Институт изучения войны США заявил о стремлении России усилить защиту Черноморского флота от атак ВСУ
Россия вынашивает планы по усилению защиты Черноморского флота на фоне активизации украинских атак. Об этом заявляет американский Институт изучения войны.
Министерство обороны Российской Федерации якобы именно по этой причине и сменило командующего Черноморским флотом, считают американские аналитики. Ранее стало известно, что 17 марта министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу посетил командный пункт Черноморского флота в Севастополе. Там он выслушал доклады командования ЧФ об украинских атаках против российских военно-морских объектах.
Как заявил Шойгу, Черноморский флот должен ежедневно тренироваться отражать украинские удары с воздуха, а также со стороны морских беспилотников. Флот должен быть абсолютно готов к отражению таких ударов, подчеркнул министр обороны. Кроме того, Шойгу распорядился установить дополнительное вооружение, в том числе артиллерийские орудия и пулеметы.
Докладывал Шойгу вице-адмирал Сергей Пинчук – первый заместитель командующего Черноморским флотом – начальник штаба флота. Согласно утверждению американских аналитиков, из-за украинских атак Черноморский флот был вынужден передислоцировать основные силы в Новороссийск и на ряд других военно-морских баз.
С необходимостью осуществлять защиту флота более эффективно, сложно не согласиться, особенно в сложившейся ситуации, когда украинские формирования действительно активизировали свои удары по российским объектам в Крыму.
- Министерство обороны Российской Федерации
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