День моряка-подводника в России

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День моряка-подводника в России

В России ежегодно 19 марта отмечается День моряка-подводника — праздник военнослужащих, ветеранов и гражданского персонала подводных сил Военно-Морского Флота.

Дата была выбрана в связи с событием, произошедшим 19 марта (по старому стилю 6 марта) 1906 года, когда по указу императора Российской империи Николая II подводные лодки были включены в классификацию судов военного флота в качестве отдельного класса боевых кораблей. Россия стала одной из первых стран, в составе флота которой присутствовали субмарины.



Тогда в состав флота были включены 20 подводных лодок, которые ранее из соображений секретности числились в качестве миноносцев. Первое боевое применение подводных лодок произошло во время Русско-японской войны 1904-1905 года. Первой базой российского подводного флота в 1906 году была определена военно-морская база Либава, в настоящее время подконтрольная Латвии. Первая российская бригада подводных лодок была сформирована в 1911 году.

Праздник был упразднен после революции 1917 года, однако спустя 90 лет после учреждения был возрожден в 1996 году, когда Главнокомандующим Военно-Морским Флотом России адмиралом флота Громовым был подписан приказ № 253, в котором предписывалось ежегодно 19 марта отмечать "День моряка-подводника".

Моряки-подводники являются представителями одной из самых мужественных и героических профессий и благодаря своей храбрости и беззаветной преданности воинскому долгу с честью несут свою службу.
  • Минобороны России
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