Премьер-министр Эстонии: Запад не должен бояться ядерной войны

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Премьер-министр Эстонии: Запад не должен бояться ядерной войны

Грозные заявления российского президента – это якобы только слова. Путин только пугает, но ничего предпринимать не собирается.

Такое заявление сделала в беседе с журналистами премьер-министр Эстонии Кая Каллас.



Она обвинила российского лидера в попытках посеять страх в западном обществе. Глава эстонского правительства считает, что Путин якобы изучает страхи стран Запада, а затем использует их. По ее мнению, именно так следует воспринимать слова главы РФ о возможном применении ядерного оружия.

Это ловушка

- утверждает прибалтийский политик.

По ее мнению, Запад не должен бояться ядерной войны. Она считает, что Путин якобы только пугает потенциальным противников применением оружия массового поражения, а на самом деле даже не думает его применять.

Каллас утверждает, что таким способом российский лидер вынуждает западные страны поступать так, как ему выгодно. Другими словами, она обвиняет Путина в манипуляции общественным мнением для достижения своих целей. И глава эстонского правительства призывает страны Запада сплотиться и не поддаваться панике. Ведь Путин, по ее словам, уже давно говорит о ядерном оружии, но ничего страшного пока не произошло.

Власти Эстонии, как и других прибалтийских государств, с опаской относятся к России и ее военной мощи. Особенно сильно этот страх стал проявляться с момента начала российской спецоперации. Их не успокаивает даже тот факт, что эти страны являются членами НАТО, на которые распространяется принцип коллективной безопасности альянса.

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65 комментариев
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  1. Лешак Ранг пользователя
    Лешак
    +11
    Сегодня, 13:21
    Думает что она бессмертная. fool
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +13
      Сегодня, 13:25
      Как же эти клопы уже достали... Раздавить бы, да на карте мира кровавое пятно останется... Окромя чувства брезгливости к ним ничего уже давно не возникает... Подстрекатели хреновы...am
      1. frruc Ранг пользователя
        frruc
        +13
        Сегодня, 13:29
        Премьер-министр Эстонии Кая Каллас не боится ядерной войны. Если сказать, что она тупая овца, то это слишком будет мягко сказано. Пусть эстонцы подумают и решат, кто ими руководит.
        1. Монтесума Ранг пользователя
          Монтесума
          +6
          Сегодня, 13:48
          Цитата: frruc
          Премьер-министр Эстонии Кая Каллас не боится ядерной войны. Если сказать, что она тупая овца, то это слишком будет мягко сказано.

          Если с неё смыть макияж. то она сама страшней войны, потому и не боится. yes
          1. Лешак Ранг пользователя
            Лешак
            +3
            Сегодня, 13:56
            Ненакрашеная страшная и накрашенная страшная. wink
      2. Million Ранг пользователя
        Million
        +2
        Сегодня, 13:58
        Это их власти угрозами ссыпят в адрес России.
        Населению вся эта ситуация,побольшому счету,безразлична или неприятна.Воевать то никому не хочется.
    2. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      +2
      Сегодня, 13:50
      Думает?! Я Вас умоляю. Эта дЭбилка даже не знает, как это делается. Она даже не знает про такое слово "думать". Шaлaва тупая!
    3. Правдодел Ранг пользователя
      Правдодел
      0
      Сегодня, 13:52
      Думает что она бессмертная.

