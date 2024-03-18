Замглавы МИД Армении ответил на вопрос о возможности вступления страны в Евросоюз

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Замглавы МИД Армении ответил на вопрос о возможности вступления страны в Евросоюз

В отношениях Еревана и Брюсселя наблюдается беспрецедентная динамика. Изменения носят позитивный характер и дают повод для обсуждения амбициозных планов.

Так замглавы МИД Армении Ваан Костанян ответил на вопрос журналиста западной армяноязычной радиостанции о возможности вступления страны в Евросоюз.

Представитель СМИ спросил чиновника, намерен ли Ереван подавать заявку на прием в ЕС.

Костанян напомнил, что армянское правительство официально заявляло об углублении отношений с Евросоюзом. По его словам, повестка сотрудничества между Ереваном и Брюсселем за несколько последних месяцев существенно расширилась. Чиновник также обратил внимание на то, что уже более года в стране работает миссия Европейского союза.

На данный момент между Арменией и ЕС идут дискуссии относительно либерализации виз, относительно доступа Армении к Европейскому инструменту мира, облегчения доступа армянской продукции на европейский рынок

- заявил Костанян.

Что же касается вероятной подачи Ереваном заявки на членство в ЕС, то, по словам чиновника, говорить об этом пока преждевременно. Прежде чем это делать, необходимо провести общественное обсуждение и выявить все плюсы и минусы данного шага.

Впрочем, данный вопрос ранее уже неоднократно поднимался в Армении на самом высоком уровне. Так, о готовности Еревана к получению статуса кандидата на вступление в ЕС заявляли глава армянского МИД Арарат Мирзоян, спикер парламента Ален Симонян и некоторые другие официальные лица страны.
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    5 комментариев
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    1. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      +2
      Сегодня, 09:36
      Ну и что, ну войдут они в ес, дальше что. Таможни на границах сразу пошлины поднимут армении, а их рынок мизерный,еще один нахлебник. Но вот то что жд коридор тормазнется это да, но и то если армяне по стопам украины борзеть наснут то их с двух сторон прихлопнут а общих границ с ес нету.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 09:41
        Вспомнил "Кавказскую пленницу или новые приключения Шурика"... Значит так - жених согласен... Родственники тоже согласны... А вот невеста...??? Плохо мы ещё воспитываем нашу молодёжь... Армяне, а сам ЕвроСоюз согласен на этот "неравный" брак...??? Или кто ж его будет спрашивать...??? laughing
    2. Msi Ранг пользователя
      Msi
      0
      Сегодня, 09:37
      Что же касается вероятной подачи Ереваном заявки на членство в ЕС, то, по словам чиновника, говорить об этом пока преждевременно.

      А что такое? Кружевные трусы ещё не для всех армян сшили?
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 09:38
      «Относительно доступа Армении к Европейскому инструменту мира» —

      — В Косово они этим "инструментом" здорово поработали ...
    4. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 09:41
      Армяне в Армении пока не поздно ломитесь в ЕС,кому очень хочется конечно.А то будет майдан ,Пашинян к этому и ведёт.В России стало очень дорого - обрусеть. laughing

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