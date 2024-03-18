Кадры поражения украинского патрульного катера в районе Николаева дроном-камикадзе «Ланцет» появились в Сети
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Российские барражирующие боеприпасы "Ланцет" все чаще действуют на значительном удалении от линии фронта, поражая цели в тылу украинской армии. Кадры очередного поражения "Ланцетом" патрульного катера ВМС Украины появились в Сети.
Украинский "москитный флот" может лишиться еще одного патрульного катера, атакованного в районе Николаева при движении по Южному Бугу. Как сообщается, примерное место поражения находится от места дислокации ВС России на дальности не менее 50 км. Украинский патрульный катер был замечен российским разведывательным беспилотником, работающим в тыловых районах ВСУ, после чего информация ушла наверх.
Кадры поражения катера также снимал разведывательный дрон. Судя по кадрам, российский "Ланцет" ударил в район рубки с правой стороны катера. Оценить уровень поражения нет возможности, поскольку съемка велась с большой высоты. Катер, оставив на воде какие-то обломки, продолжил движение вперед.
Как ранее сообщалось, дрон-камикадзе "Ланцет" получил возможность наносить удары на дальности до 50 км, что значительно расширило перечень поражаемых целей. В последнее время "Ланцеты" работают в связке с разведывательным дроном ZALA, который ищет цели и наводит на них барражирующий боеприпас.
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