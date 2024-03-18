Французская газета: ВС России реализуют тактику «тысячи уколов», нанося удары по всей линии фронта

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Французская газета: ВС России реализуют тактику «тысячи уколов», нанося удары по всей линии фронта

Российская армия применяет тактику "тысячи уколов", атакуя на различных направлениях и участках линии боевого соприкосновения. Как пишет Le Figaro, это позволяет ВС России растягивать силы ВСУ и уничтожать их.

По данным французской газеты, российская армия перешла к тактике многочисленных "укусов" или "уколов". Она, как опытный фехтовальщик прощупывает оборону ВСУ, нанося небольшие удары на различных участках, иногда одновременно. На это сил и средств у командования российской группировки вполне хватает, в отличие от командования ВСУ. Такие удары позволяют россиянам добиться небольших успехов, да еще и истощить украинскую армию.



По мнению западных экспертов, сейчас Россия не стремится переходить к наступлению, все ее наступательные операции носят локальный характер и преследуют тактические цели. При этом не исключается, что уже в конце весны - начале лета ситуация поменяется кардинальным образом и последует прорыв на одном из участков. Все идет к тому, что в этом конфликте должен случиться переломный момент, и если Запад не начнет вливать в Киеве средства, то это может стать началом конца режима Зеленского.

Между тем, украинские ресурсы отмечают, что еще в начале этого года британская разведка предупреждала офис Зеленского, что Россия прейдет к новой тактике "тысячи уколов", но на Банковой этому не поверили. На данный момент Киев продолжает готовиться к новому контрнаступлению, руководствуясь какими-то собственными соображениями. По-видимому, из Киева ситуация на фронте кажется не такой сложной, как является на самом деле.
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    25 комментариев
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    1. kosmozoo Ранг пользователя
      kosmozoo
      +6
      Сегодня, 10:49
      Тясяча уколов и клизма в Африке.
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +2
        Сегодня, 10:51
        клизма в Африке

        Для Макрона что-ли...? Там главное не увлекаться, а то ему понравится, подмахивать начнёт...
        1. lukash66 Ранг пользователя
          lukash66
          +5
          Сегодня, 10:54
          Цитата: Msi
          клизма в Африке

          Для Макрона что-ли...? Там главное не увлекаться, а то ему понравится, подмахивать начнёт...

          Он же вроде активный, специалист по бабкам. Хотя черт их разберёт в европах кто есть кто. Смотришь - вроде мужик, а оно оказывается жена. И наоборот.))
          1. Пуз Большой Ранг пользователя
            Пуз Большой
            0
            Сегодня, 10:58
            Почему то сразу вспомнился Дензел Джексон из Бриклберри...
            1. Lev_Russia Ранг пользователя
              Lev_Russia
              0
              Сегодня, 12:07
              А почему "тысяча уколов", а не "тысяча ударов" или пока наши "уколы" на "удары" не тянут... Значит нужно взять иглу помощнее, да силы приложить побольше, чтобы укол в удар превратился!!! am
          2. Uprun Ранг пользователя
            Uprun
            +5
            Сегодня, 10:59
            Беглому актеру А. Панову терпения, Родина его не забудет ))))))))))).
            1. Zoldat_A Ранг пользователя
              Zoldat_A
              +1
              Сегодня, 11:34
              Цитата: Uprun
              Беглому актеру А. Панову терпения, Родина его не забудет ))))))))))).

              Судя, по всему, у Вас "очепатка" - Панину?

              А Панин... Ну, собсно, всё рано или поздно встаёт на предназначенное ему место. Дерьму-то место в сортире. Вот он на заднем дворе Европы и сидит. На заднем дворе обычно не беседки для чаепития, а сортиры строят. Так что приятного пребывания ему в привычном для него месте.
        2. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          +2
          Сегодня, 11:48
          На фронте не хватает дивизии СС Шарлемань. По ней и ТЯО применить не грех. am
          Нашему МИДу давно пора предъявить Франции обвинения в геноциде Русского и других народов. Французские фашисты ничем не отличаются от гитлеровских. am
          Француз=фашист.
          То что там три калеки по призыву де Голя плевали вслед фашистам и показывали фиги в карманах, не в счёт.
          Вся Франция поддержала, снабжала Гитлера, воевала за него.
          Историю нужно переписать в соответствии с ПРАВДОЙ. good
    2. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +1
      Сегодня, 10:50
      британская разведка предупреждала офис Зеленского, что Россия прейдет к новой тактике "тысячи уколов

      А что в офисе Зеленского есть какие - то полководцы, специалисты? Что толку предупреждать...
      1. paul3390 Ранг пользователя
        paul3390
        +3
        Сегодня, 11:20
        Да они-то может и есть, не надо забывать - практически все высшие укровоены заканчивали те же училища, что и наши..

