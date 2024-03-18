Кадры поражения украинского патрульного катера в районе Николаева дроном-камикадзе «Ланцет» появились в Сети

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Кадры поражения украинского патрульного катера в районе Николаева дроном-камикадзе «Ланцет» появились в Сети

Российские барражирующие боеприпасы "Ланцет" все чаще действуют на значительном удалении от линии фронта, поражая цели в тылу украинской армии. Кадры очередного поражения "Ланцетом" патрульного катера ВМС Украины появились в Сети.

Украинский "москитный флот" может лишиться еще одного патрульного катера, атакованного в районе Николаева при движении по Южному Бугу. Как сообщается, примерное место поражения находится от места дислокации ВС России на дальности не менее 50 км. Украинский патрульный катер был замечен российским разведывательным беспилотником, работающим в тыловых районах ВСУ, после чего информация ушла наверх.



Кадры поражения катера также снимал разведывательный дрон. Судя по кадрам, российский "Ланцет" ударил в район рубки с правой стороны катера. Оценить уровень поражения нет возможности, поскольку съемка велась с большой высоты. Катер, оставив на воде какие-то обломки, продолжил движение вперед.



Как ранее сообщалось, дрон-камикадзе "Ланцет" получил возможность наносить удары на дальности до 50 км, что значительно расширило перечень поражаемых целей. В последнее время "Ланцеты" работают в связке с разведывательным дроном ZALA, который ищет цели и наводит на них барражирующий боеприпас.

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    32 комментария
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    1. dragon772 Ранг пользователя
      dragon772
      +9
      Сегодня, 13:13
      БЧ Ланцета маловата для катера.Либо нужно,сразу 2-4 атаковать ниже ватерлинии.
      1. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        0
        Сегодня, 13:57
        Пожалели второй Ланцет?Морские цели нужно сразу парой дронов бить и желательно с двух сторон!
        1. dragon772 Ранг пользователя
          dragon772
          +1
          Сегодня, 14:15
          Лучше с четырех.Плавучесть катера будет сразу в 4 точках нарушена.
          И на ходу,он быстро будет её терять. Только это цель не морская,а речная,малоразмерная,плоскодонная.
          1. Кот Александрович Ранг пользователя
            Кот Александрович
            +1
            Сегодня, 14:21
            Лучше сразу с шести сторон! Еще и вертикально сверху и из-под воды! Надёжнее.
      2. ZovSailor Ранг пользователя
        ZovSailor
        -2
        Сегодня, 14:28
        dragon772
        Сегодня, 13:13
        БЧ Ланцета маловата для катера.Либо нужно,сразу 2-4 атаковать ниже ватерлинии.
        Имею сказать, таки- Главком ВМФ вна 404 Адмирал всея над водного ( читай- бумажные кораблики ) и под водного ( читай конячного флота с бричками ) флота в печальке, вместо очередных орденов и званий, слава гей- еуропии, можно превращаться из Неиж -папы в Неиж- маму и валить за бугор!
    2. KCA Ранг пользователя
      KCA
      0
      Сегодня, 13:16
      Что-то автор всё попутал, а Ланцет разве не фирма ZALA концерна Калашников производит?
      1. bk316 Ранг пользователя
        bk316
        0
        Сегодня, 14:03
        Ланцет разве не фирма ZALA концерна Калашников производит?

        ZALA и разведдроны тоже zala
    3. Victal Ранг пользователя
      Victal
      0
      Сегодня, 13:19
      Катер аж оранжевые буи со страха выкинул
      1. LIONnvrsk Ранг пользователя
        LIONnvrsk
        0
        Сегодня, 13:28
        Цитата: Victal
        Катер аж оранжевые буи со страха выкинул

        Хирургическая операция- Ланцет отрезал тестикулы! laughing
      2. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 13:31
        Это плотик,скорее всего.Да,хотелось,что бы помощнее что нибудь прилетело
      3. frruc Ранг пользователя
        frruc
        +2
        Сегодня, 13:40
        После пикирования Ланцета, эта посудина еще гребет винтами, видно этого удара было недостаточно.
    4. Север35 Ранг пользователя
      Север35
      +1
      Сегодня, 13:22
      Ланцеты" работают в связке с разведывательным дроном ZALA, который ищет цели и наводит на них барражирующий боеприпас.
      . Значит ZALA может наводить так же надводные, наземные дроны.
    5. Rt-12 Ранг пользователя
      Rt-12
      +2
      Сегодня, 13:23
      Уничтожение катера - это хорошо.
      Но морские беспилотники - это опасно. Как с ними?
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +2
        Сегодня, 13:56
        Цитата: Rt-12
        Уничтожение катера - это хорошо
        Было бы хорошо ещё и места их базирования уничтожить
      2. guest Ранг пользователя
        guest
        +2
        Сегодня, 14:38
        Цитата: Rt-12
        Уничтожение катера - это хорошо.

