ВС России нанесли удар по месту совещания представителей командования СБУ и ВСУ - Минобороны

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ВС России нанесли удар по месту совещания представителей командования СБУ и ВСУ - Минобороны

На линии боевого соприкосновения практически без изменений, основные бои по-прежнему идут на Авдеевском и Артемовском направлениях. Также который день противник предпринимает попытки прорваться через границу в Белгородской области, наши наносят удары по противнику в районах Поповка, Лукашовка, Великая Писаревка Сумской области и Старица Харьковской области. В районе Козинки уничтожено несколько украинских ДРГ. Общие потери ВСУ на границе с Россией за прошедшие сутки - до 150 убитых и раненых, два танка, РСЗО RM-70 Vampire.

На основных направлениях идут бои, противник вводит резервы, пытаясь остановить продвижение российских войск. Там, где продвижения нет, наши просто давят, чтобы не допустить переброски резервов на другие направления. На Купянском основные бои в районе Синьковки и Табаевки. На Донецком основные усилия российских войск сосредоточены в районе Ивановского, идет выдавливание ВСУ с позиций. Более выгодные рубежи наши заняли в районах Максимильяновка, Клещеевка и Ивановское. Противник пытался атаковать в районе Красногоровки.



На Авдеевском направлении возобновилось наступление российских войск, остатки когда-то "свежих" резервов ВСУ больше не в силах сдерживать штурмовые отряды ВС России. Продвижение на несколько сотен метров у Бердычей и Орловки, есть успех и в Первомайском. В то же время, у противника еще есть силы на контратаки в районах Кирово, Орловка, Бердычи, Семеновка и Тоненькое.

На Южно-Донецком имеется очередной успех в районе Шахтерское юго-западнее Угледара, в остальном позиционные бои. На Херсонском без изменений.

Общие потери ВСУ за сутки по всем направлениям составили: по личному составу - 920 человек убитыми и ранеными (без учета боев на границе); по бронетехнике - один танк, пять бронемашин, три бронетранспортера, две БМП; по артиллерии - две САУ "Гвоздика", гаубица М777, гаубица FH-70, орудия Д-20 и Д-30, РСЗО "Град". Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесен удар по месту проведения совещания представителей командного состава СБУ и ВСУ, но без подробностей, где и чем, неизвестно. Средствами ПВО уничтожен вертолет Ми-8, а также 143 беспилотника.
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    14 комментариев
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    1. Комментарий был удален.
    2. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
      oleg-nekrasov-19
      +3
      Сегодня, 15:22
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Средствами ПВО уничтожен вертолет Ми-8

      В вертолете находились штабные ГУРа Украины , зачем их отправил в Козинку Лупанчук(командующий ССО ВСУ) , до сих пор гадают боевики из ГУР , одна из версий -избавиться от неугодных.
    3. Zoldat_A Ранг пользователя
      Zoldat_A
      +16
      Сегодня, 15:25
      Статья похожа кликбейт
      Кликбейт - это метод создания заголовков или описаний контента, намеренно привлекающих внимание и вызывающих любопытство, но часто обещающих больше, чем предлагают на самом деле.

      Заголовок "Пугачёва умерла в больнице, попав в ДТП!" Почитаешь - а там про Пугачёву Глафиру Мефодьевну, прославившуюся тем, что насобирала штрафов от ГАИ на полтора ляма...

      Где в статье про "место совещания представителей командования СБУ и ВСУ"? Три раза перечитал - не нашёл.
      А по заголовку я подумал, что командование ВСУ и СБУ обычно совещается в центре Киева.... Жаль...
      1. Andobor Ранг пользователя
        Andobor
        +2
        Сегодня, 15:31
        Сегодня и король английский "умирал".
      2. Фразах Ранг пользователя
        Фразах
        +2
        Сегодня, 15:33
        Топ сикрет, эта информация не подлежит разглашению. Место, время не известно. Кто... откуда-то известно, вот проныры, ничего не скроешь.
      3. major071 Ранг пользователя
        major071
        +1
        Сегодня, 15:40
        Zoldat_A
        Где в статье про "место совещания представителей командования СБУ и ВСУ"? Три раза перечитал - не нашёл


        Последний абзац:
        Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесен удар по месту проведения совещания представителей командного состава СБУ и ВСУ, но без подробностей, где и чем, неизвестно. Средствами ПВО уничтожен вертолет Ми-8, а также 143 беспилотника

        hi
        1. Zoldat_A Ранг пользователя
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 15:57
          нанесен удар по месту проведения совещания представителей командного состава СБУ и ВСУ, но без подробностей, где и чем, неизвестно.

