Генконструктор ОАК: Боевые самолёты ВКС РФ модернизируются с учётом опыта СВО

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Генконструктор ОАК: Боевые самолёты ВКС РФ модернизируются с учётом опыта СВО

Боевая авиация, с которой Россия начала специальную военную операцию на Украине, доказала свою эффективность в ходе боевых действий. Тем не менее работа по модернизации самолетов ведется постоянно. Об этом рассказал генеральный конструктор Объединенной авиастроительной корпорации Сергей Коротков.

ОАК ведет постоянные работы по модернизации самолетов с учетом опыта СВО, поскольку появляются новые требования от военных. В самолеты вносятся необходимые изменения, которые позволят еще более эффективно решать боевые задачи на поле боя. При этом Коротков подчеркнул, что эффективность российских ВКС показала, что в общем ОАК не ошиблась.



(...) то, что мы делали до начала спецоперации, в этом мы не ошиблись. Все это сейчас работает, тактика применения изменилась, это да. (...) Поэтому сегодня самолеты регулярно модернизируются, по итогам чего проводятся регулярные оценки

- добавил генконструктор ОАК.

Отметим, что основными боевыми самолетами, с которыми ВКС России начали спецоперацию, стали истребители Су-30СМ и Су-35С, фронтовые бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25. Эти самолеты по-прежнему играют важнейшую роль в боевых действиях. О каких-либо изменениях в конструкциях этих самолетов открыто не сообщается, но о том, что они проходят модернизацию, заявлялось уже не раз.

Также в боевых действиях участвуют стратегические и дальние бомбардировщики, совершающие пуски крылатых ракет воздушного базирования.
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    8 комментариев
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    1. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      -2
      Сегодня, 10:24
      Генконструктор ОАК: Боевые самолёты ВКС РФ модернизируются с учётом опыта СВО

      А с какой целью создаются самолёты (иное вооружение), которые априори не предполагают широкого применения в войне для достижения уверенного паритета?
      Решили по примеру Петра I создавать «потешное войско»?
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 11:01
        Цитата: ROSS 42
        Генконструктор ОАК: Боевые самолёты ВКС РФ модернизируются с учётом опыта СВО

        А с какой целью создаются самолёты (иное вооружение), которые априори не предполагают широкого применения в войне для достижения уверенного паритета?
        Тоже мне новость - использовать "горячий" боевой опыт при выпуске вооружения... Кто бы мог подумать?

        Танки с заводов уже с "грилями" идут, а уж о самолётах-то чего говорить? Не удивлюсь, если даже в совершенстве, казалось бы, в "Калашникове" хоть чуть-чуть, надфилем, а чего-нибудь допилят. Ил-2 только официальных модификаций около десятка было за 4 года, а уж сколько там, в 35 тысячах выпущенных, "горячего" опыта заложено - и не сосчитать.

        О петровском Потешном войске, кстати, с Вами, Юрий Васильевич, слегка в оценке не согласен.
        Шведы тоже, наверное, смеялись над деревянными пушками, стреляющими пареной репой...
        Для сегодняшней Армии Потешное войско - это примерно то же самое, что для Гагарина ГИРД. Тоже "смешные фейерверки" пускала...
        1. ROSS 42 Ранг пользователя
          ROSS 42
          0
          Сегодня, 11:45
          Цитата: Zoldat_A
          О петровском Потешном войске, кстати, с Вами, Юрий Васильевич, слегка в оценке не согласен.

          Только не вздумайте позиционировать Путина с Романовым...
          1. Zoldat_A Ранг пользователя
            Zoldat_A
            0
            Сегодня, 11:57
            Цитата: ROSS 42
            Цитата: Zoldat_A
            О петровском Потешном войске, кстати, с Вами, Юрий Васильевич, слегка в оценке не согласен.

            Только не вздумайте позиционировать Путина с Романовым...

            Да я вовсе не об этом. Про обожествление кумира и незаменимости - это не ко мне, а в "ЕдРо".
            Я о применении опыта боевого применения на производстве и о том, что макетные испытания - это "потешность", которая вовсе не такая смешная, какой может показаться.
      2. Виктор Ленинградец Ранг пользователя
        Виктор Ленинградец
        +1
        Сегодня, 11:58
        Решили по примеру Петра I создавать "потешное войско"

        Вообще-то петровские "потешные войска" стали гвардейскими полками.
    2. Pavel57 Ранг пользователя
      Pavel57
      0
      Сегодня, 10:25
      СВО позволяет опробывать новое вооружение и методы. Почему бы не попробывать применить Як-130 , как платформу для управляемых бомб?
    3. podval57 Ранг пользователя
      podval57
      -2
      Сегодня, 10:34
      "... основными боевыми самолетами, с которыми ВКС России начали спецоперацию, стали истребители Су-30СМ и Су-35С, фронтовые бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25."
      Хотелось бы узнать, почему о применении МиГ - 29 в СВО нет информации?
    4. Дедок Ранг пользователя
      Дедок
      +2
      Сегодня, 11:26
      Об этом рассказал генеральный конструктор Объединенной авиастроительной корпорации Сергей Коротков


      а ОАК что то конструирует?
      или все таки - это бюрократическая структура для контроля других (кто конструирует)?
      мне казалось (поправьте меня если не так), что конструируют в КБ... Сухого например, или Миля, Камова, Ильюшина, Яковлева и т.д. по списку
      Вона оказывается как... главный конструктор ОАК!

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