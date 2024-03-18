Т-72: как создавался самый массовый танк второго поколения

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Т-72: как создавался самый массовый танк второго поколения

Советский Т-72 считается самым массовым танком второго поколения в мире. Между тем путь от проекта до конвейера для этой уникальной машины оказался весьма тернистым.

15 августа 1967 года вышло совместное постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР «Об оснащении советской армии новыми средними танками Т-64 и развитии мощностей по их производству». Согласно документу, выпуск вышеупомянутых танков должен был начаться не только на Харьковском заводе им. Малышева, но и на других предприятиях отрасли, включая «Уралвагонзавод».

В то же время на заводе в Нижнем Тагиле в инициативном порядке еще с 1962 года велись разработки собственного танка под названием «объект 166М». Это был вариант Т-62 с усиленной ходовой частью, позволявшей установку более крупной пушки.



На фоне планов ЦК КПСС наладить массовое производство Т-64, главный конструктор «Уралвагонзавода» Л.Н. Карцев поручил инженерам предприятия «прикинуть», что получится, если на Т-62 вместо 115-мм пушки установить орудие на 125 мм.

Произведенные расчеты показали, что старая ходовая часть, которую танк унаследовал от Т-44 прибавки веса новой пушки не выдержит.
В итоге, был разработана машина под индексом «объект 167» с ходовой частью на 6 опорных и 3 поддерживающих катка с каждой стороны. А так как разработка прототипа танка под усиленную пушку велась в инициативном порядке еще с 1962 года, то в сентябре 1967-го были представлены сразу два прототипа перспективной машины.

Помимо усиленной ходовой части, вышеупомянутая разработка получила и новый мотор, известный под индексом V-26, который уже обладал центробежным нагнетателем. Кроме того, новая ходовая часть с поддерживающими катками позволила превратить прибавку мощности и в прибавку скорости до 60 км/ч по сравнению с 50 км/ч у Т-62.

Между тем, несмотря на доказанные в ходе государственных испытаний преимущества, «объект 167» изначально в серию не пошел. Свою позицию советское руководство обосновывало тем, что Т-62 уже хорошо освоен, а его выпуск налажен. При этом пока будет идти освоение производства «объекта 167», уже будет налажен выпуск Т-64.

Стоит отметить, что Карцев работы над новым танком не свернул и, пока «доводился до ума» Т-64, он создал дальнейшее развитие «объекта 167», получившего название «объект 167М» или Т-62Б.

Несмотря на запрет правительства СССР выпускать Т-62Б, который, к слову, по ряду параметров был лучше Т-64, этот танк в конечном счете таки лег в основу будущего Т-72. Все дело в том, что Т-64 получил от него двигатель, автомат заряжания и ходовую часть. Так на свет появился проект «объект 172М».

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    4 комментария
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    1. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +5
      Сегодня, 10:33
      Очень содержательный перевод из Википедии, браво.))
    2. Taskhyl
      Taskhyl
      +3
      Сегодня, 10:39
      А я вот на 62-ке всю Армейку катался в СибВО. Сначала наводчиком, потом командиром. Зимой в башне холодрыга невероятная, а летом как в духовке. Больше никаких впечатлений не осталось)))
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 10:50
        Цитата: Taskhyl
        Зимой в башне холодрыга невероятная
        А печки разве в танке не было?
        1. Taskhyl
          Taskhyl
          +1
          Сегодня, 11:10
          Да откуда там печка?! Брезентовую "кишку" иногда тянули от движка в башню через лючок выброса, когда морозяка совсем невмоготу был. Но дышать уже было хреновато. Зато теплее)

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