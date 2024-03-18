Отставной украинский генерал предложил разместить на территории Украины западное ядерное оружие
Россия разместила свое ядерное оружие на территории Белоруссии, а что мешает Украине пригласить США или Британию сделать то же самое. С таким заявлением выступил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире украинского телеканала "Прямой".
Бывший заместитель секретаря СНБО предложил украинским властям задуматься о размещении на территории страны американского или британского ядерного оружия. По его словам, для того, чтобы Киеву выйти на новый уровень общения со своими западными партнерами, необходимо сделать соответствующее предложение США, Великобритании или той же Франции. При этом генерал подчеркнул, что Россия разместила свое ядерное оружие в Белоруссии, почему бы и Украине не пойти по этому пути.
- заявил Кривонос.
Стоит отметить, что заявления с предложением "вернуть" Украину в число "ядерных держав", звучат из Киева регулярно. В основном они используются для оказания политического шантажа западных спонсоров режима. В то же время в российском МИДе уже предупредили, что Украина могла сохранить компетенции по созданию ядерного оружия, поэтому к заявлениям подобного рода нужно относиться серьезно.
В то же время, США или Британия с Францией вряд ли согласятся на размещение своих ядерных запасов на Украине, слишком большой риск. К тому же, американцы уже длительное время отказывают в таком праве своим самым верным союзникам в Европе полякам, которые очень хотят иметь в своих арсеналах ядерное оружие, пусть даже и американское.
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