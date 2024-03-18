ВСУ традиционно отчитались о сбитии почти всех «Гераней», атаковавших объекты на Украине
Несмотря на увольнение с занимаемой должности спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, "прославившегося" своими отчетами о сбитии практически всех атакующих объекты на Украине беспилотников и ракет, включая гиперзвуковые, системный подход к освещению работы украинской ПВО, не изменился.
Так, уже традиционно украинские источники заявляют о якобы сбитии 17 из 22 российских беспилотников-камикадзе "Герань-2", атаковавших цели на подконтрольных киевскому режиму территориях.
Однако, с этими заявлениями слабо коррелируются появлявшиеся ночью многочисленные сообщения о взрывах на Украине. Сообщалось о как минимум двух взрывах на территории населенного пункта Белый Колодец в Харьковской области, где были уничтожены склады с боекомплектом для РСЗО "Вампир", по меньшей мере пяти взрывах в городе Светловодск Кировоградской области, многочисленных взрывах в Кременчуге и Криво Роге, кроме того взрывы были зафиксированы на военном аэродроме в Староконстантинове. Также имеется информация о поражении объектов в Виннице, Луцке, Сумах, Житомирской и Ровенской областях.
Как сообщает американское издание Washington Post, Киев испытывает критическую нехватку боеприпасов для ПВО. Таким образом, уже в самое ближайшее время вместо попыток сбить четыре из пяти российских ракет и беспилотников-камикадзе, как это происходит сейчас, Украине вскоре придется ограничить свои системы ПВО так, чтобы пытаться сбивать только один объект из пяти зафиксированных.
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