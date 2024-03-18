Министр иностранных дел Литвы заявил о неверии в возможности стран Евросоюза отправить войска на Украину
Евросоюз не направит войска на Украину. О своем неверии в такую возможность развития событий заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
По мнению главы литовского МИД, страны Евросоюза не смогут прийти к консенсусу в данном вопросе. Ранее и в НАТО отвергли возможность отправки военнослужащих армий стран альянса на Украину.
Между тем, о такой возможности ранее говорил, причем несколько раз, президент Франции Эммануэль Макрон. Однако сразу несколько ключевых участников НАТО в Европе заявили, что такой вариант развития событий полностью исключен.
В результате Макрон попал в странное положение. Фактически он лишь продемонстрировал полное отсутствие согласия в Евросоюзе и НАТО, что как раз сыграло на руку России, считают многие аналитики. Для Украины в таком сценарии тоже нет ничего хорошего. Лучше бы Макрон сохранял молчание по данному вопросу, и тогда была бы некая интрига с неопределенностью относительно возможности подобного сценария.
Другие европейские политики показали себя более адекватными лидерами, не желающими прямого вовлечения своих государств в украинский конфликт. Есть мнение, что Макрон сильно подорвал себе политический рейтинг во Франции подобными заявлениями, тем более, что Франция – это не Польша или страны Прибалтики, и такого уровня русофобии во французском обществе нет и быть не может.
Поддержка Украины военным путем никогда не будет принята большинством французов, и действующую власть страны могли бы ждать в случае принятия подобного решения существенные проблемы.
- SPC Joshua Leonard. http://www.defenseimagery.mil
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