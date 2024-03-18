Министр иностранных дел Литвы заявил о неверии в возможности стран Евросоюза отправить войска на Украину

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Министр иностранных дел Литвы заявил о неверии в возможности стран Евросоюза отправить войска на Украину

Евросоюз не направит войска на Украину. О своем неверии в такую возможность развития событий заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

По мнению главы литовского МИД, страны Евросоюза не смогут прийти к консенсусу в данном вопросе. Ранее и в НАТО отвергли возможность отправки военнослужащих армий стран альянса на Украину.



Между тем, о такой возможности ранее говорил, причем несколько раз, президент Франции Эммануэль Макрон. Однако сразу несколько ключевых участников НАТО в Европе заявили, что такой вариант развития событий полностью исключен.

В результате Макрон попал в странное положение. Фактически он лишь продемонстрировал полное отсутствие согласия в Евросоюзе и НАТО, что как раз сыграло на руку России, считают многие аналитики. Для Украины в таком сценарии тоже нет ничего хорошего. Лучше бы Макрон сохранял молчание по данному вопросу, и тогда была бы некая интрига с неопределенностью относительно возможности подобного сценария.

Другие европейские политики показали себя более адекватными лидерами, не желающими прямого вовлечения своих государств в украинский конфликт. Есть мнение, что Макрон сильно подорвал себе политический рейтинг во Франции подобными заявлениями, тем более, что Франция – это не Польша или страны Прибалтики, и такого уровня русофобии во французском обществе нет и быть не может.

Поддержка Украины военным путем никогда не будет принята большинством французов, и действующую власть страны могли бы ждать в случае принятия подобного решения существенные проблемы.
  • SPC Joshua Leonard. http://www.defenseimagery.mil
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19 комментариев
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  1. Irokez Ранг пользователя
    Irokez
    0
    Сегодня, 12:31
    О своем неверии в такую возможность развития событий заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис

    Это не неверие - это просто предсказание. Сам того не понимая предсказал и это правильно.
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 12:37
      Министр иностранных дел Литвы заявил о неверии в возможности стран Евросоюза

      В принципе, это больше смахивает не на "предсказание" , а на самое обыкновенное открытое подстрекательство... Мол докажи. раз как то обещал... А ты Макроша кажется попал... И кому...??? Аж целому министру иностранных дел Литвы... laughing
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +3
        Сегодня, 13:15
        Цитата: Lev_Russia
        Министр иностранных дел Литвы заявил о неверии в возможности стран Евросоюза

        В принципе, это больше смахивает не на "предсказание" , а на самое обыкновенное открытое подстрекательство... Мол докажи. раз как то обещал... А ты Макроша кажется попал... И кому...??? Аж целому министру иностранных дел Литвы... laughing

        Какая-то странная статья...

        Про НАТО в целом Америка Польше ещё в 2022-м всё сказала. "Хочешь от себя лично - вперёд. Чем смогу - помогу. А всю гоп-компанию сюда не приплетай."
        Макрон говорил про "французскую армию", а не про НАТО. Трибалтийские хомячки тоже рвутся в бой каждый по-своему Россию побеждать. Кто лыжами, кто палками.
        Не слышал я о "войсках НАТО".

        Другое дело, что каждый из них думает: "Вот кто-нибудь первым вляпается, и тут вся НАТА кааак навалится!..."
        Ага...
        Мишико тоже так думал...

        Первым быть "от себя лично" все цыкуют, включая главногадящую Америку. Потому что все понимают, что "войска НАТО" - это война ядерная, Третья мировая, Последняя, со всем НАТО. А ввод группировки "от себя лично" - это такой же статус, как у ВСУ. Будет перемолота на равных с укронацистами условиях. Даже, с учётом политической составляющей, будет более приоритетной целью.
        Страшно, в одиночку-то... В толпе - оно завсегда сам себе сильнее кажешься. Есть за кого спрятаться. Как в том анекдоте про двух охотников
        Мне не надо бежать быстрее медведя. Мне надо бежать быстрее тебя.
        lol
        1. ZovSailor Ранг пользователя
          ZovSailor
          0
          Сегодня, 14:16
          Zoldat_A
          Сегодня, 13:15
          Цитата: Lev_Russia
          Министр иностранных дел Литвы заявил о неверии в возможности стран Евросоюза
          Страшно, в одиночку-то... В толпе - оно завсегда сам себе сильнее кажешься. Есть за кого спрятаться. Как в том анекдоте про двух охотников
          Мне не надо бежать быстрее медведя. Мне надо бежать быстрее тебя.
          Зашибись! Имею сказать, таки: кто покажет то место на карте не райского сада, где людска добродетель живёт?
  2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 12:34
    «В результате Макрон попал в странное положение» —

