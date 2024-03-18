В Румынии на фоне украинского конфликта началось строительство крупнейшей в Европе военной базы НАТО

Крупнейшая в Европе военная база Североатлантического альянса будет размещена в Румынии, ее строительство уже началось. Об этом сообщает Euronews.Новая база будет рассчитана на 10 тысяч военнослужащих армий разных государств – участников Североатлантического альянса. По мнению ряда экспертов, оперативное строительство базы связано с вооруженным конфликтом на Украине. Ведь боевые действия могут продлиться еще несколько лет.Строительство базы ведется на площади почти в три тысячи гектаров. Она будет размещена в районе города Констанца, являющегося крупнейшим румынским портом на Черном море. Сейчас там находится действующая база альянса «Михаил Когэлничану».На базе будут размещаться взлётно-посадочные полосы для самолетов, ангары для самолетов, платформы для вооружений. Кроме того, построят казармы, школы для детей военнослужащих, медицинские учреждения и магазины.По словам румынского аналитика Дорина Попеску, база будет представлять собой важнейший инфраструктурный объект Североатлантического альянса в регионе. Это особенно важно на фоне продолжающегося вооруженного конфликта на юге Украины.Попеску считает, что боевые действия не прекратятся не только в этом году, но и в 2025, и даже 2026 году. Он назвал их долгоиграющими. На этом фоне база, безусловно, может быть задействована в оказании различных видов военной и логистической помощи украинским формированиям в ведении боевых действий против российской армии. Нет сомнений, что данная база будет представлять собой угрозу для российских объектов в Крыму и новых регионах РФ.

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