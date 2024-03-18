Украинский ТГ-канал: Киев формирует новые передвижные группы ПВО для борьбы с самолетами ВКС РФ на фронте

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Украинский ТГ-канал: Киев формирует новые передвижные группы ПВО для борьбы с самолетами ВКС РФ на фронте

Российские ВКС и авиабомбы с УМПК стали очень большой проблемой для командования ВСУ, наносимые бомбовые удары буквально ровняют украинские позиции с землей. Ситуация на фронте критическая, на этом фоне принято решение о переброске к фронту еще нескольких зенитных комплексов. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник в Генштабе.

По имеющейся информации, главком ВСУ Сырский сумел убедить Зеленского в необходимости формирования еще нескольких передвижных групп ПВО из пусковых установок ЗРК Patriot, несмотря на то, что ранее три из пяти аналогичных групп были уничтожены ударами российских ракет. Как утверждается, зенитные комплексы снимут с южного направления, а также из-под Киева. Сформированные группы будут отправлены ближе к фронту, где они должны будут "охотиться" на российские самолеты.



(...) Сырский согласовал с офисом президента формирование новых передвижных групп ПВО, для этих целей снимут часть пусковых установок Patriot с южного направления и Киева. Ситуация на фронте критическая из-за постоянных бомбовых ударов противника

- пишет ТГ-канал "Резидент".

Ранее Киев уже пытался решить проблему российской авиации с помощью передвижных групп ПВО. По данным украинских ресурсов, ВС России точными ракетными ударами уничтожили три таких группы, в США признали потерю двух пусковых установок ЗРК Patriot, но вместе с расчетами. По имеющимся данным, в Вашингтоне были очень недовольны потерей зенитных комплексов.
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    7 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +4
      Сегодня, 11:29
      «Сформированные группы будут отправлены ближе к фронту, где они должны будут "охотиться" на российские самолеты» —

      — Тут им и конец придёт ...
    2. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +1
      Сегодня, 11:34
      Я уже писал что к модулю УМПК,должен добавится пороховой ускоритель .Что бы бомбу можно скидывать за 100-150 км от цели
    3. BAI Ранг пользователя
      BAI
      +2
      Сегодня, 11:42
      Метод засад ПВО. Отработан нами во Вьетнаме. Должны и способы борьбы знать
    4. старый крыс Ранг пользователя
      старый крыс
      0
      Сегодня, 11:55
      Извините дилетанта, за возможно, глупый вопрос - а почему невозможно выявить местонахождение установок ПВО возле Киева с помощью спутниковой разведки и уничтожить их?
      По моему разумению, их трудно замаскировать когда они находятся в боевом положении, тем более когда производят запуски ракет...
      Достаточно велики чтобы разглядеть их из космоса, техника в наше время должна это позволять...
      Затем уничтожить тем же "Искандером".
      Видимо, если этого не происходит, в моих рассуждения не очень то верны.
      В чём тут проблема?
      Кто в теме - просветите.
    5. Victor19 Ранг пользователя
      Victor19
      0
      Сегодня, 11:59
      В Крыму выходной день - 18 марта!
    6. voyaka uh Ранг пользователя
      voyaka uh
      0
      Сегодня, 12:02
      Они сумели соединить радары от комплексов С-300 с пусковыми Пэтриот.
      Получился мобильный комплекс.
    7. Strannik96 Ранг пользователя
      Strannik96
      0
      Сегодня, 12:26
      Цитата: BAI
      Метод засад ПВО. Отработан нами во Вьетнаме. Должны и способы борьбы знать

      Расскажите про этот метод во Вьетнаме?

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