    — "В просак он попал"("Жмурки") ...
  3. rasl_iz_pitera
    rasl_iz_pitera
    0
    Сегодня, 12:38
    Своих детей отправят пусть. Вот что делают красные линии из людей. Послушают про красные линии и думают что бессмертные. Третья мировая война становиться о ядерной войне сказкой для некоторых
  4. rasl_iz_pitera
    rasl_iz_pitera
    +1
    Сегодня, 12:38
    Покажите ему этот мультик для детей. Может поумнеет
    https://www.youtube.com/watch?v=_BZRAvP9FUA
  5. Южноукраинец Ранг пользователя
    Южноукраинец
    0
    Сегодня, 12:39
    . Лучше бы Макрон сохранял молчание

    Это именно тот случай когда говорят: промолчишь, за умного пойдешь.
  6. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:42
    Поддержка Украины военным путем никогда не будет принята большинством французов, и действующую власть страны могли бы ждать в случае принятия подобного решения существенные проблемы.
    . У них половина активного, голосующего населения за радужные дела и прочее подобное! Не активная часть... да фиг её знает, за что они, за кого.
    Голубков и прочих зелёных мирными сейчас никак не назовёшь...
    В общем, если что и содержит их вождей, от экстрима, страх возмездия и ничего более.
  7. Фаталист Ранг пользователя
    Фаталист
    0
    Сегодня, 12:46
    Тем не менее, никто не помешает какой нибудь стране подписать двухстороннее соглашение с Украиной и отправить войска или трёхстороннее соглашение, четырёхстороное... Ведь были ж соображение вслух и от янки и от евров, что могут ввести в Украину войска коалиции стран НАТО, но без или не под эгидой НАТО.
  8. HAM Ранг пользователя
    HAM
    0
    Сегодня, 12:51
    "Отправлять" воевать на краину,желают те,кто уверены в том,что лично их это не затронет.."мы страны маленькие,нас мало,нас надо беречь!а вы большие,вас не жалко"......вот кто самые воинственные(чужими руками,естественно)-правильно,никто и которых звать никак....
  9. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 12:55
    Что ни шелупонь, которой и на карте-то не найти, то войска на Дypкаину отправлять собирается wink
  10. bambr731 Ранг пользователя
    bambr731
    0
    Сегодня, 13:02
    Евросоюз не направит войска на Украину. О своем неверии в такую возможность развития событий заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

    На "слабо" пытается ЕС и НАТО взять? Сколько же вони от прибалтийских клопов. Только глотки рвать могут на РФ
    1. Strannik96 Ранг пользователя
      Strannik96
      +1
      Сегодня, 13:04
      .Министр иностранных дел Литвы заявил о неверии в возможности стран Евросоюза отправить войска на Украину
      Камарад, тебе нужно давно было понять, что защищать литву никто не придет, так же как и на украину
      1. bambr731 Ранг пользователя
        bambr731
        0
        Сегодня, 13:07
        Камарад, тебе нужно давно было понять, что защищать литву никто не придет

        Юрий hi С чего вы решили, что я об этом не знаю?
  11. Grossvater Ранг пользователя
    Grossvater
    0
    Сегодня, 13:08
    В результате Макрон попал в странное положение. Фактически он лишь продемонстрировал полное отсутствие согласия в Евросоюзе и НАТО, что как раз сыграло на руку России, считают многие аналитики.

    Да ни в какое "интересное положение" он не попал. Кто ж на него позарится laughing.
    Все продумато.
  12. Копчёный Ранг пользователя
    Копчёный
    0
    Сегодня, 13:09
    Макрон "жёлтых жилетов" пережил, а тут какие то слова, которые через месяц никто не вспомнит.
  13. КВУ-НСвД Ранг пользователя
    КВУ-НСвД
    +1
    Сегодня, 13:19
    Скорее всего по неофициальным каналам всё же довели , что статус интервентов при ракетных обстрелах не будет отличаться от статуса ВФУ . А Манька Макаронина в очередной раз была выставлена звездоболкой .
  14. Junkman George Ранг пользователя
    Junkman George
    0
    Сегодня, 13:55
    One has to wonder if it is possible for much of the EU to send anyone to the Ukraine? The Ukraine has been stripping all of the EU countries of arms and war materials, I seriously doubt the ability of most of them to form and equip an army to send anywhere.......................

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