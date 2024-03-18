Минобороны РФ: В Белгородской области ВС РФ пресекли попытку проникновения украинских ДРГ
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Вооруженными силами Российской Федерации были предотвращены попытки украинских диверсионно-разведывательных групп проникнуть на территорию Белгородской области. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
Как утверждают в военном ведомстве, проникновение украинских ДРГ имело место в окрестностях населенного пункта Козинка. После обнаружения диверсантов завязался бой.
В результате боестолкновения противник потерял до 150 боевиков убитыми и ранеными, 2 танка и 3 автомобиля. Кроме того, была уничтожена реактивная система залпового огня (РСЗО) Vampire производства Чехии.
Напомним, что Белгородская область регулярно становится объектом атак со стороны ВСУ. Населенные пункты региона обстреливают из артиллерии и минометов, атакуют беспилотными летательными аппаратами. Периодически противник пытается осуществить прорыв на территорию региона силами подобных диверсионно-разведывательных групп.
Однако российская армия дает достойный отпор противнику. Так, кроме уничтожения ДРГ, Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен мощный удар по месту, где проходило совещание с участием командиров ВСУ и старших офицеров Службы безопасности Украины (СБУ). О последствиях удара по месту проведения совещания не сообщается.
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