Авиация ВМС НОАК: базовые патрульные и разведывательные самолёты
Авиация ВМС НОАК имеет разнообразный и во многом уникальный самолётный состав. На вооружении, помимо истребителей и бомбардировщиков, имеются береговые и палубные самолёты ДРЛО, дальние и скоростные разведчики, базовые патрульно-противолодочные, самолёты РЭБ, гидросамолёты и БПЛА среднего и тяжелого класса. Сегодня мы рассмотрим китайские флотские патрульные, противолодочные и разведывательные самолёты.
Разведывательные, патрульные и противолодочные самолёты китайского флота на базе военно-транспортных Y-8 и Y-9
Китайская морская авиация ежедневно совершает патрульно-разведывательные полёты для контроля акватории, прилегающей к материковой части КНР, и наблюдения за спорными островами в Южно-Китайском море. Иногда авиация ВМС НОАК отслеживает американские корабли в Тихом океане на очень значительном удалении от берега. При этом используется дозаправка в воздухе и промежуточные взлётно-посадочные полосы, возведённые на искусственных островах.
В середине 1980-х в КНР не имелось специализированных противолодочных и базовых патрульных самолётов. Для противолодочной обороны и контроля прибрежных вод китайские адмиралы в годы холодной войны применяли гидросамолёты Бе-6 и SH-5, самолёты-разведчики на базе Ту-4, Н-5 (китайская версия Ил-28), Н-6 (копия Ту-16) и Y-8 (копия Ан-12).
Однако полёты этих самолётов носили несистемный эпизодический характер, а радиолокационное оборудование, размещенное на борту, имело ограниченные возможности в части дальности обнаружения и помехозащищённости.
В первой половине 1980-х после нормализации отношений с США Китай приобрёл несколько американских радиолокаторов, пригодных для установки на патрульный самолёт, созданный на базе военно-транспортного Y-8.
БРЛС AN/APS-504, работавшая в частотном диапазоне 8,9–9,4 ГГц, ранее устанавливалась на американских противолодочных самолётах. Эта станция имела круговой и секторный режим обзора, скорость вращения антенны 12 об./мин. Сканируя пространство в нижней полусфере, можно было обнаруживать крупные надводные цели на дальности 350 км. На тот момент AN/APS-504 уже не являлась последним словом в радиолокации, но её использование позволило поднять возможности китайской морской патрульной разведывательной авиации на новый уровень.
Патрульный самолёт с БРЛС AN/APS-504 известен как Y-8Х. Первая машина этого типа приступила к выполнению патрульных полётов в 1986 году.
Задняя рампа переделанного транспортника была наглухо зашита, а внутреннее пространство поделили на несколько отсеков для операторов и электронного оборудования.
Помимо радиолокатора AN/APS-504, на борту Y-8Х имелись станции радиотехнической разведки и РЭБ, фотокамеры, инфракрасные датчики, магнитометр, приёмник сигналов гидроакустических буёв, усовершенствованные средства связи и навигационная система Omega. Значительная часть сложного бортового радиоэлектронного оборудования для Y-8Х была изготовлена в Европе и США.
После событий на площади Тяньаньмэнь военно-техническое сотрудничество с западными странами прекратилось, и исчезла возможность получать запасные части к импортному БРЭО. В связи с этим в начале XXI века американские станции AN/APS-504, которые к тому моменту изрядно устарели и были изношены, с самолётов демонтировали. Вместо иностранной электроники самолёты Y-8Х оснастили аппаратурой китайского производства.
Известна модификация модернизированного патрульного самолёта с БРЛС бокового обзора и антенной спутниковой связи, размещённой рядом с хвостовым оперением. Ещё две машины переоборудовали для ведения радиотехнической и фоторазведки, а один самолёт оснастили новым радаром кругового обзора морской поверхности.
Помимо американских станций AN/APS-504, на шесть переделанных китайских транспортных самолётов устанавливали британские радары Skymaster, произведённые фирмой Racal Electronics и нелегально поставленные в обход санкций.
Радиолокатор, получивший китайское обозначение Тype 515, сопряженный с вычислительным комплексом и аппаратурой визуализации информации, способен контролировать морскую акваторию в радиусе 250 км. На дальности до 90 км радар может обнаруживать перископы подводных лодок. Маловысотные воздушные цели с ЭПР 5 м² обнаруживаются на дистанции 110 км. Обеспечивается контроль за 32 надводными целями. Также имеется возможность видеть летательные аппараты, которые находятся на одной высоте или ниже.
