В Симферополе задержана местная жительница, готовящая теракт на железной дороге по заданию СБУ

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В Симферополе задержана местная жительница, готовящая теракт на железной дороге по заданию СБУ

Российские силовики продолжают выявлять украинскую агентуру по всей территории России. Очередное задержание произошло в Крыму, там сотрудники ФСБ вышли на местную жительницу, готовящую теракт на железной дороге. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

Согласно сообщению, сотрудники ФСБ задержали жительницу Крыма 1999 года рождения, которая по заданию куратора из СБУ готовила поджог релейных шкафов на железной дороге с целью срыва военных перевозок. За выполнение задания представитель украинской спецслужбы обещал выплатить вознаграждение.



Задержание произошло в Симферополе, у несостоявшейся террористки изъято самодельное зажигательное устройство под названием "Бендеросмузи", а также средства связи с перепиской с куратором из СБУ. Как пояснила сама задержанная, все началось с предложения распространять листовки и картинки, а закончилось заказом на поджог релейных шкафов. За "коктейль Молотова" ей обещали до одной тысячи долларов, плюс еще дополнительное вознаграждение. При этом крымчанка ясно понимала, что выполняет приказы из Киева.

На данный момент 24-летняя жительница Симферополя находится под арестом, в отношении ее возбуждено уголовное дело по статье 205 через ч.1 ст.30 УК РФ (приготовление к теракту). Также задержанную подозревают в государственной измене, а это уже совсем другие сроки. Следственные и оперативные действия продолжаются.

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    27 комментариев
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    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +9
      Сегодня, 12:47
      Сколько же их вот таких "спящих" ждут своего момента... Говорят что от строгости наказания количество преступлений не зависит... Не верю!!! Очень хочется, чтобы вот таким давали пожизненное, а там посмотрим зависит или не зависит... Какие же они всё таки глупые - за сколько то там тысяч от СБУ не поезд, а всю свою дальнейшую жизнь под "откос" пустить...am
      1. Фаталист Ранг пользователя
        Фаталист
        +5
        Сегодня, 12:52
        За теракт и госизмену_ вышка.
        1. paul3390 Ранг пользователя
          paul3390
          +6
          Сегодня, 13:08
          Хотелось бы для начала уточнить само понятие гос.измены.. А то перечисление денег укровермахту - это очень плохо, а например вывод бабла в страны, которые в свою очередь перечисляют деньги укровермахту - очень даже благолепно и духоскрепно..
          1. Чёрный Ранг пользователя
            Чёрный
            +3
            Сегодня, 13:19
            Как хорошо, что благодаря качественным камерам в телефоне и гладким извилинам в голове они сами на себя снимают компромат. laughing
            1. paul3390 Ранг пользователя
              paul3390
              +4
              Сегодня, 13:32
              Видимо заказчики - требуют подтверждения проделанных пакостей для выплаты искомых сребреников .. А вот сообразить что это компромат - у исполнителя уже извилин и не хватает.. Или алчность мозги отшибает..
          2. Фаталист Ранг пользователя
            Фаталист
            -2
            Сегодня, 14:10
            В УК всё давно определено. Если у вас есть предложения, передайте свои соображения вашему депутату.
            1. paul3390 Ранг пользователя
              paul3390
              0
              Сегодня, 14:58
              Ну а чё - смешно высказались. Оценил! Ты надо ж - к депутату обратиться... Да он уж третий год ограждения вокруг домов в районе вернуть не может! Говорит - его в городской администрации посылают грубо и далеко..

              P.S. Насчёт УК - где там написано что нельзя перечислять деньги стране, с которой у нас нет состояния войны? what
        2. frruc Ранг пользователя
          frruc
          0
          Сегодня, 13:51
          изъято самодельное зажигательное устройство под названием "Бендеросмузи"

          Влить это "смузи" ей в рот, пусть проглотит и пустить по этапу осваивать швейную машинку, лет на 20.
      2. Goga_777 Ранг пользователя
        Goga_777
        +6
        Сегодня, 12:56
        Казнить подлую предательницу, страх смерти хороший тормох
      3. Венд Ранг пользователя
        Венд
        +6
        Сегодня, 13:16
        Цитата: Lev_Russia
        Сколько же их вот таких "спящих" ждут своего момента... Говорят что от строгости наказания количество преступлений не зависит... Не верю!!! Очень хочется, чтобы вот таким давали пожизненное, а там посмотрим зависит или не зависит... Какие же они всё таки глупые - за сколько то там тысяч от СБУ не поезд, а всю свою дальнейшую жизнь под "откос" пустить...am

        Да если бы только спящие, а то ведь уродов жаждущие легких денег за предательство тоже хватате
      4. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        +1
        Сегодня, 13:48
        Цитата: Lev_Russia
        Сколько же их вот таких "спящих" ждут своего момента... Говорят что от строгости наказания количество преступлений не зависит... Не верю!!!

