Корреспондент эстонского СМИ попытался пристыдить голосовавших за Владимира Путина в Таллине, но получил чёткий ответ

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Корреспондент эстонского СМИ попытался пристыдить голосовавших за Владимира Путина в Таллине, но получил чёткий ответ

Корреспондент одного из эстонских СМИ пришел к зданию, в котором проводились выборы президента Российской Федерации и попытался пристыдить людей, отдавших свои голоса за Владимира Путина.

Представитель прибалтийской прессы на выходе из избирательного участка подходил к проголосовавшим и узнав, что те поддерживают российского лидера, не имея других аргументов, пытался апеллировать к тому, что Путин занимает высшую государственную должность более 20 лет. В ответ на эти аргументы эстонский корреспондент получил вполне резонный ответ, что срок нахождения у власти не является негативным показателем. Провокатору предлагали сравнить Россию до Путина и сейчас, после чего сделать соответствующие выводы. Кроме того, проголосовавшие на участке в Таллине люди отмечали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко тоже занимает свой пост на протяжении длительного времени и при этом успешно справляется со своими обязанностями.



Когда эстонский журналист попытался пристыдить избирателей, заявляя, что Путин якобы начал войну в Донбассе, ему напомнили, что войну начал в 2014 году захвативший власть на Украине нацистский киевский режим, на протяжении восьми лет, с 2014 до 2022 года, безнаказанно убивавший жителей ДНР и ЛНР, при этом цинично называя их своими гражданами.

Стоит отметить, что подобные провокации отмечались не только в Эстонии, но и в других постсоветских лимитрофах. Но практически в каждом случае провокаторы получали достойные и логичные ответы на свои построенные на тезисах украинской и западной пропаганды вопросы.
  • МИД РФ
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8 комментариев
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  1. Uprun Ранг пользователя
    Uprun
    +5
    Сегодня, 14:15
    Не знаю как по чухонски, но по-русски был послан.
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 14:20
      ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ЕЩЁ НЕ СРОК...
      Правление фараона Древнего Египта из VI династии Пиопи II Неферкара является самым длительным в мировой истории. Он унаследовал престол в шестилетнем возрасте и по преданию прожил до ста лет. Он правил 94 года в 2279 — 2219 годах до н. э.

      2. Бернард VII управлял государством, которое входило в состав Священной Римской империи на протяжении 81 года. Во время его правления государство росло и процветало.

      3. Кристиан Август Зульцбахский целых 75 лет возглавлял независимое государство. В возрасте 10 лет унаследовал престол. Этот монарх отличился толерантностью, и при его правлении люди сами могли выбирать вероисповедание и герцогство стало духовным центром.

      4. Георг Вильгельм Шаумбург-Липпский управлял небольшим княжеством Шаумбург-Липпе, который на тот момент входил в состав Германской империи. У власти он был целых 73 года. Во время его правления была создана первая конституция.

      5. Людовик XIV де Бурбон правил целых 72 года
      У знаменитого правителя Франции и Наварры были невероятно роскошные и пышные убранства, за что его прозвали «король-солнце». Правление Людовика привело к усилению военной мощи страны и активному культурному развитию.

      6. Британская королева Виктория пришла к власти, когда ей было 20 лет, а правила она 64 года. В истории период ее правления больше известен под названием «викторианская эпоха». Великобритания процветала, когда Виктория была у власти.

      7. Королева Великобритании Елизавета II царствовала с 1952 года по 2022. (70 лет) Она являлась также главой англиканской церкви и верховным главнокомандующим Вооружёнными силами Великобритании.

      8. Хирохито -это 124-й император Японии. Время пребывания императора у власти было самым долгим в истории Японии. Во время его правления произошла коренная трансформация японского общества.

      9. Легендарный и невероятно жестокий царь Российской империи Иван Грозный правил целых 50 лет и 105 дней. Мы его знаем, как правителя, который беспощадно отправлял на казнь каждого, кто нарушил закон.
      Но именно при его правлении начался созыв Земских соборов, составлен Судебник 1550 года.
      Были проведены военные, судебные реформы и реформа государственного управления, были введены элементы самоуправления на местном уровне (губная, земская и другие реформы).
      Были захвачены Казанское и Астраханское ханства, присоединены Западная Сибирь, Область войска Донского, Башкирия, земли Ногайской Орды.
      За время правления Ивана Грозного территория Руси увеличилась почти на 100 процентов. С 2,8 млн кв км до 5,4 млн кв км.

      10. Малиетоа Танумафили-Король Самоа , который правил 45 лет. Считается самым пожилым правителем государства, он погиб в возрасте 94 лет. Исповедовал бахаизм, который до него исповедовала лишь румынская королева Мария Эдинбургская.
      laughing
      1. тлауикол Ранг пользователя
        тлауикол
        +1
        Сегодня, 14:23
        6.Паночка помэрла. Уже два года как
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +1
          Сегодня, 14:24
          6.Паночка помэрла. Уже два года как

          Уже и сам исправил... Но спасибо!
  2. dzvero Ранг пользователя
    dzvero
    +2
    Сегодня, 14:34
    Судя по тому, что редакция ВО ответы пересказывает, а не цитирует, то они были очень развернуты и с четким указанием направления.
    1. Эдик Ранг пользователя
      Эдик
      0
      Сегодня, 14:48
      Видео [media=https://vk.com/video-66833222_456300519]
      Короче не вставляется, надо переходить. feel
  3. Mowgli_2 Ранг пользователя
    Mowgli_2
    0
    Сегодня, 14:47
    Поганую рожу бы ему как следует набить не мешало бы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. Grossvater Ранг пользователя
    Grossvater
    0
    Сегодня, 14:53
    Цитата: Lev_Russia
    Легендарный и невероятно жестокий

    Ну как же достали то!
    Иван Василия, 8 000 казней за сколько там лет? На всю страну, в не самое доброе время.
    Карпцов, судья в Саксонии, 20 000 смертных приговоров. Это только один судья!

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