          Цитата: Zoldat_A
          А по заголовку я подумал, что командование ВСУ и СБУ обычно совещается в центре Киева.... Жаль...

          А ещё мне сегодня секретарша вместо "здрасте" с восторгом сообщила, что у её мужа алабаиха вот-вот ощениться собирается (зная мою любовь к этой породе). Я спросил: "Уже?" Она ответила: "Нет пока... Но вот-вот, скоро, наверное..." lol
          hi
          1. Kotofeich Ранг пользователя
            Kotofeich
            +2
            Сегодня, 16:03
            Цитата: Zoldat_A
            у её мужа алабаиха

            Я, грешным делом, подумал, что у Вашей секретарши муж алабаиха. wassat
            1. Zoldat_A Ранг пользователя
              Zoldat_A
              +3
              Сегодня, 16:17
              Цитата: Kotofeich
              Цитата: Zoldat_A
              у её мужа алабаиха

              Я, грешным делом, подумал, что у Вашей секретарши муж алабаиха. wassat
              Не "мужа-алабаихи", а "у её мужа алабаиха". feel
              Да нет, нормальный мужик и семья без новомодных европейских открытий в гендерном вопросе. Просто он любит собак и ненавидит кошек. Она - наоборот. А потому она всегда подчёркнуто говорит "МОИ кошки" и "ЕГО собаки". Живут в коттедже, так что места, чтобы увлечения не пересекались, хватает и мужу, и секретарше.
              drinks
      4. ALCA056000 Ранг пользователя
        ALCA056000
        +1
        Сегодня, 15:44
        Это для хомячков с клиповым мышлением, которые читают только заголовки, а потом голосят о чём-то. Увы, веяние времени...
        1. Zoldat_A Ранг пользователя
          Zoldat_A
          +2
          Сегодня, 16:08
          Цитата: ALCA056000
          Это для хомячков с клиповым мышлением, которые читают только заголовки, а потом голосят о чём-то. Увы, веяние времени...
          Плохой маркетолог стремится сделать рекламу узнаваемой и навалить кучу просмотров. И зарабатывает копеечки на просмотрах. При этом рискует, что реклама будет лезть к месту и не к месту, что приводит к негативному её восприятию.
          Хороший маркетолог уверен в своих силах и зарабатывает от рекламодателя не копеечки на просмотрах, а тысячи на эффективности рекламы. А для этого нужны не просмотры, а ориентированность на целевую аудиторию. Меньше просмотров, но людям не надоедает до отвращения, а контракты могут быт огромными.

          Какой смысл кликбейт совать в новости на ВО - не пойму. И так посмотрят-прочитают. Озаглавили бы "Хроника текущих событий СВО" - статья бы ничего в плане просмотров не потеряла, а в плане согласованности вывески и содержания приобрела бы огого...
      5. LIONnvrsk Ранг пользователя
        LIONnvrsk
        +1
        Сегодня, 15:48
        Цитата: Zoldat_A
        Статья похожа кликбейт

        yes Я бы еще сказал, что речевая деятельность у журналиста нарушена. Мысли значительно опережают речь. Пока написал заголовок, мысли унеслись в другую сторону lol
      6. владимир 290 Ранг пользователя
        владимир 290
        +1
        Сегодня, 16:33
        "Статья похожа кликбейт" - Уважаемый Игорь, это не то о чем я подумал, точно приличное слово? wink wink wink
        1. Zoldat_A Ранг пользователя
          Zoldat_A
          +2
          Сегодня, 16:40
          Цитата: владимир 290
          "Статья похожа кликбейт" - Уважаемый Игорь, это не то о чем я подумал, точно приличное слово?
          Я тут как-то почитал учебник по маркетингу ради общего развития... feel Уверяю Вас, Владимир - это ещё не самое неприличное слово... feel
          - Аутсорсинг мерчендайзинга в хореке пока не в тренде
          - TTL может оказаться актуальным средством для обуздания растущей клаттерности
          - Тренд-сеттеры могут быть и брэндозависимы, но все равно они видят инсайты лучше чем инхаус доморощенный
          - Тут не надо SWOT и BKG прикручивать, с такими out-of-stock в кей-эккаунтах!
          - Задропили весь траффик бартером, паблисити им захотелось, понимаешь...
          И это ещё не самое страшное.

          Маразматическое употребление в нашей речи англицизмов до такого доводит, что если бы я тот учебник начал тут цитировать избранными терминами, меня Администрация ВО за мат навечно забанила бы, не разбираясь особо. lol
          1. владимир 290 Ранг пользователя
            владимир 290
            +1
            Сегодня, 16:42
            Вот и я за Вас испугался, эта администрация уж больно строгая, у меня уж 2 года как предупреждение числится wink

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