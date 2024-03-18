ВВС США озвучили планы по началу испытаний новой гиперзвуковой ракеты Hypersonic Attack Cruise Missile

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ВВС США озвучили планы по началу испытаний новой гиперзвуковой ракеты Hypersonic Attack Cruise Missile

Разрабатываемая в США новая гиперзвуковая ракета HACM (Hypersonic Attack Cruise Missile - гиперзвуковая ударная крылатая ракета) приступит к испытаниям не раньше 2025 финансового года. Такие планы озвучили в командовании ВВС, сообщает Breaking Defense.

По данным американского издания, ВВС США планируют приступить к летным испытаниям новой гиперзвуковой крылатой ракеты HACM в новом финансовом году, который наступит после 1 октября 2024 года. При этом более точных сроков не называется. Зато стал известен бюджет программы разработки ракеты на 2025 год, он составит 517 миллионов долларов, что значительно больше, чем в предыдущие годы.



Мы работаем над доведением HACM до критической конструкции, наряду с другими разработками, чтобы обеспечить проведение летных испытаний в 2025 финансовом году

- приводит издание слова заместителя министра ВВС по закупкам Дейла Уайта.

Программа разработки новой гиперзвуковой ракеты Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM) стартовала в 2022 году, хотя первые упоминания о ней датированы 2020-м. Конкурс на разработку ракеты выиграла компания Raytheon, а поможет ей Northrop Grumman в области создания двигателя. Первые поставки ракет в войска ожидаются не ранее 2027 года.

Ракета HACM разрабатывается сразу для нескольких носителей, включая истребители тяжелого класса типа F-15E/EX. Основными носителями ракет планируется сделать стратегические бомбардировщики B-1B и B-52H.
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    12 комментариев
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    1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      +1
      Сегодня, 09:55
      гиперзвуковая ударная крылатая ракета) приступит к испытаниям не раньше 2025. Такие планы озвучили в командовании ВВС, сообщает Breaking Defense.
      Таки это только планы! laughing Какой там палец показывают по этому поводу? Средний? laughing
      1. Canecat Ранг пользователя
        Canecat
        +1
        Сегодня, 10:43
        Цитата: a.s.zzz888
        Какой там палец показывают по этому поводу?

        Палец то средний, но упомянутая в статье авиатехника заточена на несение ЯО. Совпадение? Не думаю. hi
    2. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 09:57
      Дык это её ни как не могут испытать в Тихом океане с В52 взлетевшего с Гуама и шандорахнув по Кваджелейну.Уже заждались ,обещали в выходные прошлые,а уже и ещё одни прошли.А фоточек было море и ракеты под крылом В 52 и идиотских лиц её разглядывающих .Или это другая вундервафля.
    3. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      -1
      Сегодня, 09:59
      Зашибись! Имею сказать, таки, - анонс на рубель, а удар на копейку, лучше бы озаботились защитой коалиции в Красном море от патриотических хуситов, мочат каждый день!
      Кстати, гиперзвук, по успешным испытаниям в Йемене, уже появился у доблестных хуситов.
      Пора бы недо- хе-хе- мону и всему лже-недо-западу учитывать интересы мира!
      А РФ не закончила независимое международное расследование виновников подрыва Северных потоков, хотя знает всех в лицо!
      А наши и ваши выводы после расследования виновников подрыва последуют незамедлительно!
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 10:19
        Цитата: ZovSailor
        А РФ не закончила независимое международное расследование виновников подрыва Северных потоков, хотя знает всех в лицо!

        А это расследование было анонсировано в ООН?
        Решение было объявлено?
        Сроки расследования были указаны?
        * * *
        Самое интересное, что будет предъявлено фактическим исполнителям подрыва, если ими неожиданно окажутся люди из США или GB?
    4. svan26 Ранг пользователя
      svan26
      +1
      Сегодня, 10:02
      Гиперзвуковая и крылатая. Это как?! ЕЕ скидывают с бомбардировщика, она летит как крылатая, а на конечном участке переходит на гиперзвук?
    5. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      -1
      Сегодня, 10:02
      Протоукры их что ли покусали? Те тоже все время что нить озвучивают, а на выходе пшик. Они уже года три после "мультиков" все озвучивают, озвучивают, и все не в коня корм.
    6. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      -2
      Сегодня, 10:06
      Зашибись, сколько я зарезал, сколько перерезал, сколько душ невинных
    7. Msi Ранг пользователя
      Msi
      0
      Сегодня, 10:09
      Зато стал известен бюджет программы разработки ракеты на 2025 год, он составит 517 миллионов долларов

      Какие могут быть сроки... Главное что денежки выделили, а потом ещё... lol
    8. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      -1
      Сегодня, 10:14
      Зашибись, эхх,сколько я зарезал, сколько перерезал, сколько душ невинных загубил?
      Испытывают и во всеуслышание заявляют уже более 15 лет, а воз и ныне там.
      А новые вооружения, как и деньги, любят тишину!
      Силовикам РФ на заметку! Каждый шаг в сторону, даже появление научных статей по темам воздушных, водных, плазменных и переменных сред с температурными и переменными составляющими, могут сыграть на руку врагу, не говоря уже о похищениях и вербовке
      учёных РФ и Китая.
    9. Фразах Ранг пользователя
      Фразах
      -1
      Сегодня, 11:15
      Ну, как же без этого пилить бюджет в банде - мы представляем вам чудо-вафлю Hypersonic Attack Cruise Missile Гэлакси Ультра Про Макс, делает всё сама, надо лишь заплатить немного миллиардов шекелей, а за полмиллиарда мы вам придумаем еще более эксклюзивное название и даже снимем крутое кино в 100Д.
    10. DvaParovoza Ранг пользователя
      DvaParovoza
      0
      Сегодня, 12:16
      "Программа разработки новой гиперзвуковой ракеты"... У них уже летает какая то старая гиперзвуковая ракета? Такими темпами через пару лет у них стартует "гирезвук пятого поколения"...

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