        Вот только есть одно но - у Цэгабонии в принципе отсутствует выигрышная стратегия. Ну нет её. Не существует. Есть только отчаянная мрия, что за них впишется таки НАТО.. Или наши верхи пойдут на попятный, подписав очередной Минск-3. Или там Стамбул-1... Что, кстати, не так уж и лишено.. Сколько раз они всё сливали - почему ж не ожидать что сольют и на этот раз? Будем однако посмотреть..
        1. Zoldat_A Ранг пользователя
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 11:44
          hi!
          Цитата: paul3390
          у Цэгабонии в принципе отсутствует выигрышная стратегия. Ну нет её. Не существует. Есть только отчаянная мрия, что за них впишется таки НАТО..

          И прежде всего - Америка. Как в советское время, переиначив моего любимого поэта
          Я говорю "НАТО" - подразумеваю "Америка"

          Что характерно - она, мрия эта, одинакова абсолютно для всех, кто сам в военном плане ноль. И, почему-то, чем сильнее собственная несостоятельность, тем сильнее вера в "волшебную силу Америки". Вспомним знаменитый "галстук Мишико"...

          А самое интересное, что со времён создания НАТО, да и самой Америки, никого ещё эта мечта до добра не доводила и кого-либо победить не помогала.
    3. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 10:54
      Уколы в какляцкую дупу! Тупой и ржавой иглой wink
    4. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +4
      Сегодня, 10:54
      Вот специально схожу сейчас на сайт Ля Фигаро и нагажу, проголосовав как надо в очередном опросе.Вот любят они это дело! Мимо их забора не прохожу. drinks
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        +4
        Сегодня, 11:00
        Шизофрения во Франции продолжается.Вот скрин с сегодняшнего опроса.Делаем выводы.
        1. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          +2
          Сегодня, 11:10
          Французы бояца,что я с Тофиком сдам их Эйфелеву башню на металлолом. wassat
      2. lukash66 Ранг пользователя
        lukash66
        +2
        Сегодня, 11:01
        Цитата: tralflot1832
        Вот специально схожу сейчас на сайт Ля Фигаро и нагажу, проголосовав как надо в очередном опросе.Вот любят они это дело! Мимо их забора не прохожу. drinks

        Непарламентское слово напишите?)))
      3. suhorukofal Ранг пользователя
        suhorukofal
        +1
        Сегодня, 12:21
        Можно подумать они смотрят эти опросы. У них новости, которые у нас в 90-х писали в желтых газетах. Одни и те же темы, расчеловечевание России, то русские женщин в залог на деньги забирают, то их тысячами насилуют, то тысячу украинских детей угнали. Там здравый смысл куда спрятали, что бы никто найти не смог.
    5. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      +3
      Сегодня, 11:03
      Как они любят всякие красивые штампики . То что идёт сейчас называется изматыванием соперника перед решающей атакой. Боксёры поймут.
    6. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      -3
      Сегодня, 11:12
      тоже самое они писали про укроп год назад
    7. Rt-12 Ранг пользователя
      Rt-12
      0
      Сегодня, 11:20
      А по-моему это всё-таки укры фронт растягивают. Они от злобы просто по другому не могут.
      На Россию бросаются.
    8. Фразах Ранг пользователя
      Фразах
      -2
      Сегодня, 11:25
      Об этом давно говорят на российских беспонтовых шоу. Тысяча порезов, теперь это так называется. Помнится, чубатые болтали о москитном флоте и тысяче укусов еще до того как, над ними смеялись. И досмеялись.
    9. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 11:26
      Зашибись, имею сказать, таки- Не читайте ино с с рарных газет перед завтраком, обедом и ужином, они усилтивают процесс озлобления и идиосинкрозии!
      Весь цимес в том, что все масс медиа начисто забывают негативы подготовки
      контрнаступа 2023 г?
      Придётся напомнить, что все важнейшие этапы, планы, время и направления разрабатывались Объединеёёным Штабом Нато не надо и руководили генералом Милли, вовремя соскочившем с поля боя, видя одни неудачи!
      Тому как напоролись на непобедимую линию Суровикина, продолжающего свои
      профессионально- военные применения в Африке!
    10. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 11:36
      Зашибись! Стратеги лягушатников анализируют и предсказывают дальнейшие действия ВС РФ в СВО?
      Может быть, запросят консультаций с Генштабом РФ для обмена опытом по запросу зоологического труса и парижского петуха по совместительству?
      Туман войны и войну в тумане никто не отменял.
    11. sodium20 Ранг пользователя
      sodium20
      0
      Сегодня, 11:36
      A 'thousand cut' strategy is a successful strategy. This strategy is used by sand cats to 'successfully attack & kill' desert snakes. But 'patience to wait' is very important in this strategy.
      https://www.youtube.com/watch?v=i8kyiLUdKoM
    12. voyaka uh Ранг пользователя
      voyaka uh
      -1
      Сегодня, 12:07
      На многочисленных видео видно, что это за тактика "тысячи уколов".
      Выводят в атаку (подвозят на БТР/БМП) малую штурмовую группу в 8-10 человек. Ее замечают и открывают по ней огонь. И ее атакуют дроны.
      И такие группы идут вперед по всему фронту.
      Группа за группой.
      Где-то группе удается закрепиться впереди на новых позициях. И так фронт движется вперед - медленно, но неуклонно.

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