О резком «росте» украинского ВВП заявила министр экономики Украины

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О резком «росте» украинского ВВП заявила министр экономики Украины

Украинский внутренний валовый продукт за первые два месяца 2024 года якобы вырос на 3,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно прогнозам киевского правительства, данная тенденция сохранится как минимум на протяжении всего первого квартала 2024 года.

О таком резком «росте» украинского ВВП заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко на своей странице в социальной сети.

Благодаря положительным показателям в ключевых отраслях экономики ожидаем устойчивый рост по итогам всего первого квартала

- написала чиновница.

Она объясняет это явление рядом факторов. Среди них – рост инвестиций, увеличение темпов строительства, устойчивый экспортный поток продукции украинского сельского хозяйства, стабильная работа энергетической отрасли, наращивание темпов производственной деятельности добывающей промышленности. Положительно влияние оказало и сохранение морского транспортного коридора.

Чиновница «скромно» умолчала и о факторах, которые, возможно, имеют решающее значение. Это внешние западные кредиты, гранты и другие вливания. Похоже, обязательства по возврату долгов нынешние киевские власти возлагают на потомков.

За прошлый год рост украинской экономики якобы составил 5,6 процента, а по итогам 2024 года Киев рассчитывает на увеличение ВВП на 5 процентов. Впрочем, в 2022 году было зафиксировано падение на 29 процентов, так что даже такой рост, если он действительно есть, не компенсирует предыдущих потерь.
  • Европейская комиссия
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7 комментариев
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  1. BAI Ранг пользователя
    BAI
    +1
    Сегодня, 11:47
    стабильная работа энергетической отрасли,

    Где удары по обьектам ТЭК?
    1. nectarkill
      nectarkill
      -2
      Сегодня, 11:53
      Это для слабых, Путин пехотой заставит капитулировать
    2. Peter1First Ранг пользователя
      Peter1First
      +2
      Сегодня, 12:13
      Ударам по объектам украинского ТЭК мешают белые перчатки, которые В В Путин надел на ВС РФ. А вот у ВСУ таких перчаток нет -бьют по нашим НПЗ, по мирным городам, по РЖД и вообще по всему, до чего могут дотянуться! А я бы на месте верховного поставил вопрос так: если например, ВСУ будут и дальше препятствовать работе Запорожской АЭС /которую они практически остановили, превратив из энергоактива в затратный объект/ -то мы остановим все ваши АЭС уничтожив подстанции 750 кВ!; если продолжатся удары по нашим НПЗ -то мы потушим все ваши ТЭС! И всё! Больше ничего и не понадобится! Логистика встанет без электровозов! Дизтопливо пойдёт в генераторы, вместо танков и бмп! И никакие кредиты уже не помогут, когда зимой не будет ни тепла ни света!
  2. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    +6
    Сегодня, 11:49
    О резком «росте» украинского ВВП заявила министр экономики Украины

    Ну да... Если ВВП был ноль, то сделал пару штук чего-то и уже рост в 200%... laughing
    1. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      +1
      Сегодня, 11:54
      После варварских бомбардировок Белгорода и наших НПЗ, украинскую экономику надо на нуль помножить.
      Нужно прекратить подачу нефти и газа на Украину. Уничтожить электростанции, НПЗ, мосты, туннели, ВСЮ критическую инфраструктуру.
      Нужно вогнать нацистов в каменный век.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 11:52
    «Благодаря положительным показателям в ключевых отраслях экономики» —


    — "Ключевая отрасль экономики" Украины это пакетирование "пакетов помощи" от Запада ...
  4. ВохаАхов Ранг пользователя
    ВохаАхов
    +1
    Сегодня, 12:07
    То, что, якобы, ваш бюджет вырос не ваша заслуга, а наша недоработка.

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