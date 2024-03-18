Испанская пресса: Военнослужащие НАТО уже находятся на Украине для участия в ряде операций

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Испанская пресса: Военнослужащие НАТО уже находятся на Украине для участия в ряде операций

Военнослужащие армий стран-участниц Североатлантического альянса и так находятся на территории Украины. Об этом пишет испанская газета El Pais. По утверждению издания, офицеры и солдаты армий НАТО задействованы в осуществлении ряда операций.

Во-первых, военнослужащие армий стран альянса участвуют в подготовке украинских военных в качестве инструкторов. Во-вторых, они и сами задействованы в разведывательных операциях и контроле за вооружениями, переданными западными странами.



Издание подчеркивает, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки военных армий стран НАТО для участия в украинском конфликте открывает дискуссию, в ходе которой находит подтверждение версия о том, что иностранные военные и так присутствуют на Украине.

Впрочем, это давно было понятно. Переданная Украине западная военная техника, особенно такие системы как ЗРК Patriot, не могут обслуживаться не имеющими соответствующего опыта украинскими военнослужащими. Вероятно, их обслуживают представители армий стран НАТО, у которых такие системы и ранее находились на вооружении.

Интересно, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее сделал примечательное заявление. Он подчеркнул, что ряд государств – участников Североатлантического альянса и так направили на Украину своих военнослужащих. Вероятно, подразумевалась, в том числе, и сама Польша. О большом количестве польских «наемников» на Украине сообщалось давно. Вряд ли среди этих «наемников» нет военнослужащих регулярной польской армии.
  • Wikipedia / Konflikty.pl
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18 комментариев
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  1. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 13:33
    Испанская пресса: Военнослужащие НАТО уже находятся на Украине для участия в ряде операций

    Да кто бы сомневался? Там отовсюду торчат либо уши, либо пятаки, либо гребни, либо несёт смрадом от гиен...
    1. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 13:39
      иностранные военные и так присутствуют на Украине.
      Секрет Поли-в-шинели ! feel
    2. topol717 Ранг пользователя
      topol717
      0
      Сегодня, 14:03
      Цитата: ROSS 42
      Да кто бы сомневался? Там отовсюду торчат либо уши, либо пятаки, либо гребни, либо несёт смрадом от гиен...
      Дело не в этом. Это начала разговора о том, что завтра они будут на ЛБС. Т.е. прямая война со странами НАТО. Параллельно нагнетание мы не боимся ЯО. РФ не применит ЯО. и так далее. Начинают убеждать свой электорат в том, что надо своих военных отправлять на войну против России.
      1. KCA Ранг пользователя
        KCA
        0
        Сегодня, 14:28
        Война с некоторыми странами НАТО, которые сунут свой нос, пресловутая 5-я глава провозглашает участие всех стран НАТО в войне против страны, совершившей агрессию против одной из стран членов, но вот если кто-то сам лезет на рожон, статьи о всеобщей защите нет
        1. topol717 Ранг пользователя
          topol717
          0
          Сегодня, 14:38
          Цитата: KCA
          Война с некоторыми странами НАТО, которые сунут свой нос, пресловутая 5-я глава провозглашает участие всех стран НАТО в войне против страны, совершившей агрессию против одной из стран членов
          5я поправка автоматически не включается ни при каких случаях. Даже если например кто то без причины разбомбит условный Трибалтостан. Все равно НАТО будет "думать" отвечать всем вместе или нет. А уж если сами полезли то и подавно будут сначала много "думать".
      2. Бомба Ранг пользователя
        Бомба
        0
        Сегодня, 14:41
        Совершенно верно. Пробный удар, если ответа не последует впишутся за каклов по полной программе. Просто потому, что на разведку боем не ответили никак.
  2. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    +6
    Сегодня, 13:35
    Какую "Великую Военную Тайну" открыла нам испанская газета El Pais, а мы даже об этом не догадывались... laughing
    1. topol717 Ранг пользователя
      topol717
      -3
      Сегодня, 14:04
      Цитата: Lev_Russia
      Какую "Великую Военную Тайну" открыла нам испанская газета El Pais, а мы даже об этом не догадывались...
      Не вы адресат этой статьи, а Испанцы, которых готовят к отправке на ЛБС. Или вы хотите воевать не только с Урной а и со всем НАТО?
  3. Msi Ранг пользователя
    Msi
    +3
    Сегодня, 13:36


    Военнослужащие армий стран-участниц Североатлантического альянса и так находятся на территории Украины

    Уже и так известно... Потери так называемых наёмников около 6 тысяч, только убитыми...
  4. knn54 Ранг пользователя
    knn54
    +2
    Сегодня, 13:39
    Понятно.что статья для испанского/испаноязычного читателя
  5. Жнец Ранг пользователя
    Жнец
    -3
    Сегодня, 13:42
    В таком случае ожидать скорого окончания моб резерва у укров не имеет смысла. Народу у них будет предостаточно.
    Как бы нам самим теперь на мобилизацию не загреметь.
    1. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      -2
      Сегодня, 13:49
      Если полезет сама ната, это будет последняя война этой планеты. Если полезет несколько стран без наты, это обнулит их вооруженные силы, которые заколебутся восполнять в части техники с вооружениями и да в какой то степени сократит наши. Все эти эксперты и прочие идиоты вот никак не хотят учитывать скорость уничтожения или выхода из строя современных вооружений в конфликте как в СВО.
  6. alexoff Ранг пользователя
    alexoff
    +1
    Сегодня, 13:44
    Находятся на Украине, а должны быть в Украине, на глубине шесть футов под травой
  7. paul3390 Ранг пользователя
    paul3390
    +1
    Сегодня, 13:45
    А почему на нашей стороне нет военнослужащих КНДР, Ирана, Сирии? Хуситов? Чего стесняемся-то уже? Думаю - на планете найдётся достаточно людей, желающих подбить кое-какие счёты с Западом...
    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +3
      Сегодня, 14:00
      Цитата: paul3390
      Думаю - на планете найдётся достаточно людей, желающих подбить кое-какие счёты с Западом...
      Давно надо организовать бородатых мужиков в тапочках и указать им пальцем на АЭС в Европе и Америке.
  8. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 13:58
    Испанская пресса: Военнослужащие НАТО уже находятся на Украине для участия в ряде операций
    Военнослужащие армий стран-участниц Североатлантического альянса и так находятся на территории Украины
    Неужели ещё ни одного не взяли в плен?
  9. Пленник Ранг пользователя
    Пленник
    +1
    Сегодня, 14:10
    Готовьте ямы. Они вам понадобятся. Ну и ученья где ни будь проводите, что бы на них свалить ваш фарш из Украины.
  10. Uprun Ранг пользователя
    Uprun
    +1
    Сегодня, 14:21
    У них столько вертолетов/самолетов не падает и профилактика ДТП хорошая. Ну разве только суицид......, массовый.

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