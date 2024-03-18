Лукашенко: президентские выборы в России – сигнал Западу, не сумевшему раскачать ситуацию в стране

Президентские выборы в России – это серьезный сигнал Западу, не сумевшему раскачать изнутри ситуацию в стране. Именно на это он сделал ставку, но добиться своих целей ему не удалось.Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Дворце независимости в Минске.- так описал сорванные планы Запада Лукашенко.По мнению белорусского лидера, западные политики получили хороший урок. Они в очередной раз убедились, что навязать свою волю Москве и Минску невозможно.Лукашенко напомнил, что через год в Белоруссии тоже пройдут президентские выборы, при подготовке и проведении которых стоит использовать российский опыт.- считает белорусский лидер.Глава Республики Беларусь отметил высокий уровень организации предвыборной работы и самих выборов.Он назвал «блестящей» организацию президентской избирательной кампании в России. По мнению Лукашенко, убедительная победа Путина на выборах в значительной степени объясняется тем, что ему пришлось немало поработать. Он объехал практически всю страну и ответил на вопросы ее граждан.- прокомментировал Лукашенко победу своего российского коллеги.Он сообщил собравшимся, что позвонил Путину и поздравил его с успехом. В ответ лидер России передал благодарность организаторам голосования на избирательных участках в Белоруссии.

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