Украина – разоренная и коррумпированная страна, которая навсегда останется зависимой от Америки, если мы это позволим

Американский миллиардер Дэвид Сакс подверг критике политику нынешних властей Соединённых Штатов по превращению Украины во всё более зависимую от США страну.По мнению бизнесмена, американское правительство должно не допустить того, чтобы ответственность за «разоренную и коррумпированную» Украину легла на плечи США.- написал Сакс у себя в соцсети Х (бывший Twitter – заблокирован на территории РФ).Довольно глупо Соединенным Штатам, как стране, у которой колоссальный государственный долг в 34 триллиона долларов, брать на себя ответственность за Украину, отметил американский миллиардер.Напомним, что, несмотря на это, администрация президента Байдена с осени прошлого года добивается от Конгресса одобрения выделения 60 миллиардов долларов на поддержку Киева.Однако пока Конгресс не идет навстречу Байдену. Но это его не останавливает, и администрация США ищет средства для Украины в обход Конгресса. На прошлой неделе в Вашингтоне анонсировали первый в этом году пакет военной помощи Украине на сумму около 300 миллионов долларов, куда войдут артиллерийские снаряды, а также ракеты для РСЗО HIMARS с кассетной боевой частью.