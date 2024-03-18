В слитых в интернет американским нацгвардейцем Тейшейрой документах Минобороны США нашли данные о боях за Артёмовск

Опубликованные в игровой онлайн-группе лейтенантом разведывательного подразделения военно-воздушных сил национальной гвардии США Джеком Тейшейрой документы министерства обороны США содержат, в числе прочего, и информацию о боях за Артёмовск. Сам Тейшейра ранее был приговорен к 16 годам лишения свободы за публикацию в открытом доступе секретных документов.В документах сообщается, что украинские силы в Артемовске были почти полностью окружены. Главное управление разведки Минобороны Украины, согласно документам, планировало направить элитное соединение с целью скорейшего исправления ситуации.Но, как мы знаем, этим планам не суждено было осуществиться. Артёмовск (Бахмут) был освобожден российскими войсками к 20 мая 2023 года. Украинские формирования, находившиеся в городе, частично были уничтожены, частично отступили из него в спешном порядке.Кроме того, в слитых в сеть секретных документах содержалась информация о планах НАТО по укреплению украинской армии и о планах воздушной обороны Украины в феврале 2023 года. В частности, утверждалось, что к 31 марта 2023 года будет полностью исчерпан боезапас ЗРК «Бук», а боезапас ЗРК С-300 закончится ко 2 мая 2023 года.Вероятно, эти обстоятельства и заставили киевский режим в срочном порядке просить у Запада средства противовоздушной обороны и боеприпасы к ним. Западные страны, в свою очередь, пошли на передачу относительно большого количества зенитных ракетных систем, понимая всю плачевность ситуации с противовоздушной обороной на Украине к этому моменту.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»