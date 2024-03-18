Трамп призвал премьера Израиля Нетаньяху быстрее положить конец войне в Газе

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Трамп призвал премьера Израиля Нетаньяху быстрее положить конец войне в Газе

Бывший президент США Дональд Трамп, который, вполне вероятно, может стать и будущим президентом этой страны, призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху быстрее положить конец войне в Газе в ходе интервью телеканалу Fox News.

Американские СМИ отмечают, что это первый раз, когда Трамп призвал положить конец войне в Газе с момента нападения ХАМАСА на Израиль 7 октября.



Комментарии Трампа в воскресном интервью Fox News последовали за словами, которые он сказал в пятницу в телепередаче на том же телеканале, когда он призвал Израиль «покончить с проблемой». Тогда же Трамп в очередной раз отметил, что нападения 7 октября на Израиль никогда не произошло бы, если бы он был президентом.

Вы должны закончить это, и сделать это быстро, и вернуться к миру во всем мире. Нам нужен мир во всем мире ... нам нужен мир на Ближнем Востоке

- заявил Трамп, отвечая на вопрос ведущего Fox News Говарда Курца о том, что бы он сказал Нетаньяху о войне в Газе.

Трамп добавил, что критика Израиля лидером сенатского большинства Чаком Шумером была мотивирована внутренней политикой и его стремлением набрать больше голосов.

Напомним, что в первые дни после нападения ХАМАСА Трамп раскритиковал Нетаньяху за неспособность предотвратить это. При этом Трамп выражал поддержку Израилю, но избегал публично поддерживать Нетаньяху.
  • Википедия/The White House from Washington, DC
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14 комментариев
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  1. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 10:16
    ВВсё Би-би не жилец, раз Трамп сказал.
    Жить ему осталось, если всё не изменится, в политическом смысле и планах на будущее от одного-двух месяцев до периода неизвестности?
    ХАМАС + хуситы + Иран + всё мировое сообщество, вклюячая арабские страны и
    Рамадан оказывает воздействие, да и дед Дементий в последнее время совсем
    недоволен и, явно что-то затевает, несмотря на словесную поддержку!
    1. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 10:20
      Ой ли? Уж очень живуч этот поц!
  2. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:21
    Почитал сми США,у Трампа проблемы байданутые судьи хотят сделать его банкротом.А в Президентской гонке наиболее важны доллары наликом Бидоныч на 53 млн .$ опережает Трампа.Это деньги я как понял в личном распоряжении кандидатов.Наган наверно поболее всех знает.
    1. Alex777 Ранг пользователя
      Alex777
      +1
      Сегодня, 11:16
      Цитата: tralflot1832
      А в Президентской гонке наиболее важны доллары наликом

      Раньше это имело значение.
      Нынешние выборы ни на что не похожи.
      У сторонников Трампа последний шанс спасти страну.
      Иначе - гражданская война.
      Во всяком случае, они так считают. hi
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 11:20
        Алех 777. hi Чем мы им можем помочь ,только идиотской нашей оппозицией на западе.Иоланту им в помощь,они будут против Трампа и обязательно накасячат. laughing
        1. Alex777 Ранг пользователя
          Alex777
          +1
          Сегодня, 11:51
          Цитата: tralflot1832
          Чем мы им можем помочь...

          Мы им и так помогаем, громя бандер.
          Ну и ВВП, по доброте, добавляет про
          "нашего кандидата" Байдена. bully
        2. Alex777 Ранг пользователя
          Alex777
          +1
          Сегодня, 12:14
          Посмотрел вот: цены на нефть выросли.
          Еще немного Трампу помогли. bully

          Цена нефти марки Brent поднялась до $86 за баррель впервые с 6 ноября 2023 года.
          1. tralflot1832 Ранг пользователя
            tralflot1832
            +1
            Сегодня, 12:17
            Аlex 777 Cам ищу причину повышения цены на нефть- результаты выборов в России.Вроде ни чего такого за выходные не произошло,кроме выборов.Ни что не предвещало повышения.Блумберг обещал к концу года ,а тут здрасьте.
            1. Alex777 Ранг пользователя
              Alex777
              +1
              Сегодня, 12:20
              А заявление Нетаньяху о том, что на Западе "совесть потеряли"?
              Ну и обращаю ваше внимание, что Рамадан начался. hi

              Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обвинениями в адрес стран Запада. Мол, они потеряли память после призывов провести выборы в стране.

              "Вы так быстро решили отказать Израилю в праве на защиту от монстров из ХАМАС? Вы так быстро потеряли совесть?" - задался вопросом Нетаньяху перед заседанием правительства.

              Премьер считает, что ряд политиков выдвигают ложные обвинения в адрес израильских армии, правительства и всего руководства.
  3. Msi Ранг пользователя
    Msi
    +1
    Сегодня, 10:26
    Бывший президент США Дональд Трамп, который, вполне вероятно, может стать и будущим президентом этой страны,

    Всё - таки подозреваю, что не дадут ему победить, а может и участвовать в выборах...
  4. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 10:38
    Трамп такой же сионист, как и Нетаньяху
  5. solar Ранг пользователя
    solar
    0
    Сегодня, 11:04
    Нам нужен мир во всем мире

    Классический предвыборный тезис
    За все хорошее против всего плохого!

    :))
  6. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    0
    Сегодня, 11:16
    Трамп ,что то не то сказал . Биби организовал войнушку ради кресла ,а если конфликт закончится ,его сами евреи порвут .Ведь придется отвечать как это вдруг Хамас проник на территорию Израиля ,куда в это время делись Цахал,что со стеной и прочее
  7. sodium20 Ранг пользователя
    sodium20
    0
    Сегодня, 11:24
    Trump must be 'very tough' on Israel.
    The 'Abraham Accord' must be dissolved.

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