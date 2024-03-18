В слитых в интернет американским нацгвардейцем Тейшейрой документах Минобороны США нашли данные о боях за Артёмовск
Опубликованные в игровой онлайн-группе лейтенантом разведывательного подразделения военно-воздушных сил национальной гвардии США Джеком Тейшейрой документы министерства обороны США содержат, в числе прочего, и информацию о боях за Артёмовск. Сам Тейшейра ранее был приговорен к 16 годам лишения свободы за публикацию в открытом доступе секретных документов.
В документах сообщается, что украинские силы в Артемовске были почти полностью окружены. Главное управление разведки Минобороны Украины, согласно документам, планировало направить элитное соединение с целью скорейшего исправления ситуации.
Но, как мы знаем, этим планам не суждено было осуществиться. Артёмовск (Бахмут) был освобожден российскими войсками к 20 мая 2023 года. Украинские формирования, находившиеся в городе, частично были уничтожены, частично отступили из него в спешном порядке.
Кроме того, в слитых в сеть секретных документах содержалась информация о планах НАТО по укреплению украинской армии и о планах воздушной обороны Украины в феврале 2023 года. В частности, утверждалось, что к 31 марта 2023 года будет полностью исчерпан боезапас ЗРК «Бук», а боезапас ЗРК С-300 закончится ко 2 мая 2023 года.
Вероятно, эти обстоятельства и заставили киевский режим в срочном порядке просить у Запада средства противовоздушной обороны и боеприпасы к ним. Западные страны, в свою очередь, пошли на передачу относительно большого количества зенитных ракетных систем, понимая всю плачевность ситуации с противовоздушной обороной на Украине к этому моменту.
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