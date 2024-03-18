The Wall Street Journal: В Вашингтоне нашли след Тегерана и фактор урановых месторождений в разрыве военного соглашения Нигера с США
Недавнее решение властей Нигера разорвать военное соглашение с Соединёнными Штатами, очевидно, было связано с усилением влияния Ирана в этой африканской стране, пишет американское издание The Wall Street Journal.
По данным издания, которое ссылается на неназванные источники, находящийся у власти в Нигере Национальный совет спасения родины (НССР) ведёт секретные переговоры с Тегераном о предоставлении ему доступа к урановым ресурсам этой страны.
Еще в прошлом месяце газета The Wall Street Journal писала, что переговоры между Ираном и Нигером по урановым месторождениям «достигли очень продвинутого этапа». Сообщалось, что имеется информация о заключении предварительной договоренности.
Напомним, что вчера агентство Reuters сообщило, что военные, находящиеся у власти в Нигере, решили немедленно расторгнуть договор с США, по которому в стране находились американские военные. При этом отмечается, что об этом было заявлено сразу после визита в страну американской делегации.
По некоторым данным, в Нигере может находиться более тысячи американских военнослужащих. Имеется также и база беспилотников.
Несмотря на случившееся, в Вашингтоне заявляют, что они продолжают сохранять контакты с властями Нигера.
- Википедия/U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Michael Larson
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