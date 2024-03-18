Институт изучения войны США заявил о стремлении России усилить защиту Черноморского флота от атак ВСУ

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Институт изучения войны США заявил о стремлении России усилить защиту Черноморского флота от атак ВСУ

Россия вынашивает планы по усилению защиты Черноморского флота на фоне активизации украинских атак. Об этом заявляет американский Институт изучения войны.

Министерство обороны Российской Федерации якобы именно по этой причине и сменило командующего Черноморским флотом, считают американские аналитики. Ранее стало известно, что 17 марта министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу посетил командный пункт Черноморского флота в Севастополе. Там он выслушал доклады командования ЧФ об украинских атаках против российских военно-морских объектах.



Как заявил Шойгу, Черноморский флот должен ежедневно тренироваться отражать украинские удары с воздуха, а также со стороны морских беспилотников. Флот должен быть абсолютно готов к отражению таких ударов, подчеркнул министр обороны. Кроме того, Шойгу распорядился установить дополнительное вооружение, в том числе артиллерийские орудия и пулеметы.

Докладывал Шойгу вице-адмирал Сергей Пинчук – первый заместитель командующего Черноморским флотом – начальник штаба флота. Согласно утверждению американских аналитиков, из-за украинских атак Черноморский флот был вынужден передислоцировать основные силы в Новороссийск и на ряд других военно-морских баз.

С необходимостью осуществлять защиту флота более эффективно, сложно не согласиться, особенно в сложившейся ситуации, когда украинские формирования действительно активизировали свои удары по российским объектам в Крыму.
  • Министерство обороны Российской Федерации
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13 комментариев
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  1. Ясная Ранг пользователя
    Ясная
    0
    Сегодня, 11:28
    когда украинские формирования действительно активизировали свои удары по российским объектам в Крыму.

    Украинское там только одно название
    1. кредо Ранг пользователя
      кредо
      0
      Сегодня, 11:45
      Украинское там только одно название

      Там ещё "мясо" украинское.
      Вспомним хотя бы "успешный" рейд тамошнего спецназа на скутерах к Крыму. crying
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 11:46
      Институт изучения войны США заявил о стремлении России усилить защиту ЧФ от атак ВСУ

      И чтобы сделать такой вывод после наших потерь кораблей ЧФ нужен целый "институт изучения войны"...??? Дармовые деньги Штатам ляжку жгут... am
  2. rasl_iz_pitera
    rasl_iz_pitera
    +1
    Сегодня, 11:34
    Нужно срочно хусеитам помочь. Тогда у кого то мозги встанут на место и усиливать ничего не надо. На крайний случай сделать черное море мертвым морем.
    1. FoBoss_VM Ранг пользователя
      FoBoss_VM
      -1
      Сегодня, 11:39
      Это само собой . Но флот усилять безусловно необходимо , в свете угроз бпла и бэков. И делать это надо было еще позавчера ...
      1. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        -1
        Сегодня, 11:41
        Институт изучения войны США
        интересно... у нас похоже нет такого ВУЗа...всё в поле познаётся на шишках.
        1. КВУ-НСвД Ранг пользователя
          КВУ-НСвД
          0
          Сегодня, 11:51
          Цитата: Аэродромный
          Институт изучения войны США
          интересно... у нас похоже нет такого ВУЗа...всё в поле познаётся на шишках.

          Это не ВУЗ . Это частная организация, занимающаяся анализом и выдачей советов . Работают по заказу . По сути обна из частных разведструктур . К образованию отношений не имеет
    2. Paul Zewike Ранг пользователя
      Paul Zewike
      0
      Сегодня, 11:47
      Тоже не пойму, почему не оказывается всесторонняя помощь врагам наших врагов? Или нет хотя бы угрозы этих поставок.
      1. Комментарий был удален.
      2. Paul Zewike Ранг пользователя
        Paul Zewike
        -1
        Сегодня, 11:55
        Извините, не туда ответ залепил.
  3. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    -2
    Сегодня, 11:39
    Имею сказать, таки,- матрасники бы лучше озаботились своими промблемами с АПЛ Вирджиния и Огайо и обидами острова Кенгурууу за срыв строительства 12 ПЛ по
    перехваченному контракту у лягущатников на 66 лярдов зелёных фунтиков.
    Арктика и Антарктика в надёжных руках многоцелевых- многопрофильных ледоколов РФ и МО РФ.
  4. андрей мартов Ранг пользователя
    андрей мартов
    -2
    Сегодня, 11:39
    А ежели масштабно помочь спецснаряжением ИРА ,то наглосаксам будет не до укров. . . winked
  5. Ratmir_Ryazan Ранг пользователя
    Ratmir_Ryazan
    0
    Сегодня, 12:24
    Ростех когда уже выкатит ЗАК Деривация ПВО? Чем они вообще там занимаются?

    Сколько можно тратить дорогие ракеты на дешевые дроны? Когда мы их станем сбивать осколочными снарядами?
  6. 23ronin Ранг пользователя
    23ronin
    0
    Сегодня, 12:27
    Какие "глубокие " выводы американского института изучения войны...прям поражён глубиной интеллекта))...а барражирующие надводные дроны-камикадзе уже на поток ставят...дрон против дрона...так считаю.Звукопеленгатор в купе с простейшей гидроакустикой+запросчик госпринадлежности и тактика "тихой стаи", как вариант дрон с телеуправлением и вооружённый крупнокалиберным пулемётом , тем же ЯкБ12.7. А на кораблях ГШГ 7.62 и ЯкБ 12.7по бортам на тумбовых установках(ближняя и дальняя) зоны обороны.Как то так.

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