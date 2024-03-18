ВВС США озвучили планы по началу испытаний новой гиперзвуковой ракеты Hypersonic Attack Cruise Missile

Мы работаем над доведением HACM до критической конструкции, наряду с другими разработками, чтобы обеспечить проведение летных испытаний в 2025 финансовом году

Разрабатываемая в США новая гиперзвуковая ракета HACM (Hypersonic Attack Cruise Missile - гиперзвуковая ударная крылатая ракета) приступит к испытаниям не раньше 2025 финансового года. Такие планы озвучили в командовании ВВС, сообщает Breaking Defense.По данным американского издания, ВВС США планируют приступить к летным испытаниям новой гиперзвуковой крылатой ракеты HACM в новом финансовом году, который наступит после 1 октября 2024 года. При этом более точных сроков не называется. Зато стал известен бюджет программы разработки ракеты на 2025 год, он составит 517 миллионов долларов, что значительно больше, чем в предыдущие годы.- приводит издание слова заместителя министра ВВС по закупкам Дейла Уайта.Программа разработки новой гиперзвуковой ракеты Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM) стартовала в 2022 году, хотя первые упоминания о ней датированы 2020-м. Конкурс на разработку ракеты выиграла компания Raytheon, а поможет ей Northrop Grumman в области создания двигателя. Первые поставки ракет в войска ожидаются не ранее 2027 года.Ракета HACM разрабатывается сразу для нескольких носителей, включая истребители тяжелого класса типа F-15E/EX. Основными носителями ракет планируется сделать стратегические бомбардировщики B-1B и B-52H.