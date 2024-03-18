Т-72: как создавался самый массовый танк второго поколения
Советский Т-72 считается самым массовым танком второго поколения в мире. Между тем путь от проекта до конвейера для этой уникальной машины оказался весьма тернистым.
15 августа 1967 года вышло совместное постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР «Об оснащении советской армии новыми средними танками Т-64 и развитии мощностей по их производству». Согласно документу, выпуск вышеупомянутых танков должен был начаться не только на Харьковском заводе им. Малышева, но и на других предприятиях отрасли, включая «Уралвагонзавод».
В то же время на заводе в Нижнем Тагиле в инициативном порядке еще с 1962 года велись разработки собственного танка под названием «объект 166М». Это был вариант Т-62 с усиленной ходовой частью, позволявшей установку более крупной пушки.
На фоне планов ЦК КПСС наладить массовое производство Т-64, главный конструктор «Уралвагонзавода» Л.Н. Карцев поручил инженерам предприятия «прикинуть», что получится, если на Т-62 вместо 115-мм пушки установить орудие на 125 мм.
Произведенные расчеты показали, что старая ходовая часть, которую танк унаследовал от Т-44 прибавки веса новой пушки не выдержит.
В итоге, был разработана машина под индексом «объект 167» с ходовой частью на 6 опорных и 3 поддерживающих катка с каждой стороны. А так как разработка прототипа танка под усиленную пушку велась в инициативном порядке еще с 1962 года, то в сентябре 1967-го были представлены сразу два прототипа перспективной машины.
Помимо усиленной ходовой части, вышеупомянутая разработка получила и новый мотор, известный под индексом V-26, который уже обладал центробежным нагнетателем. Кроме того, новая ходовая часть с поддерживающими катками позволила превратить прибавку мощности и в прибавку скорости до 60 км/ч по сравнению с 50 км/ч у Т-62.
Между тем, несмотря на доказанные в ходе государственных испытаний преимущества, «объект 167» изначально в серию не пошел. Свою позицию советское руководство обосновывало тем, что Т-62 уже хорошо освоен, а его выпуск налажен. При этом пока будет идти освоение производства «объекта 167», уже будет налажен выпуск Т-64.
Стоит отметить, что Карцев работы над новым танком не свернул и, пока «доводился до ума» Т-64, он создал дальнейшее развитие «объекта 167», получившего название «объект 167М» или Т-62Б.
Несмотря на запрет правительства СССР выпускать Т-62Б, который, к слову, по ряду параметров был лучше Т-64, этот танк в конечном счете таки лег в основу будущего Т-72. Все дело в том, что Т-64 получил от него двигатель, автомат заряжания и ходовую часть. Так на свет появился проект «объект 172М».
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