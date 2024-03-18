Трамп призвал премьера Израиля Нетаньяху быстрее положить конец войне в Газе

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Бывший президент США Дональд Трамп, который, вполне вероятно, может стать и будущим президентом этой страны, призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху быстрее положить конец войне в Газе в ходе интервью телеканалу Fox News.Американские СМИ отмечают, что это первый раз, когда Трамп призвал положить конец войне в Газе с момента нападения ХАМАСА на Израиль 7 октября.Комментарии Трампа в воскресном интервью Fox News последовали за словами, которые он сказал в пятницу в телепередаче на том же телеканале, когда он призвал Израиль «покончить с проблемой». Тогда же Трамп в очередной раз отметил, что нападения 7 октября на Израиль никогда не произошло бы, если бы он был президентом.- заявил Трамп, отвечая на вопрос ведущего Fox News Говарда Курца о том, что бы он сказал Нетаньяху о войне в Газе.Трамп добавил, что критика Израиля лидером сенатского большинства Чаком Шумером была мотивирована внутренней политикой и его стремлением набрать больше голосов.Напомним, что в первые дни после нападения ХАМАСА Трамп раскритиковал Нетаньяху за неспособность предотвратить это. При этом Трамп выражал поддержку Израилю, но избегал публично поддерживать Нетаньяху.