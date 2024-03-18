Иракские вооружённые формирования атаковали с помощью БПЛА израильскую авиабазу на Голанских высотах
Авиационная база ВВС ЦАХАЛ (армия обороны Израиля) на оккупированных Израилем Голанских высотах была атакована с помощью беспилотных летательных аппаратов Исламским сопротивлением в Ираке. Об этом сообщается в заявлении членов самих иракских вооружённых формирований.
Название израильской военно-воздушной базы в заявлении иракских радикалов не уточняется. Но известно, что на ней размещались беспилотные летательные аппараты ЦАХАЛ, которые использовались для атак на сирийские и ливанские объекты.
По утверждению иракских радикалов, в период священного для мусульман месяца Рамадан атаки против израильских объектов будут активизированы. Их целью обозначено уничтожение опорных пунктов израильской армии.
Исламское сопротивление в Ираке проводит атаки против израильских военных объектов в знак солидарности с борьбой палестинского народа в секторе Газа. Как заявляют иракские радикалы, сейчас осуществляются мероприятия в рамках второго этапа операций против израильской армии.
Кроме того, группировка заявила об атаках своих беспилотников на аэропорт Бен-Гурион, а ранее был атакован аэропорт в Хайфе. Ранее сообщалось об атаках ливанского шиитского движения "Хизбалла" на израильские военные объекты вблизи границы с Ливаном.
Напомним, что военная операция ЦАХАЛ в секторе Газа началась в октябре 2023 года после нападения движения ХАМАС на южные населенные пункты Израиля. Однако действия Израиля в палестинском анклаве в итоге привели к совершенно несоизмеримым последствиям. Их результатом стала гибель более чем 31 тысячи мирных жителей сектора Газа и к ранениям еще 73 с лишним тысяч палестинцев. Кроме того, была разрушена гражданская инфраструктура анклава, жилые дома палестинцев.
- сайт ЦАХАЛ
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