Патрульные самолёты, известные как Y-8J, легко опознать по характерной «бороде» с обтекателем антенны в нижней носовой части. Для питания весьма энергоёмкой аппаратуры и оборудования в хвостовой части самолёта на месте кабины стрелка задней оборонительной установки смонтировали дополнительный турбогенератор.
Китайские представители заявляли, что Y-8J предназначены «для борьбы с контрабандистами» и «исследования Мирового океана».
Помимо радара, самолёт также оснастили аэрофотокамерами, дополнительными узлами подвески бомб и буёв, а также топливными баками большей ёмкости, что увеличило длительность патрулирования до 11 часов. Крейсерская скорость составляет 470 км/ч. Максимальная скорость – 660 км/ч. Обслуживанием бортовой аппаратуры занято 3–4 человека. Общая численность экипажа – 7–8 человек.
Эксплуатация первого патрульно-противолодочного самолёта Y-8J началась в 2000 году. В 2016 году их начали модернизировать. Доработанные самолёты перекрасили в цвет, затрудняющий их обнаружение на фоне морской поверхности.
После модернизации на борту появились средства отображения информации, вместо мониторов с ЭЛТ были установлены цветные ЖК-дисплеи. В состав БРЭО вошли современные станции радиотехнической разведки и новые средства связи.
Спутниковый снимок Google Earth: самолёты Y-8J на авиабазе Лайян
Основным аэродромом для Y-8Х и Y-8J является авиабаза Лайян в провинции Шаньдун. Но эти дальние разведчики можно также наблюдать и на других авиабазах морской авиации, где они совершают промежуточные посадки.
Несмотря на немногочисленность, патрульные самолёты Y-8Х и Y-8J долго являлись одним из основных инструментов ВМС НОАК, предназначенных для контроля океанских просторов. В прошлом они регулярно вели сопровождение американских АУГ и кораблей японского флота, а также совершали провокационные полёты над спорными Парасельскими островами, островами Спратли и островами Джонгша.
До недавнего времени в китайской морской авиации не имелось специализированного противолодочного самолёта берегового базирования, способного сравниться с американским P-3С Orion.
В 2015 году началось серийное строительство базового патрульного самолёта Y-8Q (также встречается обозначение KQ-200).
Эта машина, построенная на базе кардинально модернизированного транспортника Y-8F-600 (Y-9), имеет новые экономичные двигатели WJ-6C с шестилопастными винтами. В хвостовой части размещена штанга детектора магнитных аномалий, предназначенного для поиска подводных лодок. На «подбородке» имеется обтекатель поисковой оптоэлектронной системы с тепловизором, камерой высокого разрешения и лазерным дальномером. Самолёт оснащён современной аппаратурой РЭБ, радиотехнической разведки и спутниковой связи.
Y-8Q может нести гидроакустические буи, противолодочные торпеды и крылатые противокорабельные ракеты YJ-83K. Дальность полёта – около 5 000 км. Практический потолок – 10 400 м. Время патрулирования достигает 10 часов. Максимальная скорость – 680 км/ч. Экипаж – 8 человек.
Спутниковый снимок Google Earth: самолёты Y-8Q на авиабазе Датчанг
Первые противолодочные Y-8Q были замечены на авиабазе Датчанг в Шанхае. Сейчас они размещаются ещё на трёх аэродромах.
Спутниковый снимок Google Earth: самолёт Y-8Q на ВПП аэродрома Шаньтоу
По состоянию на сегодняшний день в китайской морской авиации служат как минимум 15 патрульно-противолодочных самолётов Y-8Q.
В 2012 году началась эксплуатация самолёта радиоэлектронной разведки Y-9JZ. По мнению американских экспертов, этот самолёт предназначен для замены Y-8J.
В строю находится восемь таких машин, регулярно совершающих полёты вблизи воздушного пространства Японии и Тайваня. Также самолёты Y-9JZ неоднократно были замечены над американскими кораблями.
От исходного транспортно-пассажирского Y-9 самолёт радиоэлектронной разведки отличается носовым обтекателем БЛС и множеством антенн, расположенных в небольших обтекателях, которые установлены на закрылках крыла, сверху центроплана, на вершине киля и снизу носовой части, а также на самой носовой части и хвостовом обтекателе. По основным лётным характеристикам Y-9JZ близок к противолодочному Y-8Q. Экипаж составляет 6–8 человек.
Гидросамолёт SH-5
В 1950–1960-е годы Китай получил из СССР два десятка гидросамолётов Бе-6, которые почти три десятка лет патрулировали длинную береговую линию и территориальные воды. Для продления ресурса Бе-6 в КНР капитально ремонтировали, а на части машин поршневые двигатели заменили на турбовинтовые.
