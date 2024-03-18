Президент Венесуэлы назвал победу Путина на выборах выигранной битвой против «коллективного Запада»
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Убедительная победа Владимира Путина на выборах президента Российской Федерации является выигранной битвой против коллективной западной империи. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
По утверждению Мадуро, об этом свидетельствуют те 87 процентов голосов избирателей, которые Путин получил на президентских выборах. Глава венесуэльского государства считает, что это демонстрирует верность россиян своим ценностям.
Это претензия новой Великой России на многополярный мир, мир равновесия. Наш старший брат Владимир Путин одержал победу. Хорошие предзнаменования для мира на этот 2024 год. Поздравляю Путина и Россию!
- заявил президент Венесуэлы.
Напомним, что и Венесуэла также последовательно старается проводить независимую политику и отстаивать национальный суверенитет, несмотря на враждебные действия со стороны западных государств. Поэтому победа Путина в России воспринимается в Венесуэле как хороший знак для всех стран, придерживающихся политики отстаивания национального суверенитета.
Президентские выборы в России состоялись в минувшие выходные. На них победил действующий глава государства Владимир Путин. Таким образом, он сохранит свой пост на ближайшие шесть лет. Для стран Запада это очень печальное событие, учитывая последовательность российского лидера в защите национальных интересов, в обеспечении безопасности российского государства и народа.
kremlin.ru
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