        А наша власть тоже придумала, что экономических воров в особо крупных размерах не сможет остановить ни пожизненное (без права на УДО) заключение, ни полная конфискация, ни смертная казнь...Вот так и живём...
        * * *
        А ещё не нужно доказывать происхождение имущества, которое по стоимости превосходит твою зарплату за 10 000 лет:
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      5. ZovSailor Ранг пользователя
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 14:48
        Lev_Russia
        Сегодня, 12:47
        Сколько же их вот таких "спящих" ждут своего момента... Говорят что от строгости наказания количество преступлений не зависит... Не верю!!! Очень хочется, чтобы вот таким давали пожизненное, а там посмотрим зависит или не зависит... Какие же они всё таки глупые - за сколько то там тысяч от СБУ не поезд, а всю свою дальнейшую жизнь под "откос" пустить
        Що, мл ин, опять, а за што? Имею сказать, таки по просьбам снизу граждан РФ, не пора ли временно на период действия СВО принять закон о снятии моратория на смертную казнь по законам военного времени , может это остудит головы бездуховных и без извилистых мозгов желающих и поможет сберечь так нужные деньги на вооружения для ВС РФ в СВО, их лечение и национальные проекты РФ?
    2. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +9
      Сегодня, 12:52
      зажигательное устройство под названием "Бендеросмузи",
      Вот это самое "Бендеросмузи" ей в дупу и засунуть wink
    3. Goga_777 Ранг пользователя
      Goga_777
      +3
      Сегодня, 12:54
      Посадят козу подлую лет на двадцать и никто не будет сиськи мять
      1. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        0
        Сегодня, 14:02
        А сокамерницы? ........................
    4. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      -4
      Сегодня, 12:54
      Хотелось бы услышать и увидеть новости о том что в Москве или Подмосковье задерживаются гражданки Украины передвигающиеся на дорогих марках авто как правило Bentley, BMW, Mersedes-Benz, Rolls-Royce которые под предлогом беженства пребывают на территории Российской Федерации. А задерживаются за сбор и передачу в СБУ и ГУР информации конфиденциального характера о граждане рядом с которыми проживают. Кто во сколько стрижет свой газон, ездит в магазин, отправляется на пробежку. Заканчивая тем во сколько открываются форточка в доме для проветривания. Кстати информация может передаваться "смежникам" из посольства США и Великобритании.
    5. sub307 Ранг пользователя
      sub307
      0
      Сегодня, 12:55
      Прощай маникюр....Это я про кадр, где она держит бутылочку с "коктейлем". winked
    6. goloigor Ранг пользователя
      goloigor
      +2
      Сегодня, 12:56
      Ах же ж ты, "все буде добре"....что с головой, неужели такая идейность? Хоть на костёр за дело "правое"? Что теперь с вами делать,вас же тысячи? Лечить такое возможно только страхом,ужасом и пропагандировать это наказание как можно шире.
    7. bambr731 Ранг пользователя
      bambr731
      +7
      Сегодня, 12:57
      Не пойму я, чего этим тварям лица "замыливают"!!! am Народ должен знать "героев" в лицо!!! am И вкатить ей по полной программе!!! Это как раз украинское поколение "next", считающее себя пупом земли
    8. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      +4
      Сегодня, 13:03
      Господи! Ну откуда же берутся такие идиоты (идиотки в данном случае).
      Вот уж воистину, не было бы счастья, да несчастье помогло. У нас с друзьями, как то даже вышел спор, считать ли изъятие из общества подобных индивидуумов естественным, или искусственным отбором.
      С одно стороны, дурочку отловили и повязали специально для этого обученные люди. С другой, она сама по себе, совершенно естественным путем дура полная.
    9. Ростислав Прокопенко Ранг пользователя
      Ростислав Прокопенко
      +4
      Сегодня, 13:04
      Ключевое слово - обещал.
      Все-таки надо возвращать принудительную психиатрию... sad
    10. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      -1
      Сегодня, 13:05
      Цитата: goloigor
      Ах же ж ты, "все буде добре"....что с головой, неужели такая идейность? Хоть на костёр за дело "правое"?

      Наверное уже в сотый раз рекомендую почитать Вершигору, "Рейд на Сан и Вислу". Там у него как раз про таких хорошо написано.
    11. убей фашиста Ранг пользователя
      убей фашиста
      +6
      Сегодня, 13:21
      Как то иначе начинаешь смотреть на так называемые Сталинские репрессии перед Великой отечественной войной. В подтвержденных случаях предательства и терроризма - наказание должно быть максимально жестким. Тупых овец с оловянными глазами рассказывающих про телефонных мошенников, заставивших их проводить "зеленочные акции" - сажать на срок указанный в УК. А вот за более серьезные акции надо ужесточать УК. И верните наконец исключительную меру наказания - казнь.
    12. antiaircrafter Ранг пользователя
      antiaircrafter
      -1
      Сегодня, 13:48
      Лишать таких гражданства с последующей высылкой на остатки б.Украины.
      1. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        0
        Сегодня, 14:05
        ... предварительно повесив...
        1. antiaircrafter Ранг пользователя
          antiaircrafter
          0
          Сегодня, 14:06
          Можно и так. Тушкой... чучелком...
    13. Stoned Alone
      Stoned Alone
      0
      Сегодня, 14:40
      выйдет лет через 15 )) уж чего , а дeбилов всегда хватало

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