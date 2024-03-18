ВСУ традиционно отчитались о сбитии почти всех «Гераней», атаковавших объекты на Украине

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ВСУ традиционно отчитались о сбитии почти всех «Гераней», атаковавших объекты на Украине

Несмотря на увольнение с занимаемой должности спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, "прославившегося" своими отчетами о сбитии практически всех атакующих объекты на Украине беспилотников и ракет, включая гиперзвуковые, системный подход к освещению работы украинской ПВО, не изменился.

Так, уже традиционно украинские источники заявляют о якобы сбитии 17 из 22 российских беспилотников-камикадзе "Герань-2", атаковавших цели на подконтрольных киевскому режиму территориях.



Однако, с этими заявлениями слабо коррелируются появлявшиеся ночью многочисленные сообщения о взрывах на Украине. Сообщалось о как минимум двух взрывах на территории населенного пункта Белый Колодец в Харьковской области, где были уничтожены склады с боекомплектом для РСЗО "Вампир", по меньшей мере пяти взрывах в городе Светловодск Кировоградской области, многочисленных взрывах в Кременчуге и Криво Роге, кроме того взрывы были зафиксированы на военном аэродроме в Староконстантинове. Также имеется информация о поражении объектов в Виннице, Луцке, Сумах, Житомирской и Ровенской областях.

Как сообщает американское издание Washington Post, Киев испытывает критическую нехватку боеприпасов для ПВО. Таким образом, уже в самое ближайшее время вместо попыток сбить четыре из пяти российских ракет и беспилотников-камикадзе, как это происходит сейчас, Украине вскоре придется ограничить свои системы ПВО так, чтобы пытаться сбивать только один объект из пяти зафиксированных.
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    14 комментариев
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    1. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +2
      Сегодня, 10:29
      Так, уже традиционно украинские источники заявляют о якобы сбитии 17 из 22 российских беспилотников-камикадзе "Герань-2",

      Наши последнее время бьют одними Геранями, если не ошибаюсь... Когда когда ракета промелькнёт...
      Я так понимаю, бережём для незванных гостей, чтобы сразу остудить пыл, если войдут на т. н. украину...
      1. Александр 3 Ранг пользователя
        Александр 3
        +3
        Сегодня, 10:35
        Кинжалы,цирконы, искандеры ,сарматы и калибры ждут приказа,по поражению врагов.
      2. Peter1First Ранг пользователя
        Peter1First
        0
        Сегодня, 10:59
        А что, разве плохо, что и одних гераней хватает для наведения шухера в тылу ВСУ? Только 22 герани -как-то маловато с нашей стороны! -Их надо штук по 50 за ночь запускать! -Пусть на Украине будет побольше ночных "фейерверков"!
        1. Аэродромный Ранг пользователя
          Аэродромный
          -2
          Сегодня, 11:43
          ВСУ традиционно отчитались о сбитии почти всех «Гераней», атаковавших объекты на Украине
          наши тоже отчитались...только НПЗ горит.
    2. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 10:31
      Если ВСУ заявит что сбили пять Гераний из 25 ,на биржах запада начнётся паника.Биржевые спикулянты любого чиха боятся.Точнее на любом чихе они хотят заработать.
    3. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 10:33
      Москву они ещё не взяли? laughing
    4. С.З. Ранг пользователя
      С.З.
      -1
      Сегодня, 10:50
      У них тоже с конашеноковыми нет проблем.
    5. al3x Ранг пользователя
      al3x
      +1
      Сегодня, 10:51
      Ну мы тоже сбиваем почти всё.
      1. svan26 Ранг пользователя
        svan26
        0
        Сегодня, 10:57
        Мы то сбиваем все, но сбитые обломки падают на ректификационные колонны НПЗ и емкости с бензином...
        1. al3x Ранг пользователя
          al3x
          -2
          Сегодня, 10:59
          Не надо сочинять. Были видео прилётов недавно, это есть в интернете.
          1. svan26 Ранг пользователя
            svan26
            0
            Сегодня, 11:03
            В отсутствии достоверной информации приходится. А шарится по укровским сайтам в поисках видио не хочется.
    6. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +1
      Сегодня, 11:12
      уже традиционно украинские источники заявляют о якобы сбитии 17 из 22 российских беспилотников-камикадзе "Герань-2"

      Если допустить что это правда . Тогда получается ПВО ВСУ работает и все у них есть ,никакого дефицита не испытывают и финансирование продолжается.
      Так и фронт не упал
    7. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      0
      Сегодня, 11:18
      Игнатку то куда, в окопы али как? Пофиг конечно, но вангую, что не послом в ЕС.
    8. Ясная Ранг пользователя
      Ясная
      0
      Сегодня, 11:22
      системный подход к освещению работы украинской ПВО, не изменился.

      А, такой подход и не изменится. Это правило информационной войны.

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