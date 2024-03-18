Появилось очередное подтверждение поражения пункта дислокации нацформирований ВСУ в Одессе ракетным ударом ВС РФ

Продолжают поступать подтверждения успешного ракетного удара ВС РФ по расположению боевиков украинских националистических формирований в Одессе, который был осуществлен 15 марта посредством ракет «Искандер».Напомним, что в Минобороны РФ после осуществления вышеупомянутой ракетной атаки заявили о поражении места сбора украинских военных и полицейских, в частности, из националистических подразделений «Лють» и «Цунами».В свою очередь, киевские власти данную информацию комментировать не стали, а местные СМИ тиражировали кадры разрушений разрушений, а также заявляли о десятках жертв.Между тем, позднее одно за другим стали появляться свидетельства о том, кто погиб при атаке ВС РФ 15 марта. Так, стало известно, что среди ликвидированных ракетнвм ударом по зданию на даче Ковалевского, где предположительно проходил сбор украинских силовиков, стал командир националистического батальона специального назначения «Цунами» Александр Гостищев. В 2022 году Владимир Зеленский наградил его за «освобождение Херсона».Позднее было заявлено, что в результате удара также были ликвидированы экс-заместитель мэра Одессы Сергей Тетюхин и начальник управления превентивной деятельности в Одесской области Дмитрий Абраменко.В то же время сегодня в украинских СМИ появилась информация, что ударом «Искандера» уничтожен еще один боевик из подразделения «Лють» Андрей Илюшин, фото которого опубликовано рядом изданий.Таким образом, как бы киевские власти ни пытались скрыть факт отличной работы российской разведки и предельно точного удара ВС РФ по расположению боевиков из националистических формирований, факты говорят сами за себя.Более того, с учетом уничтожения командования вышеупомянутыми нацформированиями, можно смело заявлять, что удар 15 марта пришелся по одному из центров принятия решений ВСУ.

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