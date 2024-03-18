Премьер-министр Эстонии: Запад не должен бояться ядерной войны
Грозные заявления российского президента – это якобы только слова. Путин только пугает, но ничего предпринимать не собирается.
Такое заявление сделала в беседе с журналистами премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Она обвинила российского лидера в попытках посеять страх в западном обществе. Глава эстонского правительства считает, что Путин якобы изучает страхи стран Запада, а затем использует их. По ее мнению, именно так следует воспринимать слова главы РФ о возможном применении ядерного оружия.
- утверждает прибалтийский политик.
По ее мнению, Запад не должен бояться ядерной войны. Она считает, что Путин якобы только пугает потенциальным противников применением оружия массового поражения, а на самом деле даже не думает его применять.
Каллас утверждает, что таким способом российский лидер вынуждает западные страны поступать так, как ему выгодно. Другими словами, она обвиняет Путина в манипуляции общественным мнением для достижения своих целей. И глава эстонского правительства призывает страны Запада сплотиться и не поддаваться панике. Ведь Путин, по ее словам, уже давно говорит о ядерном оружии, но ничего страшного пока не произошло.
Власти Эстонии, как и других прибалтийских государств, с опаской относятся к России и ее военной мощи. Особенно сильно этот страх стал проявляться с момента начала российской спецоперации. Их не успокаивает даже тот факт, что эти страны являются членами НАТО, на которые распространяется принцип коллективной безопасности альянса.
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