      Для проверки ее бы хорошо посадить в окоп, по которому сработает либо "Ураган", либо ФАБ-1500.
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 14:03
        Цитата: Правдодел
        Для проверки ее бы хорошо посадить в окоп
        А лучше в Белый лебедь wink
    4. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      +3
      Сегодня, 13:56
      Эта премьер Кала знает, что на чухонцев никто не будет тратить драгоценные ядерные боеприпасы, потому такая смелая.
      Эстонию надо дустом посыпать. good
      1. Лешак Ранг пользователя
        Лешак
        0
        Сегодня, 14:00
        Забрать сувалкский коридор и блокировать с моря - сами передохнут(вся трибалтика).
        Версия не хуже посыпания дустом - обе просто для поговорить
      2. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        0
        Сегодня, 14:35
        Она про ядерную войну гутарит. А на Эстонию Россия ядрёную бомбу никогда не скинет. Шмара права. Ведь большая часть всякой дряни от бомбы на нашу территорию высыплется. География - падла.
    5. spectr Ранг пользователя
      spectr
      +2
      Сегодня, 14:09
      Это пока первая "ласточка". Потихоньку будут смещать акценты от "Путин блефует", до "ядерная война - это не страшно."
    6. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 14:09
      Цитата: Лешак
      Думает что она бессмертная.

      прост у неё мозга нет, совсем, даже костного
    7. olezenka1 Ранг пользователя
      olezenka1
      0
      Сегодня, 14:18
      Где они столько дур набрали?! Это, как вариант, к определению "бессмертная"...Начиная с , нашей "так сказать, анны-лены-бербок" и до горизонта....
  2. Шептун Ранг пользователя
    Шептун
    +1
    Сегодня, 13:21
    Интересная логика. Это ей Путин позвонил и всё объяснил?
    Или это просто её личные фантазии?
    1. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      0
      Сегодня, 13:53
      Крым чей? Почему шепчешь? На ЛБС не хочешь? Развелось вас тут как клопов во Франции.
  3. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +14
    Сегодня, 13:21
    Грозные заявления российского президента – это якобы только слова. Путин только пугает, но ничего предпринимать не собирается.

    Наверняка эти мысли возникли не на пустом месте, а где-то рядом с «красными линиями»...
    1. Junkman George Ранг пользователя
      Junkman George
      +7
      Сегодня, 13:31
      I suspect she is "challenged", able to do only a single thing at a time, so to combine speaking and thinking is having to do one thing too many.
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        +1
        Сегодня, 13:36
        Цитата: Junkman George
        I suspect she is "challenged", able to do only a single thing at a time, so to combine speaking and thinking is having to do one thing too many.

        Я не знаю как это по-русски ,а на узбекский это не переводится... request
      2. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        +2
        Сегодня, 14:08
        так может её тогда лучше молчать и думать не надо, и за дурy не примут
    2. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 13:58
      ROSS 42 .В виду ,что Вы защищали Россию Кольском п-ве ,в своё время не следует тратить нервы на Эстонию.Осноаной у нас противник в Скандинавии это Норвегия .А норгии это на подсознании признают.Шишь им от зоны Медведева,там пусто/ пусто без России по нефтянке.Рыбный промысел ведётся по взаимовыгодное квотам.По моим источникам,мы квоту по мойве не выбрали.Треску не добираем по квоте что Россия ,что Норвегия 20 %.Квота на промысел тресковых пород на Россию и Норвегию 560 000 тонн,другие страны в этом участвуют- но только на уровне межправительственных договов Норвегия - Россия.Прикол в том что мы можем сделать обмен на свою квоту в Норвежской экономической зоне.Наша квота по тресковым Норвегия Россия 240 000 тонн
    3. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      -1
      Сегодня, 14:05
      Есть такая штука- "ответственность". Может не знали? ВВП человек ответственный и человек понимающий эту ответственность. И ради того, что бы некто не мог ехидничать и юродствовать он страну и по сути мир, с ходу в радиоактивную мусорку превращать не будет. Не Макрон- бабкин муж и не недоучки из Белого дома, которые ради рейтинга на площади родных матерей отимеют. sad Так что включайте мозги и выключайте противоположное. Раздухарились, блин! Вначале образование получите в области геополитики и макроэкономики и выборы пройдите, а потом посмотрим.
  4. Wacht an der Spree Ранг пользователя
    Wacht an der Spree
    -3
    Сегодня, 13:22
    Уже даже вслух об этом говорят, хотя судя по их действиям, на западе давно поняли, что Пыпа трусливый болтун и ничего кроме озабоченности выражатт не будет.
    1. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      +2
      Сегодня, 13:37
      А что, в Россию уже стартанули МБР? Или что-то еще мешает, кроме "выражения озабоченностей и трусливой болтовни"?
    2. Монтесума Ранг пользователя
      Монтесума
      -1
      Сегодня, 13:58
      Цитата: Wacht an der Spree
      Пыпа трусливый болтун и ничего кроме озабоченности выражатт не будет.

