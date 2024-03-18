Генконструктор ОАК: Боевые самолёты ВКС РФ модернизируются с учётом опыта СВО
Боевая авиация, с которой Россия начала специальную военную операцию на Украине, доказала свою эффективность в ходе боевых действий. Тем не менее работа по модернизации самолетов ведется постоянно. Об этом рассказал генеральный конструктор Объединенной авиастроительной корпорации Сергей Коротков.
ОАК ведет постоянные работы по модернизации самолетов с учетом опыта СВО, поскольку появляются новые требования от военных. В самолеты вносятся необходимые изменения, которые позволят еще более эффективно решать боевые задачи на поле боя. При этом Коротков подчеркнул, что эффективность российских ВКС показала, что в общем ОАК не ошиблась.
- добавил генконструктор ОАК.
Отметим, что основными боевыми самолетами, с которыми ВКС России начали спецоперацию, стали истребители Су-30СМ и Су-35С, фронтовые бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25. Эти самолеты по-прежнему играют важнейшую роль в боевых действиях. О каких-либо изменениях в конструкциях этих самолетов открыто не сообщается, но о том, что они проходят модернизацию, заявлялось уже не раз.
Также в боевых действиях участвуют стратегические и дальние бомбардировщики, совершающие пуски крылатых ракет воздушного базирования.
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