В слитых в интернет американским нацгвардейцем Тейшейрой документах Минобороны США нашли данные о боях за Артёмовск

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В слитых в интернет американским нацгвардейцем Тейшейрой документах Минобороны США нашли данные о боях за Артёмовск

Опубликованные в игровой онлайн-группе лейтенантом разведывательного подразделения военно-воздушных сил национальной гвардии США Джеком Тейшейрой документы министерства обороны США содержат, в числе прочего, и информацию о боях за Артёмовск. Сам Тейшейра ранее был приговорен к 16 годам лишения свободы за публикацию в открытом доступе секретных документов.

В документах сообщается, что украинские силы в Артемовске были почти полностью окружены. Главное управление разведки Минобороны Украины, согласно документам, планировало направить элитное соединение с целью скорейшего исправления ситуации.



Но, как мы знаем, этим планам не суждено было осуществиться. Артёмовск (Бахмут) был освобожден российскими войсками к 20 мая 2023 года. Украинские формирования, находившиеся в городе, частично были уничтожены, частично отступили из него в спешном порядке.

Кроме того, в слитых в сеть секретных документах содержалась информация о планах НАТО по укреплению украинской армии и о планах воздушной обороны Украины в феврале 2023 года. В частности, утверждалось, что к 31 марта 2023 года будет полностью исчерпан боезапас ЗРК «Бук», а боезапас ЗРК С-300 закончится ко 2 мая 2023 года.

Вероятно, эти обстоятельства и заставили киевский режим в срочном порядке просить у Запада средства противовоздушной обороны и боеприпасы к ним. Западные страны, в свою очередь, пошли на передачу относительно большого количества зенитных ракетных систем, понимая всю плачевность ситуации с противовоздушной обороной на Украине к этому моменту.
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    4 комментария
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    1. Кариб Ранг пользователя
      Кариб
      0
      Сегодня, 11:56
      Западные страны, в свою очередь, пошли на передачу относительно большого количества зенитных ракетных систем, понимая всю плачевность ситуации с противовоздушной обороной на Украине к этому моменту.
      Надеюсь скоро и у НаглоСаксов зенитные ракеты скоро закончатся.
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 11:56
      Бедные Штаты... Всё то их сливают, сливают... То Сноуден, то Ассанж, то Тейшейра... Сливают, сливают, да никак не сольют... Может всё таки вдарить...??? Они этого вполне достойны... am
      1. Irokez Ранг пользователя
        Irokez
        0
        Сегодня, 12:21
        А может и Маск начнёт сливать, вон уже свою социальную сеть имеет да и спутников навалом.
    3. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 12:10
      Тайшера уже сидит ,а документы ещё находят - значит не всех посадили.

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