Белгородская область в очередной раз попала под обстрел ВСУ

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Белгородская область в очередной раз попала под обстрел ВСУ

Белгородская область России, граничащая с Харьковской и Сумской областями Украины, продолжает находиться под обстрелами со стороны украинских военных.

И если ранее в основном вражеские действия выражались в попытках атак различных объектов на территории этого российского региона с помощью беспилотных летательных аппаратов, то на прошлой неделе противник начал осуществлять обстрелы области наземными вооружениями на фоне попыток прорвать границу отрядами боевиков.



Как сообщает Минобороны России, сегодня с утра ВСУ вновь попытались нанести удары по территории Белгородской области, используя при этом реактивную систему залпового огня RM-70 «Вампир». Инцидент произошел в 08:30. В результате действий российских средств ПВО десять реактивных снарядов, выпущенных по области, были уничтожены. По словам мэра Белгорода Валентина Демидова, в ходе утреннего обстрела города пострадал один человек.

Напомним, что с 12 марта с сопредельной территории Украины начались интенсивные обстрелы территории Белгородской области. Кроме того, в регион попытались прорваться члены так называемого Русского добровольческого корпуса (РДК) (признана в РФ террористической организацией, деятельность запрещена).

Согласно данным минздрава Белгородской области, жертвами украинских обстрелов в регионе с 12 марта стали 11 человек и еще 82 жителя пострадали.
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12 комментариев
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  1. Юрий_Я Ранг пользователя
    Юрий_Я
    0
    Сегодня, 11:23
    с 12 марта с сопредельной территории Украины начались интенсивные обстрелы территории Белгородской области. Кроме того, в регион попытались прорваться члены

    Ну может все таки пора санитарную зону делать?
    1. Msi Ранг пользователя
      Msi
      0
      Сегодня, 11:46
      Ну может все таки пора санитарную зону делать?

      Каким образом? Есть идеи?
      1. tkoh
        tkoh
        -2
        Сегодня, 11:51
        Цитата: Msi
        Каким образом? Есть идеи?

        Выборы показали высочайший уровень поддержки происходящего в стране. Из 87 процентов кто за можно сотни дивизий сформировать и отправить делать зону эту. А как иначе?
  2. ваш вср 66-67 Ранг пользователя
    ваш вср 66-67
    +2
    Сегодня, 11:23
    [Напомним, что с 12 марта с сопредельной территории Украины начались интенсивные обстрелы территории Белгородской области.]

    Да когда же наши ответят этим так, чтобы они навечно остались черноземом?
    Бедные белгородцы... А у меня туда переехало в начале 2000- ых очень много друзей и знакомых!
    Соболезную всем белгородцам!
    1. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      +2
      Сегодня, 11:30
      Белгородская область в очередной раз попала под обстрел ВСУ?
      Не было никогда, и вот опять.
      Правильно надо писать: Белгородская область как ОБЫЧНО попала под обстрел ВСУ.
      Ежедневные обстрелы мирного населения Белгорода становятся обыденностью, даже банальностью. am
    2. Msi Ранг пользователя
      Msi
      0
      Сегодня, 11:47
      Бедные белгородцы

      Соболезную всем белгородцам

      Соболезнуйте семьям погибших... Я как нибудь обойдусь без ваших соболезнований...
  3. Ivan№One Ранг пользователя
    Ivan№One
    +5
    Сегодня, 11:24
    "жертвами украинских обстрелов в регионе с 12 марта стали 11 человек и еще 82 жителя пострадали"
    а теперь представим такую же новость про... сша: "жертвами мексиканских обстрелов в калифорнии с 12 марта стали 11 человек и еще 82 жителя пострадали"
    можете представить? у меня не получается что-то.
    Зато у нас выборы и масленица по тв, и блевотные конкурсы песен.
    враги это тоже все видят и делают выводы... точнее уже сделали наверняка
  4. vet Ранг пользователя
    vet
    0
    Сегодня, 11:29
    РИА Новости:
    Путин побеждает на выборах в Белгородской области с 90,66 процента голосов

    https://ria.ru/20240318/vybory-1933891979.html
    Другая цитата - уже из этой статьи:
    Белгородская область в очередной раз попала под обстрел ВСУ
    Согласно данным минздрава Белгородской области, жертвами украинских обстрелов в регионе с 12 марта стали 11 человек и еще 82 жителя пострадали.

    И под постоянными обстрелами жители Белгорода и области в дружном порыве голосуют за человека, не способного их защитить? Как относиться к таким цифрам?
    1. Хибинский Пластун Ранг пользователя
      Хибинский Пластун
      +3
      Сегодня, 11:54
      Не шатайте скрепы. Еще очень скромно, а могли б и 146%, а вы тут галеру раскачиваете....
  5. Ivan№One Ранг пользователя
    Ivan№One
    +2
    Сегодня, 11:29
    И главное,в Белгороде никого кроме губернатора нет!
    шуйга? нет
    гарант? нет, куда там
    премьер-министр? нет
    мождет хотя бы министр мчс? тоже нет

    новости с сайта мчс:
    "Около 300 человек с начала года спасли сотрудники МЧС России на водоемах страны
    Специалисты МЧС России продолжают работу по обмену опытом с коллегами из МЧС Беларуси
    Глава МЧС России оценил готовность сил и средств РСЧС к ликвидации последствий ДТП на федеральной автомагистрали М-12 «Восток»
    Глава МЧС России Александр Куренков передал новую технику пожарно-спасательному гарнизону Рязанской области
    Более 61 тысячи сотрудников МЧС России обеспечивали безопасность праздничных мероприятий"

    Белгород? не, не слышали
    тишина на сайте МЧС
    тьфу
  6. Михаил55 Ранг пользователя
    Михаил55
    +4
    Сегодня, 11:40
    ТРАУР! Разве не повод хотя бы скромнее отмечать масленицу???? Хорошо не нам прилетело (хотя и наш НПЗ вчера пытались, гады)...но ведь ГИБНУТ наши люди...когда проснуться НАВЕРХУ???? Да и внизу тоже...
  7. Eug Ранг пользователя
    Eug
    0
    Сегодня, 12:14
    Интересно, когда уходили с Северо'-Востока Харьковской области - никто не предполагал подобное?

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