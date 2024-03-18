В Румынии на фоне украинского конфликта началось строительство крупнейшей в Европе военной базы НАТО

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В Румынии на фоне украинского конфликта началось строительство крупнейшей в Европе военной базы НАТО

Крупнейшая в Европе военная база Североатлантического альянса будет размещена в Румынии, ее строительство уже началось. Об этом сообщает Euronews.

Новая база будет рассчитана на 10 тысяч военнослужащих армий разных государств – участников Североатлантического альянса. По мнению ряда экспертов, оперативное строительство базы связано с вооруженным конфликтом на Украине. Ведь боевые действия могут продлиться еще несколько лет.

Строительство базы ведется на площади почти в три тысячи гектаров. Она будет размещена в районе города Констанца, являющегося крупнейшим румынским портом на Черном море. Сейчас там находится действующая база альянса «Михаил Когэлничану».


На базе будут размещаться взлётно-посадочные полосы для самолетов, ангары для самолетов, платформы для вооружений. Кроме того, построят казармы, школы для детей военнослужащих, медицинские учреждения и магазины.


По словам румынского аналитика Дорина Попеску, база будет представлять собой важнейший инфраструктурный объект Североатлантического альянса в регионе. Это особенно важно на фоне продолжающегося вооруженного конфликта на юге Украины.

Попеску считает, что боевые действия не прекратятся не только в этом году, но и в 2025, и даже 2026 году. Он назвал их долгоиграющими. На этом фоне база, безусловно, может быть задействована в оказании различных видов военной и логистической помощи украинским формированиям в ведении боевых действий против российской армии. Нет сомнений, что данная база будет представлять собой угрозу для российских объектов в Крыму и новых регионах РФ.
  • министерство ВВС США
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17 комментариев
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  1. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    -1
    Сегодня, 10:24
    Имею сказать, таки- вот потому нам и нужно купировать этих недо ре за нных в своё время фашистских прихвостней с момента Сталинградской битвы, а потом строительства Волго-Донского и Беломоро-Балтийского канала!
    Будем надеяться на смену лидеров- аналогов Чаушеску с богатой фантазией и
    хотя бы дружественными жестами с РФ, несмотря на противоречия, как менталитет цы га н, никто не отнимал.
    Плюсом может послужить будущая победа Трампа, хотя он нам не друг, а больше
    враг, а
    1. Mедвежонок Ранг пользователя
      Mедвежонок
      +3
      Сегодня, 10:34
      Может кто-нибудь перевести мне этот бред?
      1. Пензяк Ранг пользователя
        Пензяк
        0
        Сегодня, 11:41
        Как говорил товарищ Саахов в роли зубного врача Шпака в фильме "Иван Васильевич меняет профессию": "Закусывать надо!"
        А вообще с утра шампанское пьют аристократы...
  2. Эдик Ранг пользователя
    Эдик
    +1
    Сегодня, 10:28
    На Украине обломились, дошло наконец, что не светит!
  3. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 10:28
    А размещение базы НАТО в Констанце разве правильное решение? Похоже что НАТО начала стелить соломку- пришло понимание ,российские войска будут на границе с Румынии,рано или поздно.
    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 10:35
      Цитата: tralflot1832
      А размещение базы НАТО в Констанце разве правильное решение?
      Обложить Россию
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 10:37
        В современных условиях размещение баз у границ противника спорное решение .
        1. puteovii
          puteovii
          +2
          Сегодня, 10:49
          Зависит от того кто смотрит. Вам кажется что Россия побеждает. И строить базу там где вам не составит труда её достать это бред. А тут думают что вы проиграете и они подтягивают инфраструктуру для дальнейших бросков.
          1. tralflot1832 Ранг пользователя
            tralflot1832
            0
            Сегодня, 10:51
            Смотрим на время ввода её в эксплуатацию.
  4. lukash66 Ранг пользователя
    lukash66
    +4
    Сегодня, 10:29
    Правильно, собрать всех кучно и в одном месте, чтобы потом их по огородам не искать.))
  5. pettabyte Ранг пользователя
    pettabyte
    +1
    Сегодня, 10:34
    Притолкать туда баржу с селитрой и быстро бежать.
    1. Пензяк Ранг пользователя
      Пензяк
      +1
      Сегодня, 11:56
      Я так думаю, что "Кинжал" со СБЧ в 100кТн. будет эффективнее, быстрее и гуманно.
      1. pettabyte Ранг пользователя
        pettabyte
        0
        Сегодня, 12:06
        Цитата: Пензяк
        Я так думаю, что "Кинжал" со СБЧ в 100кТн. будет эффективнее, быстрее и гуманно.

        Да, но баржа не ядерная и плюсом можно бегать типа "а кто это сделал?".
  6. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    -2
    Сегодня, 10:36
    Имею сказать, таки- вот потому нам и нужно купировать этих недо ре за нных в своё время фашистских прихвостней с момента Сталинградской битвы, а потом строительства Волго-Донского и Беломоро-Балтийского канала!
    Будем надеяться на смену лидеров- аналогов Чаушеску с богатой фантазией и
    хотя бы дружественными жестами с РФ, несмотря на противоречия, как менталитет цы га н, никто не отнимал.
    Плюсом может послужить будущая победа Трампа, хотя он нам не друг, а больше
    враг, но финансировать гей-еуропию не будет олт слова совсем, а у цы га н с с финансами и экономикой не так, как у ведущих в прошлом локомотивов -фрицев и лягушатн иков!
    А гей-еуропия уже надрывается с помощью бандеровцам, а после нашей Победы, условия будут
    определяться Победителем - РФ + союзники + Глобальный ЮГ и будем надеяться, что доверия
    к лже-недо-западу не будет, а условия и требования РФ и Верховного они должны подтвердить
    не пустыми подписями на бумажках, а своей кровью и гарантиями безопасности при содействии союзников и дружествеенныхх посредников РФ.
  7. lukash66 Ранг пользователя
    lukash66
    +1
    Сегодня, 10:42
    А эксперт то баба али мужик? Дорина да ещё и Жопеску.)) Развелось их как нерезанных собак. Теперь уже и румыны в экспердах. Знатные вояки и замышляйки в военной науке.
  8. gmss Ранг пользователя
    gmss
    +1
    Сегодня, 10:48
    "румынский аналитик попеску" - это какой то оскорбительный набор слов
  9. Дедок Ранг пользователя
    Дедок
    +1
    Сегодня, 11:32
    Цитата: pettabyte
    Притолкать туда баржу с селитрой и быстро бежать.


    надо бы добавить еще солярки, чтобы получить "зачет"

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