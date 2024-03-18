Отставной украинский генерал предложил разместить на территории Украины западное ядерное оружие

14
Отставной украинский генерал предложил разместить на территории Украины западное ядерное оружие

Россия разместила свое ядерное оружие на территории Белоруссии, а что мешает Украине пригласить США или Британию сделать то же самое. С таким заявлением выступил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире украинского телеканала "Прямой".

Бывший заместитель секретаря СНБО предложил украинским властям задуматься о размещении на территории страны американского или британского ядерного оружия. По его словам, для того, чтобы Киеву выйти на новый уровень общения со своими западными партнерами, необходимо сделать соответствующее предложение США, Великобритании или той же Франции. При этом генерал подчеркнул, что Россия разместила свое ядерное оружие в Белоруссии, почему бы и Украине не пойти по этому пути.



В Белоруссию РФ зашла. Что нам мешает предложить делать то же самое французам или британцам? (...) Давайте дадим разрешение на размещение носителей ядерного оружия и ядерных боеприпасов на территории Украины

- заявил Кривонос.

Стоит отметить, что заявления с предложением "вернуть" Украину в число "ядерных держав", звучат из Киева регулярно. В основном они используются для оказания политического шантажа западных спонсоров режима. В то же время в российском МИДе уже предупредили, что Украина могла сохранить компетенции по созданию ядерного оружия, поэтому к заявлениям подобного рода нужно относиться серьезно.

В то же время, США или Британия с Францией вряд ли согласятся на размещение своих ядерных запасов на Украине, слишком большой риск. К тому же, американцы уже длительное время отказывают в таком праве своим самым верным союзникам в Европе полякам, которые очень хотят иметь в своих арсеналах ядерное оружие, пусть даже и американское.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    14 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +5
      Сегодня, 11:55
      Давайте дадим разрешение на размещение носителей ядерного оружия и ядерных боеприпасов на территории Украины
      Поистине, обезьяна с атомной гранатой.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 12:00
        Поистине, обезьяна с атомной гранатой.

        Чего это ушлепок только не предлагал... Насчет обезьяны, полностью с Вами согласен... am
        1. Чёрный Ранг пользователя
          Чёрный
          0
          Сегодня, 12:18
          К такого рода заявлением подобных персонажей надо относиться серьёзно. К сожалению наша политика бесконечных предупреждений воспринимается врагами как слабость и нерешительность. Время предупреждений прошло. Нужно действовать. Причём жёстко и решительно. Мандат доверия Верховному выдан сполна. Теперь слово за ним.
      2. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 12:18
        Цитата: carpenter
        Поистине, обезьяна с атомной гранатой.

        Мой школьный друг, широко известный в своих кругах врач-психиатр, говорил как-то, что пустая голова забитая дерьмом, и голова, в которой мозги дерьмом загажены - это две очень большие медицинские разницы.
        Ему, профессионалу, конечно, виднее, но здесь мы видим наглядное подтверждение теории практикой. Пустая голова требует ядерного оружия. Головы с остатками мозгов не дадут, потому как если думать уже и не умеют, то инстинкты (животный страх за шкурку, частности) - в наличии. Потому и не дадут. По крайней мере, официально.

        Какая, оказывается, интересная штука психиатрия... recourse
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +4
      Сегодня, 11:59
      «Стоит отметить, что заявления с предложением "вернуть" Украину в число "ядерных держав", звучат из Киева регулярно» —

      — Украина никогда не обладала "ядерным статусом".
      Ядерное оружие,которое находилось на территории УССР,
      принадлежало Советскому Союзу - "кнопка" была в Москве.
      Россия правопреемница СССР ...
      1. pettabyte Ранг пользователя
        pettabyte
        0
        Сегодня, 12:04
        Ну когда кретины развалили СССР - там(404) осталось чото.
        И авианосцы и ЯО. Вот ей богу неумные люди, нет чтоб срочно вывезти а потом разваливать.
        Потом пришлось выменивать при поддержки США(тогда амеры еще чот соображали и не хотели обезяну с гранатой, которая еще и распродаст боеголовки).
      2. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 12:24
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        «Стоит отметить, что заявления с предложением "вернуть" Украину в число "ядерных держав", звучат из Киева регулярно» —

        — Украина никогда не обладала "ядерным статусом".
        Ядерное оружие,которое находилось на территории УССР,
        принадлежало Советскому Союзу - "кнопка" была в Москве.
        Россия правопреемница СССР ...

        Меня вот тоже коробит слово "ВЕРНУТЬ".
        Американское ядерное оружие в Германии - это американское или немецкое оружие? Головой бы подумали сначала...

        Хотя... О чём это я? Где Украина и где "подумать"? wassat
    3. pettabyte Ранг пользователя
      pettabyte
      0
      Сегодня, 12:02
      Если там будет ЯО - хохла можно будет нюкнуть.
      Весь же прикол ЯО в том, что страны владельцы ЯО как бы обещают не применять(пока не задолбают) против тех у кого нет.
      А так и задолбали, и ЯО появится...
    4. Msi Ранг пользователя
      Msi
      0
      Сегодня, 12:05
      американцы уже длительное время отказывают в таком праве своим самым верным союзникам в Европе полякам,

      Ага разместят... fool
      Укросвиньи, вы рота пошире открывайте и вам там всё необходимое разместят...
    5. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      +1
      Сегодня, 12:05
      Могут ещё американский золотой запас разместить на Украине, чё мелочиться?
    6. rasl_iz_pitera
      rasl_iz_pitera
      -1
      Сегодня, 12:08
      Как только войдут в НАТО сразу разместят и ядерное оружие и базы и все все что можно
    7. Stenolaz Ранг пользователя
      Stenolaz
      0
      Сегодня, 12:09
      Совсем сбрендил! Недаром в отставку отправили.
    8. Модест Ранг пользователя
      Модест
      0
      Сегодня, 12:11
      Учитывая текущие взаимоотношения России и 404 размещение на ее территории ЯО-это угроза национальной безопасности России, то бишь прямо по Доктрине. Само оно и его носители подлежат уничтожению вплоть до применения собственного ЯО.
    9. Керенский Ранг пользователя
      Керенский
      0
      Сегодня, 12:13
      Небольшая поправка: ЯО не контролируется "размещантами", никто им кнопку не даст.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»