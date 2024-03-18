Замглавы МИД Армении ответил на вопрос о возможности вступления страны в Евросоюз

На данный момент между Арменией и ЕС идут дискуссии относительно либерализации виз, относительно доступа Армении к Европейскому инструменту мира, облегчения доступа армянской продукции на европейский рынок

В отношениях Еревана и Брюсселя наблюдается беспрецедентная динамика. Изменения носят позитивный характер и дают повод для обсуждения амбициозных планов.Так замглавы МИД Армении Ваан Костанян ответил на вопрос журналиста западной армяноязычной радиостанции о возможности вступления страны в Евросоюз.Представитель СМИ спросил чиновника, намерен ли Ереван подавать заявку на прием в ЕС.Костанян напомнил, что армянское правительство официально заявляло об углублении отношений с Евросоюзом. По его словам, повестка сотрудничества между Ереваном и Брюсселем за несколько последних месяцев существенно расширилась. Чиновник также обратил внимание на то, что уже более года в стране работает миссия Европейского союза.- заявил Костанян.Что же касается вероятной подачи Ереваном заявки на членство в ЕС, то, по словам чиновника, говорить об этом пока преждевременно. Прежде чем это делать, необходимо провести общественное обсуждение и выявить все плюсы и минусы данного шага.Впрочем, данный вопрос ранее уже неоднократно поднимался в Армении на самом высоком уровне. Так, о готовности Еревана к получению статуса кандидата на вступление в ЕС заявляли глава армянского МИД Арарат Мирзоян, спикер парламента Ален Симонян и некоторые другие официальные лица страны.