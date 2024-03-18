Глава Минпромторга Польши обвинила экс-премьера Моравецкого в закупке миллионов тонн «ненужного» угля

Уголь, который должен был быть импортирован для домашних хозяйств, является фактическим тепловым сырьем для электростанций. Видно, что оба понятия не имели, как это работает

Буквально два года назад уже экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий заявлял о серьезных проблемах с дефицитом угля для населения. Так, фиксированная стоимость топлива тогда составляла 210 долларов за тонну, а рыночная – 620 долларов. Разницу в 410 долларов приходилось компенсировать государству.В итоге, польские власти открыли путь для импорта в страну угля практически со всего мира, включая Колумбию, Индонезию и другие государства. Правда, как оказалось, это лишь усугубило проблемы Польши.Как заявила в недавнем интервью порталу Money.pl глава Минпромторга страны Маржена Чарнецка, на польских складах сегодня находится более 10 млн тонн «ненужного» угля. При этом власти не знают, сколько судов с ископаемым еще находится в пути.Причиной тому, с ее слов, стала халатность экс-премьера Матеуша Моравецкого и президента крупнейшей в стране топливной компании PGE Войцеха Домбровского, которые импортировали для домохозяйств тот же уголь, который используется и для электростанций.В издании пояснили, что для отопления помещений жителями Польши используется так называемый «экогрошек» - уголь мелкой фракции, который практически полностью сгорает.При этом как выразилась Чарнецка, из прибывающего в страну угля удается отсеять лишь около 15% необходимого для домохозяйств. Остальной лежит на складах, которые уже переполнены.- подчеркнула министр.Ситуацию усугубляет то, что Польша обязалась постепенно сократить использование угля в своей промышленности в рамках плана ЕС по декарбонизации. Согласно ранее озвученному плану, доля угля в энергопотреблении Польши может упасть до 11-28% к 2040 году в зависимости от стоимости квоты на выбросы CO₂.Что Варшава будет делать с запасами «ненужного» угля – вопрос открытый.