В Симферополе задержана местная жительница, готовящая теракт на железной дороге по заданию СБУ
Российские силовики продолжают выявлять украинскую агентуру по всей территории России. Очередное задержание произошло в Крыму, там сотрудники ФСБ вышли на местную жительницу, готовящую теракт на железной дороге. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.
Согласно сообщению, сотрудники ФСБ задержали жительницу Крыма 1999 года рождения, которая по заданию куратора из СБУ готовила поджог релейных шкафов на железной дороге с целью срыва военных перевозок. За выполнение задания представитель украинской спецслужбы обещал выплатить вознаграждение.
Задержание произошло в Симферополе, у несостоявшейся террористки изъято самодельное зажигательное устройство под названием "Бендеросмузи", а также средства связи с перепиской с куратором из СБУ. Как пояснила сама задержанная, все началось с предложения распространять листовки и картинки, а закончилось заказом на поджог релейных шкафов. За "коктейль Молотова" ей обещали до одной тысячи долларов, плюс еще дополнительное вознаграждение. При этом крымчанка ясно понимала, что выполняет приказы из Киева.
На данный момент 24-летняя жительница Симферополя находится под арестом, в отношении ее возбуждено уголовное дело по статье 205 через ч.1 ст.30 УК РФ (приготовление к теракту). Также задержанную подозревают в государственной измене, а это уже совсем другие сроки. Следственные и оперативные действия продолжаются.
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