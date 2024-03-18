Иранская пресса: «Хизбалла» наносит удары по израильским военным объектам у ливанской границы
Движение «Хизбалла» атаковало разведывательное оборудование и военный пост армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в районе у границы с Ливаном. Об этом сообщает иранское информационное агентство Tasnim.
По сообщению ливанского телеканала «Аль-Манар», в воскресенье движением «Хизбалла» была атакована военная база Аль-Аси. На ней было уничтожено израильское разведывательное оборудование. Кроме того, был нанесен удар по скоплению израильских военнослужащих в районе Аль-Ваззани. Несколько военнослужащих были ранены.
Израильская армия, разумеется, не оставила подобные действия «Хизбаллы» безответными. ВВС Израиля и артиллерия ударили по приграничным районам Ливана, включая Марвахин, Айту аль-Шааб и Айтарун. По Айта аль-Шааб был нанесен удар беспилотным летательным аппаратом ЦАХАЛ. Но информации о пострадавших пока нет. Зато во время удара по Айтаруну был разрушен жилой дом.
Артиллерийскими подразделениями ЦАХАЛ был обстрелян и район между Айтаруном и Марун-ар-Расом, равнина Марджеюн. Это делалось с целью запугивания местного мирного населения. Начиная с 7 октября 2023 года из-за боев на границе были эвакуированы десятки тысяч израильских поселенцев. На территории Ливана погибли не менее 322 человек, из которых – 56 мирных жителей, а остальные – члены движения «Хизбалла», находившиеся на атакованных израильской армией объектах.
Взаимные обстрелы и удары на ливанско-израильской границе происходят с осени 2023 года, после начала военной операции Израиля в секторе Газа, против палестинского движения ХАМАС.
- Википедия / ЦАХАЛ
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