Для замены подлежащих списанию Бе-6 в КНР в конце 1970-х в КБ Харбинского авиазавода создали самолёт-амфибию SH-5. Официальное принятие этой машины на вооружение произошло в 1986 году.
SH-5 предназначен для борьбы с подводными лодками и надводными кораблями, постановки морских мин, нанесения бомбовых ударов по береговым объектам, перевозки личного состава и грузов, ведения поисково-спасательных операций. Самолёт может нести свободнопадающие бомбы, торпеды, мины, гидроакустические буи и сбрасываемое спасательное оборудование. Общая полезная нагрузка многоцелевого гидросамолета – до шести тонн.
В носовой части под обтекателем размещена антенна РЛС с Type 698. Этот радар обеспечивает обнаружение перископа подводной лодки на дистанции до 20 км, катер может быть обнаружен на расстоянии около 50 км, дальность обнаружения крупного корабля составляет 100 км. Для поиска подводных лодок в хвостовой части имеется штанга магнитометра.
Гидросамолёт с максимальной взлётной массой 45 000 кг оснащён четырьмя ТВД WJ-5A (копия АИ-24) общей мощностью 12 600 л. с. Крейсерская скорость полёта – 450 км/ч. Скорость патрулирования – 240 км/ч. Максимальная – 555 км/ч. Потолок – 10 км. Практическая дальность – 4 750 км. Время нахождения в воздухе – более 12 часов. Экипаж – 8 человек.
Китайская морская авиация получила 7 самолётов, которые размещались на базе гидропланов в Циндао. До недавнего времени в строю находилось три SH-5.
Спутниковый снимок Google Earth: гидросамолёты SH-5 на береговой стоянке в Циндао
В XXI веке патрулирование и поиск вражеских субмарин были возложены на более современные самолёты, базирующиеся на береговых аэродромах, а гидропланы планировалось задействовать для поиска и спасения терпящих бедствие на море. Все оставшиеся SH-5 в ближайшее время планируется списать в связи с выработкой ресурса.
Скоростной реактивный разведчик JZ-8F
Согласно справочным данным, в составе авиации ВМС НОАК имеется четыре разведывательных самолёта JZ-8F(J-8FR).
Этот разведчик, созданный на базе перехватчика J-8F, очень похож на него внешне, но сильно отличается составом бортового оборудования и не несёт встроенного пушечного вооружения. Малосерийное строительство самолётов JZ-8F велось до 2012 года.
На самолёте JZ-8F радар обнаружения воздушных целей Type 1492 заменён отсеком с фото- и телекамерами. Вместо демонтированной 23-мм пушки на борту установлена оптоэлектронная аппаратура с широким полем зрения, способная работать в тёмное время суток.
Но наиболее заметным нововведением стала подвеска контейнера с РЛС бокового обзора. Радиолокатор с синтезированной апертурой способен вести радиолокационную разведку на дальности более 100 км. Полученная информация в режиме реального времени может передаваться в цифровом виде на корабельные или наземные пункты. Для этого используются защищённый радиоканал, при значительном удалении от потребителей информации для ретрансляции задействуются пилотируемые самолёты или беспилотные аппараты.
Хотя базовая платформа самолёта J-8F, являющегося китайским концептуальным аналогом советского перехватчика Су-15, морально устарела, эта машина до сих пор находится на вооружении и оснащается достаточно современным БРЭО, вооружением и двигателями. Истребитель обладает весьма впечатляющей скороподъёмностью и разгонными характеристиками. На форсаже тяговооруженность J-8F приближается к единице.
Неплохими скоростными параметрами обладает и разведывательный JZ-8F. На большой высоте его скорость может превышать 2 М. С запасом топлива во внутренних баках радиус действия самолёта-разведчика достигает 900 км. Для увеличения продолжительности полёта на самолёте могут быть использованы 600- и 800-литровые подвесные топливные баки, также имеется аппаратура для дозаправки в воздухе.
Из вооружения самолёт сохранил ракеты ближнего боя PL-8. В ряде источников указывается, что вместо РЛС бокового обзора может быть подвешена противорадиолокационная ракета Х-31Р или её китайский аналог YJ-93.
Хотя в составе китайской флотской авиации имеется несколько типов разведывательных БПЛА среднего и тяжелого класса, полный отказ от разведчиков JZ-8F пока не произошел, что, по-видимому, связано с их способностью развивать высокую скорость полёта. Иностранные источники пишут, что реактивные самолёты этого типа регулярно совершают полёты вблизи Тайваня.
Продолжение следует...
Информация