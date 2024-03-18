Белгородская область в очередной раз попала под обстрел ВСУ
Белгородская область России, граничащая с Харьковской и Сумской областями Украины, продолжает находиться под обстрелами со стороны украинских военных.
И если ранее в основном вражеские действия выражались в попытках атак различных объектов на территории этого российского региона с помощью беспилотных летательных аппаратов, то на прошлой неделе противник начал осуществлять обстрелы области наземными вооружениями на фоне попыток прорвать границу отрядами боевиков.
Как сообщает Минобороны России, сегодня с утра ВСУ вновь попытались нанести удары по территории Белгородской области, используя при этом реактивную систему залпового огня RM-70 «Вампир». Инцидент произошел в 08:30. В результате действий российских средств ПВО десять реактивных снарядов, выпущенных по области, были уничтожены. По словам мэра Белгорода Валентина Демидова, в ходе утреннего обстрела города пострадал один человек.
Напомним, что с 12 марта с сопредельной территории Украины начались интенсивные обстрелы территории Белгородской области. Кроме того, в регион попытались прорваться члены так называемого Русского добровольческого корпуса (РДК) (признана в РФ террористической организацией, деятельность запрещена).
Согласно данным минздрава Белгородской области, жертвами украинских обстрелов в регионе с 12 марта стали 11 человек и еще 82 жителя пострадали.
- Телеграм-канал губернатора Белгородской области
Информация