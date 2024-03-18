Иракские вооружённые формирования атаковали с помощью БПЛА израильскую авиабазу на Голанских высотах

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Иракские вооружённые формирования атаковали с помощью БПЛА израильскую авиабазу на Голанских высотах

Авиационная база ВВС ЦАХАЛ (армия обороны Израиля) на оккупированных Израилем Голанских высотах была атакована с помощью беспилотных летательных аппаратов Исламским сопротивлением в Ираке. Об этом сообщается в заявлении членов самих иракских вооружённых формирований.

Название израильской военно-воздушной базы в заявлении иракских радикалов не уточняется. Но известно, что на ней размещались беспилотные летательные аппараты ЦАХАЛ, которые использовались для атак на сирийские и ливанские объекты.



По утверждению иракских радикалов, в период священного для мусульман месяца Рамадан атаки против израильских объектов будут активизированы. Их целью обозначено уничтожение опорных пунктов израильской армии.

Исламское сопротивление в Ираке проводит атаки против израильских военных объектов в знак солидарности с борьбой палестинского народа в секторе Газа. Как заявляют иракские радикалы, сейчас осуществляются мероприятия в рамках второго этапа операций против израильской армии.

Кроме того, группировка заявила об атаках своих беспилотников на аэропорт Бен-Гурион, а ранее был атакован аэропорт в Хайфе. Ранее сообщалось об атаках ливанского шиитского движения "Хизбалла" на израильские военные объекты вблизи границы с Ливаном.

Напомним, что военная операция ЦАХАЛ в секторе Газа началась в октябре 2023 года после нападения движения ХАМАС на южные населенные пункты Израиля. Однако действия Израиля в палестинском анклаве в итоге привели к совершенно несоизмеримым последствиям. Их результатом стала гибель более чем 31 тысячи мирных жителей сектора Газа и к ранениям еще 73 с лишним тысяч палестинцев. Кроме того, была разрушена гражданская инфраструктура анклава, жилые дома палестинцев.
  • сайт ЦАХАЛ
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15 комментариев
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  1. Фаталист Ранг пользователя
    Фаталист
    +1
    Сегодня, 12:49
    Понятно. А результаты атаки?
    1. AVA77 Ранг пользователя
      AVA77
      +1
      Сегодня, 13:00
      Ну видимо, фатальные. laughing
      1. cmax Ранг пользователя
        cmax
        +1
        Сегодня, 13:09
        Цитата: AVA77
        Ну видимо, фатальные. laughing

        Вопрос. Для кого?
        1. AVA77 Ранг пользователя
          AVA77
          0
          Сегодня, 13:19
          Ну это смотря какие. lol
          От иракских радикалов, плавно, к Философским посиделкам.
        2. Кот Александрович Ранг пользователя
          Кот Александрович
          0
          Сегодня, 14:10
          Для иракских беспилотников. Все упали на Землю (планету)!
  2. HAM Ранг пользователя
    HAM
    +5
    Сегодня, 13:11
    А почему иракских,палестинских и других воюющих с оккупантами(неважно-американскими или израильскими) называют "радикалами"??
    Надо называть своими именами--"повстанцами,борцами с режимом",так ведь учит вездесущий госдеп!?....не правда ли!??
    1. spirit Ранг пользователя
      spirit
      -3
      Сегодня, 13:51
      А почему иракских,палестинских и других воюющих с оккупантами(неважно-американскими или израильскими) называют "радикалами"??
      Надо называть своими именами--"повстанцами,борцами с режимом",так ведь учит вездесущий госдеп!?....не правда ли!??
      А вы Чеченских боевиков тоже бойцами за "независимость"называли?)Или Талибов в войне с советскими войсками.Они все как один говорили о войне за независимость.Радикалам плевать с кем воевать ,с Русскими,Американцами или с мусульманами.
      1. HAM Ранг пользователя
        HAM
        +1
        Сегодня, 13:54
        Заметьте,их называли "борцами" только на западе..не надо передёргивать...
        1. spirit Ранг пользователя
          spirit
          -3
          Сегодня, 14:02
          Талибан,который сейчас(нормальные ребята)тоже их признавали.Сейчас они воюют против твоих врагов, а завтра их наставник скажет ему другое и он пойдет строить "шариат" к вам домой.Радикалам вообще фиолетово.Это зараза вредна для всего мира.
          1. Кот Александрович Ранг пользователя
            Кот Александрович
            0
            Сегодня, 14:13
            Поэтому сегодня называя кого-то как-то, надо уточнять, по версии кого! laughing
    2. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 14:37
      HAM
      Сегодня, 13:11
      А почему иракских,палестинских и других воюющих с оккупантами(неважно-американскими или израильскими) называют "радикалами"??
      Надо называть своими именами--"повстанцами,борцами с режимом",так ведь учит вездесущий госдеп!?....не правда ли!??
      Зашибись! Согласен, весь цимес в том, что на Руси говорят, кто девушку ужинает, тот её и танцует, а у поц ов , кто владеет информацией - тот владеет миром! Все масс медиа скуплены глобалистами глубинного государства лже-недо-запада в лице Рокфеллеров, Ротшильдов,
      Голдман Саксов и многих других, в большинстве своём с еврейскими корнями!
      Отсюда все скрепы.
  3. Rt-12 Ранг пользователя
    Rt-12
    -3
    Сегодня, 13:27
    Господи, а Ираку то зачем это нужно.
    Ну ударит по ним ракеты с Израиля, вот и всё.
    Сидели бы тихо.
    1. spirit Ранг пользователя
      spirit
      -2
      Сегодня, 13:54
      Господи, а Ираку то зачем это нужно.
      Это радикалы ,к государству они не относятся, так же как боевики в Судане или других государствах где есть хаос власти
  4. Türkiye Ранг пользователя
    Türkiye
    0
    Сегодня, 14:28
    Бред, шииты никогда не воевали и никогда не будут воевать с Израилем. В суннитском мире шиитов называют "ослами иудеев".
  5. Павел_Свешников Ранг пользователя
    Павел_Свешников
    0
    Сегодня, 14:45
    Прям вот так и Иракские? Автор ничего не перепутал? Может Иранские?

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