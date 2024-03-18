Глава Минпромторга Польши обвинила экс-премьера Моравецкого в закупке миллионов тонн «ненужного» угля

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Глава Минпромторга Польши обвинила экс-премьера Моравецкого в закупке миллионов тонн «ненужного» угля

Буквально два года назад уже экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий заявлял о серьезных проблемах с дефицитом угля для населения. Так, фиксированная стоимость топлива тогда составляла 210 долларов за тонну, а рыночная – 620 долларов. Разницу в 410 долларов приходилось компенсировать государству.

В итоге, польские власти открыли путь для импорта в страну угля практически со всего мира, включая Колумбию, Индонезию и другие государства. Правда, как оказалось, это лишь усугубило проблемы Польши.



Как заявила в недавнем интервью порталу Money.pl глава Минпромторга страны Маржена Чарнецка, на польских складах сегодня находится более 10 млн тонн «ненужного» угля. При этом власти не знают, сколько судов с ископаемым еще находится в пути.

Причиной тому, с ее слов, стала халатность экс-премьера Матеуша Моравецкого и президента крупнейшей в стране топливной компании PGE Войцеха Домбровского, которые импортировали для домохозяйств тот же уголь, который используется и для электростанций.

В издании пояснили, что для отопления помещений жителями Польши используется так называемый «экогрошек» - уголь мелкой фракции, который практически полностью сгорает.

При этом как выразилась Чарнецка, из прибывающего в страну угля удается отсеять лишь около 15% необходимого для домохозяйств. Остальной лежит на складах, которые уже переполнены.

Уголь, который должен был быть импортирован для домашних хозяйств, является фактическим тепловым сырьем для электростанций. Видно, что оба понятия не имели, как это работает

- подчеркнула министр.

Ситуацию усугубляет то, что Польша обязалась постепенно сократить использование угля в своей промышленности в рамках плана ЕС по декарбонизации. Согласно ранее озвученному плану, доля угля в энергопотреблении Польши может упасть до 11-28% к 2040 году в зависимости от стоимости квоты на выбросы CO₂.

Что Варшава будет делать с запасами «ненужного» угля – вопрос открытый.
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    16 комментариев
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    1. Stranger03 Ранг пользователя
      Stranger03
      +6
      Сегодня, 13:19
      Что Варшава будет делать с запасами «ненужного» угля – вопрос открытый.

      Пусть зароют в землю для будущих поколений, пока не придумают, как его использовать, :)
      1. Uncle Lee Ранг пользователя
        Uncle Lee
        +2
        Сегодня, 13:31
        в рамках плана ЕС по декарбонизации.
        Еще одна идея фикс ! Доля углекислого газа в атмосфере всего 0,039 % ! lol
      2. LIONnvrsk Ранг пользователя
        LIONnvrsk
        +1
        Сегодня, 13:34
        Причиной тому, с ее слов, стала халатность экс-премьера Матеуша Моравецкого и президента крупнейшей в стране топливной компании PGE Войцеха Домбровского

        Видать решили ручки себе позолотить в неразберихе. yes
      3. frruc Ранг пользователя
        frruc
        +1
        Сегодня, 13:46
        Что Варшава будет делать с запасами «ненужного» угля – вопрос открытый.

        А что здесь думать, xoxлам продать, можно в кредит.
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          +2
          Сегодня, 14:05
          Цитата: frruc
          А что здесь думать, xoxлам продать, можно в кредит
          Желательно бы ещё и с процентами
      4. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        +2
        Сегодня, 13:51
        -практически со всего мира, включая Колумбию, Индонезию и другие государства.
        В т.ч из Мозамбика и Танзании,Уголь плохого качества-низкая теплотворность и повышенное содержание серы.
        Зато добилась "независимости" от угля с России.
    2. Пионер1984
      Пионер1984
      +3
      Сегодня, 13:26
      Коррупция в Польше!!???Да не может такого быть. laughing
      1. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        +1
        Сегодня, 13:46
        И не говорите)) Вся такая "правильная и демократичная" Европа, оказывается с радостью обучается коррупционным схемам и притворяет их в жизнь как и в странах, по отношению к которым они всё время пытаются выражать своё презрительное - "Фи". laughing
    3. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      +1
      Сегодня, 13:33
      Просто продолжаются словесные обсерания результатов правления старых властей . Чисто внутрисемейное скандальезо
    4. Не_боец Ранг пользователя
      Не_боец
      +1
      Сегодня, 13:34
      Ну ладно, премьер может не знать таких тонкостей, но председатель угольной компании... Очередной менеджер без опыта работы.
    5. Ватервейс 672 Ранг пользователя
      Ватервейс 672
      0
      Сегодня, 13:35
      При Союзе поляки нам поставляли хороший уголь, не только для промышленности, но и для домашних хозяйств. К примеру, в Белоруссии в домашние котлы загружали «Силезию», сорт угля так называется. Отличный уголь, заложенный с вечера в топку, до утра держал температуру в батареях и сгорал без остатка, что не скажешь про «семечки», тоже уголь так назывался.
    6. Junkman George Ранг пользователя
      Junkman George
      +1
      Сегодня, 13:39
      I'm wondering when Poles became coal connoisseurs?
      I guess what I am saying is: when being confronted with being cold, how many care that they might have the wrong kind of coal, and refuse to burn it? I know I wouldn't.
    7. михаилл Ранг пользователя
      михаилл
      +2
      Сегодня, 13:45
      польские власти открыли путь для импорта в страну угля практически со всего мира, включая Колумбию

      Купи себе немножко колумбийского угля! wassat
    8. antiaircrafter Ранг пользователя
      antiaircrafter
      +3
      Сегодня, 13:57
      из прибывающего в страну угля удается отсеять лишь около 15% необходимого для домохозяйств.

      Вот проблему нашли. Посадили бы укробеженцев с молотками да и долбили бы до нужной фракции. И народ с отоплением и беженцы при деле. Сплошная выгода.
    9. Петр_Колдунов Ранг пользователя
      Петр_Колдунов
      +1
      Сегодня, 14:18
      Экогорошек... евросолярка... фитомазут...
      Главное красиво назвать, а то, что это по сути низкокачественные загрязнители воздуха - можно уже не упоминать :))
      Отапливаются даже в больших городах и столицах как в 19 веке - углём и нефтеотходами... а претендуют чуть ли не на мировое лидерство!
    10. Дедок Ранг пользователя
      Дедок
      0
      Сегодня, 14:26
      Уголь, который должен был быть импортирован для домашних хозяйств, является фактическим тепловым сырьем для электростанций. Видно, что оба понятия не имели, как это работает
      - подчеркнула министр.

      а у нас это разве по другому?
      те же чиновники, принимают такие же решения, которые и спорить нельзя

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