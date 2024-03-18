Президент Венесуэлы назвал победу Путина на выборах выигранной битвой против «коллективного Запада»

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Президент Венесуэлы назвал победу Путина на выборах выигранной битвой против «коллективного Запада»

Убедительная победа Владимира Путина на выборах президента Российской Федерации является выигранной битвой против коллективной западной империи. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

По утверждению Мадуро, об этом свидетельствуют те 87 процентов голосов избирателей, которые Путин получил на президентских выборах. Глава венесуэльского государства считает, что это демонстрирует верность россиян своим ценностям.



Это претензия новой Великой России на многополярный мир, мир равновесия. Наш старший брат Владимир Путин одержал победу. Хорошие предзнаменования для мира на этот 2024 год. Поздравляю Путина и Россию!

- заявил президент Венесуэлы.

Напомним, что и Венесуэла также последовательно старается проводить независимую политику и отстаивать национальный суверенитет, несмотря на враждебные действия со стороны западных государств. Поэтому победа Путина в России воспринимается в Венесуэле как хороший знак для всех стран, придерживающихся политики отстаивания национального суверенитета.

Президентские выборы в России состоялись в минувшие выходные. На них победил действующий глава государства Владимир Путин. Таким образом, он сохранит свой пост на ближайшие шесть лет. Для стран Запада это очень печальное событие, учитывая последовательность российского лидера в защите национальных интересов, в обеспечении безопасности российского государства и народа.
  • kremlin.ru
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14 комментариев
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  1. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 09:44
    Мадуро молодец,правильно играет на западной непоследовательности.А что с Гайаной,что то подзатихло? lol Надо взбодрить американский нефтяной бизнес - или ещё американцы мало денег вложили?Странно ,после победы Путина на выборах нефтяные котировки пошли вверх.Опять мы виноваты?
  2. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    +5
    Сегодня, 09:44
    Президент Венесуэлы назвал победу Путина на выборах выигранной битвой против «коллективного Запада»

    Ну предположим до победы ещё далеко, но мыслит Мадуро в правильном направлении!!! drinks
    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 10:59
      Цитата: Lev_Russia
      но мыслит Мадуро в правильном направлении!!!
      Таких бы мыслителей побольше бы во всей Латинской Америке
      1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
        Смею_заметить_
        0
        Сегодня, 11:38
        Ну... до него Темнейшего поздравила Куба и Никарагуа.
        Так что... Базы есть где построить, "если шо?"..
  3. Uprun Ранг пользователя
    Uprun
    +1
    Сегодня, 09:51
    В свое время Батька примерно с таким результатом дома на выборах победил, запад не признал, "котлету" на штыках оппозиции пытались к власти привести. В свое время навальнят загнали под плинтус, а то и у нас бы за вдовушку побузили.....
    1. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +1
      Сегодня, 09:55
      В свое время навальнят загнали под плинтус

      Не успели мы вовремя обменять его, на какого - нибудь нашего разведчика...
    2. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 09:59
      Uprun.Вдовушку не тронь ,она ключевую роль сыграет на выборах в США. hi drinks laughing
    3. Victor19 Ранг пользователя
      Victor19
      0
      Сегодня, 10:24
      "В свое время...." В этот раз они Запад не признают выборы в России.
  4. AdAstra Ранг пользователя
    AdAstra
    -2
    Сегодня, 10:15
    Но с США всё же лучше дружить, да президент Мадуро? laughing
    1. Ixian Ранг пользователя
      Ixian
      -1
      Сегодня, 11:00
      США там рядом, практически под боком, а РФ можно и словесно поддержать. В конце концов зачем портить такой хороший товарооборот?
      1. AdAstra Ранг пользователя
        AdAstra
        -2
        Сегодня, 11:03
        Ага, и нашим и вашим и мордвам и чувашам, как говорят у меня в семье.
  5. anclevalico Ранг пользователя
    anclevalico
    -2
    Сегодня, 10:29
    Победа, это когда конкурент или противник имеется. На этих выборах таковых не заметил.
    1. AdAstra Ранг пользователя
      AdAstra
      -2
      Сегодня, 11:02
      Чистой воды референдум laughing
  6. Землекоп Ранг пользователя
    Землекоп
    +1
    Сегодня, 11:20
    Путин первый в этом году провел показательное триумфальное безупречное выступление в на выборах. Теперь ход за западом.
    В этом году в мире очень много выборов разных руководителей стран в том числе в европе и сша.
    Путину выпал шанс первым в этом году провести показательные триумфальные безупречные великолепные выборы с безупречным результатом и подавляющей поддержкой своего народа. Мы вся Россия показали западу и сша - так называемым демократам и свободолюбцам КАК ДОЛЖНА ПО НАСТОЯЩЕМУ РАБОТАТЬ ДЕМОКРАТИЯ и СВОБОДА и как должны проводиться выборы главы государства и КАК в ИДЕАЛЕ народ страны должен поддерживать своего любимого нужного лидера.

    Вопреки атакам запада и сша на выборную систему в попытках сорвать процесс все прошло безупречно и великолепно. Мелкие нарушения и то по вине работы западных спецслужб...не в счет.

    Путин сделал свой ход и показал как надо делать. Тепрь очередь делать свои ходв остальным.
    Им до уровня планки Путина слишком далеко Такого уровня и безупречности никому не достигнуть. Бидона снова будут поддерживать на выборах всякие мертвецы и понаехавшие без пасспортов и верификации личности. В европе явки всегда ниже плигнтуса...30-40% а про поддержку населениями стран вообще ....можно попкорна закупать и ждать цирка...
    Ну а отдельные мелкие индивиды вообще отменяют свои выборы становясь диктаторами..

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