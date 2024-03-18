Греция поставит Украине большую партию снятых с вооружения американских 155-мм гаубиц M114A1 времён Второй мировой войны
Греция готовит новый пакет военной помощи для Украины, в котором передаст украинской армии все ненужное греческой, в том числе снятые с вооружения 155-мм гаубицы американского производства M114A1. В Киеве такой "подарок" встретили не сильно радостно, но решили, что данные орудия лишними уж точно не будут.
Как заявили в Афинах, Греция проложит поставлять оружие и боеприпасы Украине, но без истощения своих собственных запасов. Другими словами, Киеву будет отправлено все ненужное и снятое с вооружения, а также закупленное в других странах. Все будет передаваться через Чехию, с которой сейчас идут переговоры.
Согласно заявлению греческих властей, Украина получит из запасов ВС Греции 70 устаревших полевых гаубиц M114A1 калибра 155-мм американского производства времен Второй мировой войны. Данные орудия стояли на вооружении греческой армии, после чего были отправлены на хранение. Что примечательно, Украина уже получала аналогичные гаубицы от Португалии и той же Греции, но в боях не использовала. Как заявляют в Киеве, глупо тратить дефицитные снаряды калибра 155 мм, если гаубица стреляет всего на 14 км, да и со времен Вьетнамской войны не применялась. Но в Греции считают, что для боев в украинской грязи это самая подходящая гаубица.
Кроме того, Украина получит 2 тысячи старых списанных неуправляемых 127-мм авиационных ракет Zuni, 180 неуправляемых авиационных ракет Hydra 70, 90 тысяч выстрелов калибра 90-мм к старым безоткатным орудиям М67 американского производства, а также около 4 миллионов патронов стрелковых калибров. О сроках поставки пока никакой информации нет.
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