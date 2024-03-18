ВС России нанесли удар по месту совещания представителей командования СБУ и ВСУ - Минобороны
На линии боевого соприкосновения практически без изменений, основные бои по-прежнему идут на Авдеевском и Артемовском направлениях. Также который день противник предпринимает попытки прорваться через границу в Белгородской области, наши наносят удары по противнику в районах Поповка, Лукашовка, Великая Писаревка Сумской области и Старица Харьковской области. В районе Козинки уничтожено несколько украинских ДРГ. Общие потери ВСУ на границе с Россией за прошедшие сутки - до 150 убитых и раненых, два танка, РСЗО RM-70 Vampire.
На основных направлениях идут бои, противник вводит резервы, пытаясь остановить продвижение российских войск. Там, где продвижения нет, наши просто давят, чтобы не допустить переброски резервов на другие направления. На Купянском основные бои в районе Синьковки и Табаевки. На Донецком основные усилия российских войск сосредоточены в районе Ивановского, идет выдавливание ВСУ с позиций. Более выгодные рубежи наши заняли в районах Максимильяновка, Клещеевка и Ивановское. Противник пытался атаковать в районе Красногоровки.
На Авдеевском направлении возобновилось наступление российских войск, остатки когда-то "свежих" резервов ВСУ больше не в силах сдерживать штурмовые отряды ВС России. Продвижение на несколько сотен метров у Бердычей и Орловки, есть успех и в Первомайском. В то же время, у противника еще есть силы на контратаки в районах Кирово, Орловка, Бердычи, Семеновка и Тоненькое.
На Южно-Донецком имеется очередной успех в районе Шахтерское юго-западнее Угледара, в остальном позиционные бои. На Херсонском без изменений.
Общие потери ВСУ за сутки по всем направлениям составили: по личному составу - 920 человек убитыми и ранеными (без учета боев на границе); по бронетехнике - один танк, пять бронемашин, три бронетранспортера, две БМП; по артиллерии - две САУ "Гвоздика", гаубица М777, гаубица FH-70, орудия Д-20 и Д-30, РСЗО "Град". Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесен удар по месту проведения совещания представителей командного состава СБУ и ВСУ, но без подробностей, где и чем, неизвестно. Средствами ПВО уничтожен вертолет Ми-8, а также 143 беспилотника.
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