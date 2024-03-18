Президент Кубы: Террористы из США хотят посредством организации протестов дестабилизировать страну

Базирующиеся в США террористы пытаются дестабилизировать обстановку на Кубе посредством протестов из-за проблем с электроснабжением в ряде восточных регионов острова. Об этом заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.По словам Диас-Канеля, враги Кубы пытаются воспользоваться недовольством немногочисленных жителей ситуацией, связанной с проблемами с обеспечением электроснабжением и продуктами питания. Он также отметил, что власти страны постараются решить обострившиеся проблемы населения.Президент Кубы подчеркнул, что одним из основных приоритетов властей острова является внимательное отношение к жалобам народа, ведение диалога, направленного на разъяснение многочисленных усилий, предпринимаемых для улучшения положения в условиях блокады, направленной на то, чтобы задушить неугодный США "остров свободы".При этом американские спецслужбы признают растущие возможности кубинской разведки. Гаване удается за счет идеологии и симпатий к угнетаемому санкциями острову рекрутировать сторонников в США.Ранее сообщалось, что в США арестовали своего бывшего посла в Боливии, которого обвиняют в сотрудничестве с кубинской разведкой. При этом дипломат более 40 лет проработал в Госдепартаменте и совете по нацбезопасности США. Представители Минюста США уверены, что завербованные Кубой чиновники проникли во все госучреждения в Вашингтоне и напрямую предоставляют Гаване секретные документы Госдепартамента, спецслужб и Пентагона.

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