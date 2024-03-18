Президент Кубы: Террористы из США хотят посредством организации протестов дестабилизировать страну

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Президент Кубы: Террористы из США хотят посредством организации протестов дестабилизировать страну

Базирующиеся в США террористы пытаются дестабилизировать обстановку на Кубе посредством протестов из-за проблем с электроснабжением в ряде восточных регионов острова. Об этом заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

По словам Диас-Канеля, враги Кубы пытаются воспользоваться недовольством немногочисленных жителей ситуацией, связанной с проблемами с обеспечением электроснабжением и продуктами питания. Он также отметил, что власти страны постараются решить обострившиеся проблемы населения.



Президент Кубы подчеркнул, что одним из основных приоритетов властей острова является внимательное отношение к жалобам народа, ведение диалога, направленного на разъяснение многочисленных усилий, предпринимаемых для улучшения положения в условиях блокады, направленной на то, чтобы задушить неугодный США "остров свободы".

При этом американские спецслужбы признают растущие возможности кубинской разведки. Гаване удается за счет идеологии и симпатий к угнетаемому санкциями острову рекрутировать сторонников в США.

Ранее сообщалось, что в США арестовали своего бывшего посла в Боливии, которого обвиняют в сотрудничестве с кубинской разведкой. При этом дипломат более 40 лет проработал в Госдепартаменте и совете по нацбезопасности США. Представители Минюста США уверены, что завербованные Кубой чиновники проникли во все госучреждения в Вашингтоне и напрямую предоставляют Гаване секретные документы Госдепартамента, спецслужб и Пентагона.
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12 комментариев
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  1. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 13:17
    Штаты всегда действуют по отлаженной схеме... НКО, недовольство жителей, протесты, переворот... Тут главное не дать слабину и задавить всё это в зародыше без оглядки на "гегемона"... В 2014 -м на Украине так не получилось... Уж больно Януковича интересовало мнение "исключительных"... am
  2. Uncle Lee Ранг пользователя
    Uncle Lee
    0
    Сегодня, 13:18
    завербованные Кубой чиновники проникли во все госучреждения в Вашингтоне
    А где наши Штирлицы ?
    1. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      +1
      Сегодня, 14:16
      Да там же - во всех госучреждениях США. А где им ещё быть?
      1. Uncle Lee Ранг пользователя
        Uncle Lee
        0
        Сегодня, 14:18
        Цитата: Кот Александрович
        Да там же - во всех госучреждениях США

        Т-с-с ! Не пали контору ! winked
        1. Кот Александрович Ранг пользователя
          Кот Александрович
          0
          Сегодня, 14:23
          Тогда не фиг об этом сирашивать - ответ провоцировать! laughing
          1. Uncle Lee Ранг пользователя
            Uncle Lee
            0
            Сегодня, 14:26
            Цитата: Кот Александрович
            Тогда не фиг об этом сирашивать

            Вопрос-то риторический ! А ответ мог быть и закамуфлированный, типа- "Там где надо"! hi
            1. Кот Александрович Ранг пользователя
              Кот Александрович
              0
              Сегодня, 14:29
              Выходит, я всё-таки спалил наших героев плаща и кинжала... Да, неловко вышло... feel
              1. Uncle Lee Ранг пользователя
                Uncle Lee
                0
                Сегодня, 14:32
                Цитата: Кот Александрович
                неловко вышло.

                Фамилии и явки не указаны. Не найдут.
  3. КВУ-НСвД Ранг пользователя
    КВУ-НСвД
    +1
    Сегодня, 13:27
    А ещё амеры планируют гаитян вывозить на Гуантанамо. Которые потом совершенно непредвиденно попадут на основную территорию Кубы .
  4. Виктор Ленинградец Ранг пользователя
    Виктор Ленинградец
    0
    Сегодня, 13:58
    проблемами с обеспечением электроснабжения

    Вот интересно, СССР планировал построить на Кубе АЭС, а что думают об этом Администрацич Президента и Росатом?
    1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
      Сабуров_Александр53
      +1
      Сегодня, 14:45
      Если только за ваш счет... А так всё уже давно посчитали, что ни при каких условиях существующей платежеспособности населения Кубы, такая АЭС не окупится никогда.
      На Кубе есть свой газ, а рядом Венесуэла с нефтью, которую девать им некуда из-за эмбарго США . Но почему то у Кубы не получается даже построить достаточно ТЭЦ на углеродном топливе. Думаете их сдерживает экология с выбросом СО2?
      Или почему богатый коммунистический Китай, который последние 30 лет помогает Кубе, до сих пор не помог ей с электрификацией всей страны? Ведь для коммунистов всегда памятен лозунг: "Коммунизм, это Советская власть, плюс электрификация всей страны":
      Комм = Сов. власть + э/ф
      Вспомните шутку времен Перестройки: Комм - э/ф = Сов.власть.
      Получается, как нельзя лучше подходит для Кубы?
  5. Wildcat Ранг пользователя
    Wildcat
    -2
    Сегодня, 14:01
    "29 февраля 2024 г.
    Всемирная продовольственная программа (ВПП) заявила, что получила беспрецедентный официальный запрос от правительства Кубы о помощи в обеспечении детей младше семи лет сухим молоком.
    Эта просьба свидетельствует о серьезности экономического кризиса на Кубе.
    Помимо нехватки молока, заканчиваются запасы топлива и медикаментов.
    ВПП ООН подтвердила испанскому информационному агентству Efe, что кубинское правительство обратилось к ней с просьбой "продолжить ежемесячную поставку 1 кг [35 унций] молока для девочек и мальчиков в возрасте до семи лет по всей стране".
    ВПП заявила, что уже начала поставлять на остров сухое молоко    ."
    https://translated.turbopages.org/cuba-asks-un-help-food-123829212.html

    С одной стороны, бедность очень "чистая" и образование 9 классов хорошее.

    С другой стороны, так довести страну, чтобы жрать нечего в тропиках - это уметь надо. Ну и пахать на волах и ездить на телегах - тоже так себе...

    https://youtu.be/DGJGG9klAbw?t=552
    Кстати, кубинских КУКов (аналог позднесоветских чеков Внешторга, ИМХО) больше нет, но в магазины, даже валютные, без слез не взглянешь.

    С третьей стороны, а где в Латинской Америке живут хорошо?
    Жить "в непристойном доме" размером с остров по заветам американской мафии кубинцам тоже не улыбалось, - где мафия в смеси игорных домов и непристойных домов по 1959 год делила торт с картой Кубы.

    В общем, кубинцы достойны лучшей жизни.
    Вроде бы местные партия и правительство начали землю потихоньку раздавать, как в СССР в 80-е "подсобные участки", но народ говорит, что воды нет. Да и "ненаездишься на дачу", с транспортом там действительно беда.

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