      А вы, герр, от имени кого своё мнение изволите "выражатт"? Ещё одна "обиженная ливерная колбаса" в обсуждениях засветилась. lol
  5. Uncle Lee Ранг пользователя
    Uncle Lee
    +1
    Сегодня, 13:23
    По ее мнению, Запад не должен бояться ядерной войны
    А она думает отсидеться на мызе - на ее недодержаву никто ЯО тратить не будет.
  6. Комментарий был удален.
    1. LIONnvrsk Ранг пользователя
      LIONnvrsk
      +2
      Сегодня, 13:45
      Цитата: андрей мартов
      "Людк,а Людк! Глянь чо деется . Это ж она ,***ка крашенна!"-из фильма. . . winked

      "Что характерно, обнаглели!" Оттуда же yes
    2. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 14:06
      Цитата: андрей мартов
      Это ж она ,***ка крашенна!

  7. Пионер1984
    Пионер1984
    +3
    Сегодня, 13:25
    То что у неё нет мозгов и так понятно.Зачем она пытается лишний раз это подтвердить?
    1. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 14:05
      Цитата: Пионер1984
      Зачем она пытается лишний раз это подтвердить?

      так она то не знает, что мозгов нет!!!
  8. Бывший солдат Ранг пользователя
    Бывший солдат
    0
    Сегодня, 13:27
    Глава эстонского правительства считает, что Путин якобы изучает страхи стран Запада, а затем использует их


    Когда перестанут бояться и сунутся в наши глобальные интересы, тогда и получат по полной программе. "Технически мы готовы полностью" (с)
  9. Хвосттрубой
    Хвосттрубой
    +1
    Сегодня, 13:27
    Микрошавка, которая тявкает так, как будто хочет разорвать на клочки, а при малейшем намёке на опасность бежит прятаться за хозяина, тоже думает, что ОН ничего не должен бояться. Вот только у хозяина может быть другое мнение.
  10. Junkman George Ранг пользователя
    Junkman George
    +8
    Сегодня, 13:29
    OH! LOOK! Barbie speaks......................
    Speaks a load of shit, though she does speak...............
    What I wanna know, can she chew gum at the same time, because we know that when she speaks her brain shuts down.
  11. Уарабей Ранг пользователя
    Уарабей
    +3
    Сегодня, 13:29
    Они все говорят примерно одно и то-же. Всё призывают и призывают быть "более решительными".... только вот кого? Кто тот Бэтмен, и где он находится, который жахнет по России не взирая, как говорится? К кому направлены все эти речи? Похоже что западные болтуны, красивые лозунги обожают ничуть не меньше, чем в раннем Советском Союзе, который они же сами за это и высмеивали.
  12. убей фашиста Ранг пользователя
    убей фашиста
    +1
    Сегодня, 13:30
    Свинорейх доживает крайний год - два максимум, даже овца кал лас понимает это. И страшновато ей от того, что она понимает - напади Россия после 404 на трибалтийские вымираты - никто из-за них ядерную войну с нами не начнет. Напоминает картину: трясущийся от страха той или йоркшир терьер визгливо брешет на проходящего мимо стафа или ротвейлера трусливо прижимаясь к ногам хозяина.
  13. svp67 Ранг пользователя
    svp67
    0
    Сегодня, 13:30
    Эта "моська", своим "гавканьем на слона" пытается показать свою смелость и преданность "хехемону", а тот даже не знает, кто она такая... Она ему просто не интересна
  14. Дилетант Ранг пользователя
    Дилетант
    +2
    Сегодня, 13:31
    Бабы-феминистки, которых "довели" до власти в Европе, рано или поздно доведут ее "до цугундера". Самые агрессивные, глупые и безответственные заявления идут именно от них.
    1. Stoned Alone
      Stoned Alone
      0
      Сегодня, 14:48
      так для этого их и ставили туда, в Эстонии это чудо, в Латвии - гей, тоже женская извращенная психология
  15. Hagen Ранг пользователя
    Hagen
    +7
    Сегодня, 13:33
    Грозные заявления российского президента – это якобы только слова. Путин только пугает, но ничего предпринимать не собирается.

