ))
  7. evgen1221 Ранг пользователя
    evgen1221
    0
    Сегодня, 09:30
    Есть от чего приуныть да!? Редкоземы у китая, уран у россии и брикс. А на чем исключительным энергетикк поддерживать то в их возрастающих потребностях? Договариватся и уступки делать предется, а ой как нехочется да.
  8. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    0
    Сегодня, 09:32
    Вот даже Иран смог потеснить США в Африке,жаль что не мы . Для этого как раз наш Вагнер сгодился бы

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