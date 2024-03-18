Украинский внутренний валовый продукт за первые два месяца 2024 года якобы вырос на 3,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно прогнозам киевского правительства, данная тенденция сохранится как минимум на протяжении всего первого квартала 2024 года.О таком резком «росте» украинского ВВП заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко на своей странице в социальной сети.- написала чиновница.Она объясняет это явление рядом факторов. Среди них – рост инвестиций, увеличение темпов строительства, устойчивый экспортный поток продукции украинского сельского хозяйства, стабильная работа энергетической отрасли, наращивание темпов производственной деятельности добывающей промышленности. Положительно влияние оказало и сохранение морского транспортного коридора.Чиновница «скромно» умолчала и о факторах, которые, возможно, имеют решающее значение. Это внешние западные кредиты, гранты и другие вливания. Похоже, обязательства по возврату долгов нынешние киевские власти возлагают на потомков.За прошлый год рост украинской экономики якобы составил 5,6 процента, а по итогам 2024 года Киев рассчитывает на увеличение ВВП на 5 процентов. Впрочем, в 2022 году было зафиксировано падение на 29 процентов, так что даже такой рост, если он действительно есть, не компенсирует предыдущих потерь.

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