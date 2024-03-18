Испанская пресса: Военнослужащие НАТО уже находятся на Украине для участия в ряде операций
Военнослужащие армий стран-участниц Североатлантического альянса и так находятся на территории Украины. Об этом пишет испанская газета El Pais. По утверждению издания, офицеры и солдаты армий НАТО задействованы в осуществлении ряда операций.
Во-первых, военнослужащие армий стран альянса участвуют в подготовке украинских военных в качестве инструкторов. Во-вторых, они и сами задействованы в разведывательных операциях и контроле за вооружениями, переданными западными странами.
Издание подчеркивает, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки военных армий стран НАТО для участия в украинском конфликте открывает дискуссию, в ходе которой находит подтверждение версия о том, что иностранные военные и так присутствуют на Украине.
Впрочем, это давно было понятно. Переданная Украине западная военная техника, особенно такие системы как ЗРК Patriot, не могут обслуживаться не имеющими соответствующего опыта украинскими военнослужащими. Вероятно, их обслуживают представители армий стран НАТО, у которых такие системы и ранее находились на вооружении.
Интересно, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее сделал примечательное заявление. Он подчеркнул, что ряд государств – участников Североатлантического альянса и так направили на Украину своих военнослужащих. Вероятно, подразумевалась, в том числе, и сама Польша. О большом количестве польских «наемников» на Украине сообщалось давно. Вряд ли среди этих «наемников» нет военнослужащих регулярной польской армии.
- Wikipedia / Konflikty.pl
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