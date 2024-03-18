Корреспондент эстонского СМИ попытался пристыдить голосовавших за Владимира Путина в Таллине, но получил чёткий ответ
Корреспондент одного из эстонских СМИ пришел к зданию, в котором проводились выборы президента Российской Федерации и попытался пристыдить людей, отдавших свои голоса за Владимира Путина.
Представитель прибалтийской прессы на выходе из избирательного участка подходил к проголосовавшим и узнав, что те поддерживают российского лидера, не имея других аргументов, пытался апеллировать к тому, что Путин занимает высшую государственную должность более 20 лет. В ответ на эти аргументы эстонский корреспондент получил вполне резонный ответ, что срок нахождения у власти не является негативным показателем. Провокатору предлагали сравнить Россию до Путина и сейчас, после чего сделать соответствующие выводы. Кроме того, проголосовавшие на участке в Таллине люди отмечали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко тоже занимает свой пост на протяжении длительного времени и при этом успешно справляется со своими обязанностями.
Когда эстонский журналист попытался пристыдить избирателей, заявляя, что Путин якобы начал войну в Донбассе, ему напомнили, что войну начал в 2014 году захвативший власть на Украине нацистский киевский режим, на протяжении восьми лет, с 2014 до 2022 года, безнаказанно убивавший жителей ДНР и ЛНР, при этом цинично называя их своими гражданами.
Стоит отметить, что подобные провокации отмечались не только в Эстонии, но и в других постсоветских лимитрофах. Но практически в каждом случае провокаторы получали достойные и логичные ответы на свои построенные на тезисах украинской и западной пропаганды вопросы.
- МИД РФ
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