    Наверное, то же самое говорили Зеленскому перед его подготовкой рывка на Донбасс. Он поверил и решил поучаствовать в реализации чужих планов, заручившись на всякий случай обещаниями всемерной помощи, если что-то пойдет не так. Этим и объясняется тот требовательный, а просящий тон Зе, когда он выговаривает европейцам за их медлительность в поставках оружия. Это в природе психически нормального человека, когда он начинает публично истерить и сыпать в отношении Запада упреками по причине элементарного обмана. Значит точно была договоренность, которую сегодня европейцы не выполняют. И обещая всемерную помощь, европейцы были уверены, что Путин не рискнёт проявить активность.
  16. Алексей Лантух Ранг пользователя
    Алексей Лантух
    0
    Сегодня, 13:36
    Запад не должен бояться ядерной войны

    Запад может и не так боится, а Эстония как? Ведь если что, то ни Таллина, ни Тарту просто не будет, как и эстонской государственности. Ведь место стратегическое. Выход из Финского залива - это не абы что.
  17. VicVic Ранг пользователя
    VicVic
    0
    Сегодня, 13:40
    Кая ... такая отважная Кая ...
    Как такие, вообще избираются куда-то ...
  18. HAM Ранг пользователя
    HAM
    +3
    Сегодня, 13:40
    Самое прикольное во всей это истории то,что Путин никогда и никому не грозил ЯО....
    Сами перевернули его слова,сами испугали себя и своё население.и сами сделали выводы,что Путин блефует......зато какая Кая умная!!!!....и неудовлетворённая....
  19. D-Master Ранг пользователя
    D-Master
    +1
    Сегодня, 13:42
    Феерическая дура! Новое слово в политике! "Давайте будем целенаправленно дергать тигра за усы - вдруг он не разорвет нас"
    К слову. шпротов просто сравняют ТЯО в случае конфликта, что бы не дать разворачиваться силам НАТО у границы.
  20. voyaka uh Ранг пользователя
    voyaka uh
    -1
    Сегодня, 13:43
    Ну, если сравнивать с Советским Политбюро, то те никогда ничего не говорили о ядерном оружии. И все, действительно, боялись.
    А сейчас почти все высшие официальные лица России регулярно делают заявления-угрозы.
    И страны НАТО бояться перестали.
    1. bk316 Ранг пользователя
      bk316
      0
      Сегодня, 13:56
      Ну, если сравнивать с Советским Политбюро, то те никогда ничего не говорили о ядерном оружии.

      Вояка ты совсем опустился?
      Зачем же так врать?
      А что говорил на на открытии VI съезда Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) глава советской делегации? А кто был этот глава? Правильно первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. А говорил он о создании в СССР 100 мегатонной термоядерной бомбы.
      1. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        +1
        Сегодня, 14:04
        а что он говорил?!!!
        что мы нападем и развяжем войну или...

