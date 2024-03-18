Американский миллиардер призвал США не брать на себя ответственность за разорённую и коррумпированную Украину

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Американский миллиардер призвал США не брать на себя ответственность за разорённую и коррумпированную Украину

Американский миллиардер Дэвид Сакс подверг критике политику нынешних властей Соединённых Штатов по превращению Украины во всё более зависимую от США страну.

По мнению бизнесмена, американское правительство должно не допустить того, чтобы ответственность за «разоренную и коррумпированную» Украину легла на плечи США.

Украина – разоренная и коррумпированная страна, которая навсегда останется зависимой от Америки, если мы это позволим

- написал Сакс у себя в соцсети Х (бывший Twitter – заблокирован на территории РФ).

Довольно глупо Соединенным Штатам, как стране, у которой колоссальный государственный долг в 34 триллиона долларов, брать на себя ответственность за Украину, отметил американский миллиардер.



Напомним, что, несмотря на это, администрация президента Байдена с осени прошлого года добивается от Конгресса одобрения выделения 60 миллиардов долларов на поддержку Киева.

Однако пока Конгресс не идет навстречу Байдену. Но это его не останавливает, и администрация США ищет средства для Украины в обход Конгресса. На прошлой неделе в Вашингтоне анонсировали первый в этом году пакет военной помощи Украине на сумму около 300 миллионов долларов, куда войдут артиллерийские снаряды, а также ракеты для РСЗО HIMARS с кассетной боевой частью.
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11 комментариев
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  1. Uprun Ранг пользователя
    Uprun
    +1
    Сегодня, 14:17
    "Содержали" АФган, и где он? Там же и окраина будет.
    1. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +6
      Сегодня, 14:21
      Чего они там содержали? Плантации? При амерах производство опиумного мака выросло более чем в 10 раз. Это СССР строил и дороги и школы и т.д.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 14:40
        американское правительство должно не допустить того, чтобы ответственность за «разоренную и коррумпированную» Украину легла на плечи США.

        Да ладно пусть возьмут... Все кто брал на себя ответственность за Окраину канули в вечность и остались лишь в истории... Великая Польша, Австро-Венгрия, СССР... А разве Штаты этого не заслужили...??? Чем они хуже...??? laughing
        1. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
          S.K.Vichyakow
          +1
          Сегодня, 14:50
          В чём-чём, а в этом США никогда не брало на себя ответственность за содеянное. Всегда убегало молча., со словами: мы тут ни при чём.
  2. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:29
    Таких миллиардеров пруд пруди в США,они роли не играют
    1. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
      S.K.Vichyakow
      0
      Сегодня, 14:51
      Вы думаете возьмут ответственность на себя?
  3. Mazunga Ранг пользователя
    Mazunga
    -1
    Сегодня, 14:36
    то есть титан железная руда уран нельзя без домиков для аборигенов разрабатывать ты что дядя фраера дешового увидел первый раз помимо зеркала)))?я вас умоляю такуй майсу затележиля аж прослезился от жалости к этому мишугене вей измир
  4. kosmozoo Ранг пользователя
    kosmozoo
    +1
    Сегодня, 14:39
    У США неуклонно сокращается кормовая база, при этом расходы растут. Можно подумать, что ничего страшного в содержании кастрюлестана нет, и вложения вот-вот многократно окупятся. Но миллиардер дает подсказку - прибыли от проекта "Украина" не будет. И надо потихой сматываться из проекта, по принципу "кто последний, тот и папа". И вроде бы европа на роль папы вырисовывается, да только "пчелы о чем то догадываются"...
    1. Zoldat_A Ранг пользователя
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 15:00
      Цитата: kosmozoo
      миллиардер дает подсказку - прибыли от проекта "Украина" не будет. И надо потихой сматываться из проекта, по принципу "кто последний, тот и папа".
      Да только кто бы его не то, что послушал, там даже понять-то его никто не сможет.
      Такая вот разница в национальном менталитете - то, что у нас очевидно каждому, на Западе - откровение. Да и то, настолько тайное, что и растолковать никто не умеет...

      И, кстати, об ответственности.
      Миллиардер вполне имеет право не читать в детстве "Маленького принца" и про ответственность за тех, кого мы приручили, может ничего не знать. Плюс ко всему, "Маленький принц" - это о душе, а слово "миллиардер" из другого словаря.
      А потому про "неэффективный актив" - это правильно. И потому
      Цитата: kosmozoo
      европа на роль папы вырисовывается, да только "пчелы о чем то догадываются"...
      Только не "вырисовывается", а двигают. Как королевскому бастарду от служанки папу-дворянина ищут. Они там, в Европах, по этим делам ещё со Средневековья большие затейники... feel
      А самое интересное в том, кто двигает - беглый сынуля-уголовник от папаши требует бастарда признать.
  5. Галеон Ранг пользователя
    Галеон
    0
    Сегодня, 14:43
    Премьер Израиля, которая размалывает в пыль жилые кварталы и больницы, кидается упреками, что запад потерял совесть. Американский миллиардер предлагает отказаться от знакомства с щирыми папуасами и ответственности за них, потому что это стало невыгодным. belay
    "Верной" дорогой идете, господа... yes negative
  6. Кот Александрович Ранг пользователя
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 14:52
    Блин, можно подумать, что США и правда собирались брать на себя эту ответственность?

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