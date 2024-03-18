Иранская пресса: «Хизбалла» наносит удары по израильским военным объектам у ливанской границы

Движение «Хизбалла» атаковало разведывательное оборудование и военный пост армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в районе у границы с Ливаном. Об этом сообщает иранское информационное агентство Tasnim.По сообщению ливанского телеканала «Аль-Манар», в воскресенье движением «Хизбалла» была атакована военная база Аль-Аси. На ней было уничтожено израильское разведывательное оборудование. Кроме того, был нанесен удар по скоплению израильских военнослужащих в районе Аль-Ваззани. Несколько военнослужащих были ранены.Израильская армия, разумеется, не оставила подобные действия «Хизбаллы» безответными. ВВС Израиля и артиллерия ударили по приграничным районам Ливана, включая Марвахин, Айту аль-Шааб и Айтарун. По Айта аль-Шааб был нанесен удар беспилотным летательным аппаратом ЦАХАЛ. Но информации о пострадавших пока нет. Зато во время удара по Айтаруну был разрушен жилой дом.Артиллерийскими подразделениями ЦАХАЛ был обстрелян и район между Айтаруном и Марун-ар-Расом, равнина Марджеюн. Это делалось с целью запугивания местного мирного населения. Начиная с 7 октября 2023 года из-за боев на границе были эвакуированы десятки тысяч израильских поселенцев. На территории Ливана погибли не менее 322 человек, из которых – 56 мирных жителей, а остальные – члены движения «Хизбалла», находившиеся на атакованных израильской армией объектах.Взаимные обстрелы и удары на ливанско-израильской границе происходят с осени 2023 года, после начала военной операции Израиля в секторе Газа, против палестинского движения ХАМАС.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»