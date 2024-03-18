БТР «Кенгуру»: как канадцы создавали бронетранспортеры из танков и САУ

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БТР «Кенгуру»: как канадцы создавали бронетранспортеры из танков и САУ

В канадской армии в 1944 году создали БТР на основе танков и САУ, получившие название «Кенгуру». Стоит отметить, что данный своеобразный подход был вынужденной мерой.

Несмотря на то, что канадцы получили от США некоторое количество полугусеничных БТР М3, в дальнейшем их поставки были существенно сокращены, так как американцы сами нуждались в бронетранспортерах.



В итоге, военное руководство Канады приняло вполне логичное решение. На фоне нехватки бронетранспортеров, но при этом избытка танков и САУ, было решено переделать часть «Шерманов» и М7 «Прист» в БТР.

Первые «Кенгуру» были переоборудованы из 72-х САУ М7. С последних убрали 105-мм орудие и боеукладку, а место мехвода отделили от остального корпуса. Сохранялось только пулеметное вооружение. При это могли устанавливаться и дополнительные пулеметы.

Что характерно, процесс переоборудования был обратим. В случае необходимости, «Кенгуру» можно было снова превратить в «Прист».

В дальнейшем практика создания вышеупомянутых БТР была перенесена на танки «Шерман», «Черчилль» и старые канадские РЭМ.
Процесс был аналогичен. С танков снимались башни и боеукладка. В погоне башни устанавливались сидения, а также дополнительные пулеметы.

В связи с тем, что процесс десантирования и посадки в машину был затруднен, к танкам и САУ приваривались дополнительные поручни.

По задумке «Кенгуру» должны были перевозить от 8 до 15 человек. Однако на практике канадские бойцы набивались в машину, как «селедки в бочке».

  • архивное фото
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2 комментария
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  1. Grossvater Ранг пользователя
    Grossvater
    0
    Сегодня, 13:13
    Так дура здоровая, что хошь можно внутрь натолкать.
  2. Semovente7534 Ранг пользователя
    Semovente7534
    0
    Сегодня, 13:52
    Кенгуру впервые были использованы канадцами 4-й канадской пехотной бригады и 154-й британской пехотной бригады 7 августа 1944 года во время операции Totalise в районе Кана. Операция продолжалась с 7 по 14 августа 1944 года. «Кенгуру» использовались как для боевых действий, так и для перевозки продовольствия и раненых на фронт. Потом я прочитал в некоторых источниках, что, несмотря на хорошие характеристики, обслуживание двигателя создавало проблемы механикам из-за продолжительного рабочего времени.

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