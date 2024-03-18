О резком «росте» украинского ВВП заявила министр экономики Украины
Украинский внутренний валовый продукт за первые два месяца 2024 года якобы вырос на 3,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно прогнозам киевского правительства, данная тенденция сохранится как минимум на протяжении всего первого квартала 2024 года.
О таком резком «росте» украинского ВВП заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко на своей странице в социальной сети.
- написала чиновница.
Она объясняет это явление рядом факторов. Среди них – рост инвестиций, увеличение темпов строительства, устойчивый экспортный поток продукции украинского сельского хозяйства, стабильная работа энергетической отрасли, наращивание темпов производственной деятельности добывающей промышленности. Положительно влияние оказало и сохранение морского транспортного коридора.
Чиновница «скромно» умолчала и о факторах, которые, возможно, имеют решающее значение. Это внешние западные кредиты, гранты и другие вливания. Похоже, обязательства по возврату долгов нынешние киевские власти возлагают на потомков.
За прошлый год рост украинской экономики якобы составил 5,6 процента, а по итогам 2024 года Киев рассчитывает на увеличение ВВП на 5 процентов. Впрочем, в 2022 году было зафиксировано падение на 29 процентов, так что даже такой рост, если он действительно есть, не компенсирует предыдущих потерь.
- Европейская комиссия
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