        "в интересах всего социалистического содружества создано, испытано и поставлено на боевое дежурство, передано в войска оружие невиданной силы - "и пусть только господа-империалисты сунутся"."
  21. spirit Ранг пользователя
    spirit
    +1
    Сегодня, 13:46
    По ее мнению, Запад не должен бояться ядерной войны

    Уххх.Сейчас айфон к вечеру дернет "крепенького" и разнесет эту "Леди" да так что красный маркер ей будет сниться laughing
  22. Пленник Ранг пользователя
    Пленник
    +2
    Сегодня, 13:48
    Так бывает, когда должность по наследству получает дура. Канада не даст соврать.
  23. Ella34 Ранг пользователя
    Ella34
    +4
    Сегодня, 13:51
    Таких дур я не встречала! Нельзя бабам заниматься политикой . Нельзя их допускать к власти! Что не баба, то гинеколог!
    1. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +2
      Сегодня, 13:58
      Цитата: Ella34
      Что не баба, то гинеколог!

      да если бы гинеколог, а то какие-то отмороженные маньячки, у этой ... даже мозгов не хватает понять что на её эстонию одного заряда достаточно
  24. Луенков Ранг пользователя
    Луенков
    -1
    Сегодня, 13:52
    Вот кто от таких ждёт другого. Путин пугает и не более. Коза просто молодая.
  25. Харитon Ранг пользователя
    Харитon
    +1
    Сегодня, 13:57
    Ведь Путин, по ее словам, уже давно говорит о ядерном оружии, но ничего страшного пока не произошло

    Странные эти прибалты, если бы произошло, то им бы с двух сторон прилетело.
    1. taiga2018 Ранг пользователя
      taiga2018
      +1
      Сегодня, 14:07
      Цитата: Харитon
      Странные эти прибалты, если бы произошло, то им бы с двух сторон прилетело.

      Если Россия нанесет удар ЯО по прибалтике в ответ никто не ударит по нашей территории,все поймут что мы не шутим,как говорится своя рубашка ближе к телу...
      1. Stoned Alone
        Stoned Alone
        0
        Сегодня, 14:45
        прибалтика это русская земля, там местами 50% населения - русские
  26. Василенко Владимир Ранг пользователя
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 13:57
    она бессмертная, или просто дурa?
  27. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    +3
    Сегодня, 14:02
    Тов. Сталину надо было собрать всех эстонцев до кучи и переселить их всех на Землю Франца-Иосифа
    1. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 14:11
      Цитата: Голландец Михель
      на Землю Франца-Иосифа

      за что вы так не любите землю франца-иосифа
  28. taiga2018 Ранг пользователя
    taiga2018
    0
    Сегодня, 14:03
    Все логично,если просто чертить красные линии а на деле ничего не делать то премьер-министр права...В последнее время даже линии уже перестали чертить...
  29. Ghost1 Ранг пользователя
    Ghost1
    +1
    Сегодня, 14:11
    Молодые политики обезбашенные, если старые хоть что-то понимают, то эти совсем ненормальные и не понимают этого.
  30. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
    Иезекиль 25-17
    +1
    Сегодня, 14:13
    Смерти ищет голубка, видно муж бросил...
  31. ГолыйМужик Ранг пользователя
    ГолыйМужик
    0
    Сегодня, 14:13
    Ведь Путин, по ее словам, уже давно говорит о ядерном оружии, но ничего страшного пока не произошло

    Я бессмертный, потому что сколько живу, ни разу ещё не умер.
    Классическая "ошибка выжившего".
  32. nik-mazur Ранг пользователя
    nik-mazur
    0
    Сегодня, 14:33
    Запад не должен бояться ядерной войны

    Как говорил Жванецкий: «Женщины бывают прелесть какие дурочки и ужас какие дуры!» Я бы добавил третий вариант: ещё женщины бывают премьер-министрами Эстонии.
  33. Касатик Ранг пользователя
    Касатик
    0
    Сегодня, 14:34
    Так считает не только она на Западе. Там многие так думают, ибо эту мысль им внушают каждый день, каждую минуту. Дело явно не кончится для них добром.
  34. Stoned Alone
    Stoned Alone
    0
    Сегодня, 14:43
    когда уже этим прибалтийским крысам по ушам дадут?

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