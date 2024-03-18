Минобороны РФ: В Белгородской области ВС РФ пресекли попытку проникновения украинских ДРГ

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Минобороны РФ: В Белгородской области ВС РФ пресекли попытку проникновения украинских ДРГ

Вооруженными силами Российской Федерации были предотвращены попытки украинских диверсионно-разведывательных групп проникнуть на территорию Белгородской области. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Как утверждают в военном ведомстве, проникновение украинских ДРГ имело место в окрестностях населенного пункта Козинка. После обнаружения диверсантов завязался бой.



В результате боестолкновения противник потерял до 150 боевиков убитыми и ранеными, 2 танка и 3 автомобиля. Кроме того, была уничтожена реактивная система залпового огня (РСЗО) Vampire производства Чехии.

Напомним, что Белгородская область регулярно становится объектом атак со стороны ВСУ. Населенные пункты региона обстреливают из артиллерии и минометов, атакуют беспилотными летательными аппаратами. Периодически противник пытается осуществить прорыв на территорию региона силами подобных диверсионно-разведывательных групп.

Однако российская армия дает достойный отпор противнику. Так, кроме уничтожения ДРГ, Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен мощный удар по месту, где проходило совещание с участием командиров ВСУ и старших офицеров Службы безопасности Украины (СБУ). О последствиях удара по месту проведения совещания не сообщается.
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    5 комментариев
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    1. Rt-12 Ранг пользователя
      Rt-12
      0
      Сегодня, 14:36
      Мочи их, ребята!

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    2. Касатик Ранг пользователя
      Касатик
      +1
      Сегодня, 14:37
      А это точно ДРГ? С танками, РСЗО, армейской авиацией, высадкой десанта с вертолетов и тд. Это теперь ДРГ называется?
      1. bk316 Ранг пользователя
        bk316
        0
        Сегодня, 14:45
        высадкой десанта с вертолетов

        Вообще-то ДРГ как раз и надо высаживать с вертушек.
      2. kosmozoo Ранг пользователя
        kosmozoo
        -1
        Сегодня, 14:48
        А это точно ДРГ? С танками, РСЗО, армейской авиацией, высадкой десанта с вертолетов и тд.

        Это уже точно не ДРГ, это металлолом и свиные мощи.
      3. Хорон Ранг пользователя
        Хорон
        0
        Сегодня, 15:01
        Цитата: Касатик
        А это точно ДРГ? С танками, РСЗО, армейской авиацией, высадкой десанта с вертолетов и тд. Это теперь ДРГ называется?

        Дрг это функциональное назначение, а не вооржённость. Если есть возможность проникнуть на территорию противника на бронетехнике для проведения диверсии или разведки, то это всё равно дрг. Но при проникновении дрг может также использоваться другие вооружения, вплоть до тактических ракетных вооружений, в сами они проникать не будут и к дрг не относятся, но обеспечивают дрг огневое прикрытие, если их уничтожают, то всё равно это будет входить в перечень действий по противодействию дрг. Всё зависит от основной цели, которую преследует противник данной акцией. Если цель захват, удержание и обеспечение поддержки для подходящих основных сил, то это не дрг, а передовые штурмовые группы.

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