        Конечно хорошо, но этот катер к сожалению не был уничтожен.
        1. Rt-12 Ранг пользователя
          Rt-12
          0
          Сегодня, 14:39
          Жаль.

          Сайт не пропускает слишком короткий комментарий. А жаль.
    6. Комментарий был удален.
      1. KCA Ранг пользователя
        KCA
        +3
        Сегодня, 13:27
        Звиняйте, в лохляндии ничего крупнее не осталось, только катера и моторные лодки, а то мы бы им уххх
      2. ALCA056000 Ранг пользователя
        ALCA056000
        -3
        Сегодня, 13:47
        И что ? "....ЭТО ЖАЛКАЯ , БЕЗЗУБАЯ АКЦИЯ......" - больше хуторян не долбать ? Сам понял, что выс .... выдал ?
      3. bk316 Ранг пользователя
        bk316
        0
        Сегодня, 14:06
        ЧТО СЛОНУ ДРОБИНА...

        Надо ,было подарить что ни будь хохлам побольше катера?
        Не волнуйтесь, вот сделают турки корвет для 404, его и потопим.
        1. Normann Ранг пользователя
          Normann
          -2
          Сегодня, 14:35
          Если к тому моменту останется чем.((
          1. KCA Ранг пользователя
            KCA
            0
            Сегодня, 14:52
            Найдётся чем, на вскидку аэродромы в Крыму, Ахтубинске и Крымске, подвешиваем на носители Х-22, Х-32, Х-35, Х-31 и алга, или надо на Чёрном море десяток крейсеров, а то и линкоров расположить?
    7. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +2
      Сегодня, 13:24
      Катер, оставив на воде какие-то обломки, продолжил движение вперед.

      Катер, превратился в параход...
      1. Uncle Lee Ранг пользователя
        Uncle Lee
        +1
        Сегодня, 13:35
        Кадры поражения катера также снимал разведывательный дрон
        А не заплывай за буйки ! wink
    8. Ghost1 Ранг пользователя
      Ghost1
      +4
      Сегодня, 13:30
      Почему по таким целям не использующийся ракеты предназначенных для такого?
    9. V.B. Ранг пользователя
      V.B.
      -1
      Сегодня, 13:48
      Можно сравнить с Синопом и Чесмой великая победа! А обстрел дронами воинской части в ПМР? Промолчит вечно обманутый и готовый к переговорам.
      1. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        +1
        Сегодня, 14:00
        V.В-сейчас вам "обьяснят "что это другое wassat и нечего на нового/старого президента бочку катить wassat
    10. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      0
      Сегодня, 14:08
      а морские дроны у нас есть?
      ланцет не потопит кораль хоть немного большой
      а удар под ватерлинию - потопит (и то не факт)

      парочку ланцетов бы хоть по нему
      1. Аль Манах Ранг пользователя
        Аль Манах
        0
        Сегодня, 14:47
        а морские дроны у нас есть?

        Разрабатываются. Успешно. Кто не верит - может минусовать.
    11. DenVB Ранг пользователя
      DenVB
      +1
      Сегодня, 14:08
      Вполне подходящая цель не для Ланцета, а для Х-35.

      Хотя бы ради интереса - способны ли мы вообще стрелять и попадать ПКР по реальным целям в боевых условиях.
      1. Normann Ранг пользователя
        Normann
        +1
        Сегодня, 14:36
        А зачем? Мы способны их ловить, хватит этого.
    12. 16112014nk Ранг пользователя
      16112014nk
      0
      Сегодня, 14:33
      На Ланцет не похоже, скорее всего FPV-дрон.
    13. Mazunga Ранг пользователя
      Mazunga
      0
      Сегодня, 14:40
      попали красавцы но это корыто как плюхало так и дальше поплыло даже курс не поменялся

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