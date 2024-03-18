Греция поставит Украине большую партию снятых с вооружения американских 155-мм гаубиц M114A1 времён Второй мировой войны

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Греция поставит Украине большую партию снятых с вооружения американских 155-мм гаубиц M114A1 времён Второй мировой войны

Греция готовит новый пакет военной помощи для Украины, в котором передаст украинской армии все ненужное греческой, в том числе снятые с вооружения 155-мм гаубицы американского производства M114A1. В Киеве такой "подарок" встретили не сильно радостно, но решили, что данные орудия лишними уж точно не будут.

Как заявили в Афинах, Греция проложит поставлять оружие и боеприпасы Украине, но без истощения своих собственных запасов. Другими словами, Киеву будет отправлено все ненужное и снятое с вооружения, а также закупленное в других странах. Все будет передаваться через Чехию, с которой сейчас идут переговоры.



Согласно заявлению греческих властей, Украина получит из запасов ВС Греции 70 устаревших полевых гаубиц M114A1 калибра 155-мм американского производства времен Второй мировой войны. Данные орудия стояли на вооружении греческой армии, после чего были отправлены на хранение. Что примечательно, Украина уже получала аналогичные гаубицы от Португалии и той же Греции, но в боях не использовала. Как заявляют в Киеве, глупо тратить дефицитные снаряды калибра 155 мм, если гаубица стреляет всего на 14 км, да и со времен Вьетнамской войны не применялась. Но в Греции считают, что для боев в украинской грязи это самая подходящая гаубица.


Кроме того, Украина получит 2 тысячи старых списанных неуправляемых 127-мм авиационных ракет Zuni, 180 неуправляемых авиационных ракет Hydra 70, 90 тысяч выстрелов калибра 90-мм к старым безоткатным орудиям М67 американского производства, а также около 4 миллионов патронов стрелковых калибров. О сроках поставки пока никакой информации нет.
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    17 комментариев
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    1. antiaircrafter Ранг пользователя
      antiaircrafter
      -1
      Сегодня, 14:04
      Но в Греции считают

      Ну, грекам конечно виднее...
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        -2
        Сегодня, 14:16
        Ну а чего, пулемёт "Максим" от первой МВ ВСУ использует, пусть и гаубицы времён второй МВ у них буду... Как капитулируют, откроют музей "Оружия мировых войн"... С удовольствием сходил бы посмотрел... laughing
    2. Горный стрелок Ранг пользователя
      Горный стрелок
      +4
      Сегодня, 14:08
      Хоть и мусор, но ведь стреляет! И убить может. Другое дело, что близко придется к ЛБС подтаскивать, и поразить много чем будет проще. И снаряды в дефиците, опять же.
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        +2
        Сегодня, 14:13
        У них больше проблема в износе стволов, пока пьянка шла - а запчастей нет и вроде, емнип амеры и т.д. запрещают их перестволять самостоятельно. Хотя сомневаюсь, что у 404 есть производство

        Но в целом думаю куда менее опасное барахло - дальность естественно + прицелы возможно модернизировали, но не факт.
    3. Хвосттрубой
      Хвосттрубой
      +2
      Сегодня, 14:15
      Кто-нибудь там, в Греции, задался вопросом, нафига им сдалась эта Украина?! Что с неё толку? Даже если предположить, что Украина победит, какая выгода грекам? Просто какое-то массовое помешательство.
      1. Victal Ранг пользователя
        Victal
        +1
        Сегодня, 14:22
        Ничего личного, просто бизнес - сбагрить никчемное барахло хоть за какие-то деньги.
      2. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 14:24
        Грекам выгода прямая - склады от устаревшего вооружения освободить и продемонстрировать что они тоже какелам помогают - типа в общей струе европолитики находятся и не отстают.
        Взамен будут явно выпрашивать что-то по современнее.
      3. Stoned Alone
        Stoned Alone
        0
        Сегодня, 14:58
        везде в правительствах рассажены нужные люди, о греках и их выгодах никто и не думает
    4. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 14:22
      " копателям морей" скоро и Зимбабве будет " предоставлять" - луки и копья.
    5. Dekabrist Ранг пользователя
      Dekabrist
      0
      Сегодня, 14:22
      Греция готовит новый пакет военной помощи для Украины, в котором передаст украинской армии все ненужное греческой, в том числе снятые с вооружения 155-мм гаубицы американского производства M114A1.

      Сайтовские ньюсмейкеры, как всегда, выдают желаемое за действительность. Гаубица M114 состоит и сегодня на вооружении армии Греции и еще армий двух десятков стран мира. Южная Корея рекордсмен - 1800 гаубиц M114.
      Что касается дальности стрельбы, то она сопоставима с дальностью российских Д-30 и 2С1 «Гвоздика».
      1. Капитан Пушкин Ранг пользователя
        Капитан Пушкин
        +1
        Сегодня, 14:57
        Цитата: Dekabrist
        Греция готовит новый пакет военной помощи для Украины, в котором передаст украинской армии все ненужное греческой, в том числе снятые с вооружения 155-мм гаубицы американского производства M114A1.

        Сайтовские ньюсмейкеры, как всегда, выдают желаемое за действительность. Гаубица M114 состоит и сегодня на вооружении армии Греции и еще армий двух десятков стран мира. Южная Корея рекордсмен - 1800 гаубиц M114.
        Что касается дальности стрельбы, то она сопоставима с дальностью российских Д-30 и 2С1 «Гвоздика».

        Мы на СВО используем 152мм гаубицу Д-1 образца 1943 года с максимальной дальностью стрельбы 12,4 км
        На мой взгляд, совершенно правильно делаем - целей для неё выше крыши.
        1. Dekabrist Ранг пользователя
          Dekabrist
          0
          Сегодня, 15:01
          Мы на СВО используем 152мм гаубицу Д-1 образца 1943 года с максимальной дальностью стрельбы 12,4 км

          Вы не понимаете, это другое
    6. olezenka1 Ранг пользователя
      olezenka1
      -2
      Сегодня, 14:26
      Греки- просто неблагодарные человекоподобные твари ! Забыли про сочетание " война- османская империя-гибель греков-борьба за независимость- Российская Империя"! -Не помнить историю им, видимо, в эту секунду выгодно?
      1. Cartalon Ранг пользователя
        Cartalon
        -1
        Сегодня, 14:30
        А вы уважаемый хорошо помните о роли подданных Великобритании в Чесменском сражении?
        1. olezenka1 Ранг пользователя
          olezenka1
          -2
          Сегодня, 14:37
          Сэр, вы так тщательно "помните" о роли британцев в Чесменском сражении..., ну хвала вам за память. Но почему вы здесь вмешиваетесь в тему обсуждения о роли неблагодарных Российской Империи греков ролью британцев где-то ещё?!
          1. Dekabrist Ранг пользователя
            Dekabrist
            +1
            Сегодня, 14:50
            olezenka1, уберите с аватара благородное животное и поместите туда пимы.
      2. pyagomail.ru Ранг пользователя
        pyagomail.ru
        -1
        Сегодня, 14:32
        Цитата: olezenka1
        Забыли...
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