Армия Тайваня разворачивает ЗРК Patriot в жилых районах городов

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Армия Тайваня разворачивает ЗРК Patriot в жилых районах городов

Вооруженные силы Тайваня по примеру боевиков киевского режима разворачивают имеющиеся у них зенитные ракетные комплексы Patriot американского производства в жилых районах населенных пунктов китайского острова.

В рамках наблюдаемой на Тайване активизации военной готовности к отражению китайского удара также замечено движение военной техники, включая танки и самоходные артиллерийские установки.



Также сообщается, что, на приграничных островах Тайваня развернуты Силы специального назначения американской армии. Спецназ США будет заниматься подготовкой тайваньских формирований для обороны острова и ведения партизанской войны на фоне потенциального вторжения армии материкового Китая.

В частности, спецназ США будет расположен в гарнизонах на территории островов архипелага Цзиньмэнь, всего в десяти километрах от побережья Китая. Таким образом, значительно увеличивается вероятность прямого столкновения вооруженных сил Китая и США.

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай высоко ценит заявления президента России Владимира Путина, подчеркнувшего, что в мире существует только один Китай, и руководство КНР является единственным законным правительством, представляющим все регионы Китая, включая острова.

Принадлежность Тайваня к КНР является официальной позицией значительной части международного сообщества и признанной базовой нормой международных отношений.
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14 комментариев
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  1. alystan Ранг пользователя
    alystan
    +5
    Сегодня, 15:29
    В рамках наблюдаемой на Тайване активизации военной готовности к отражению китайского удара

    По методичке Запада вбивают в головы безмозглых тайванцев придуманную самими угрозу нападения КНР. И конечно, рано или поздно, они его дождутся, если не прекратят следовать указаниям англосаксов.
    1. Комментарий был удален.
      1. alystan Ранг пользователя
        alystan
        -3
        Сегодня, 15:40
        Вы китайцев тоже лично знаете? И думаете, что полтора миллиарда населения Китая сплошь именно такие, какими вы их представляете нам? Или знакомые вам некоторые тайванцы "делают погоду" в пользу вашего выбора?
  2. paul3390 Ранг пользователя
    paul3390
    +1
    Сегодня, 15:35
    Да там всё западное побережье острова - один сплошной город.. А в горах на востоке - и защищать нечего... Где ж ещё размещать-то?

    Кстати - по такому случаю возможный десант НОАК кажется несколько проблематичным. Высаживаться в зону сплошной городской застройки - занятие мягко говоря сомнительное...
    1. kosmozoo Ранг пользователя
      kosmozoo
      +1
      Сегодня, 16:01
      Да там всё западное побережье острова - один сплошной город
      Не надо общественность вводить в заблуждение, между населенными пунктами поля/огороды, размещай - не хочу. В общем, америкосы готовят города Тайваня к разрушению.
  3. Leon68 Ранг пользователя
    Leon68
    +2
    Сегодня, 15:36
    Вооруженные силы Тайваня по примеру боевиков киевского режима разворачивают имеющиеся у них зенитные ракетные комплексы Patriot американского производства в жилых районах населенных пунктов китайского острова.

    Зашибись. Опыт шумеров ничему не научил их. Внимание, вопрос к знатокам: какие китайские ракеты они будут обвинять во взрывах жилых домов?
  4. КошмарИваныч Ранг пользователя
    КошмарИваныч
    +3
    Сегодня, 15:46
    А Китай признает Крым российским? Хотя бы после того , когда заварушка начнется уже там?(если начнется вообще).Вопрос... request
  5. МВГ Ранг пользователя
    МВГ
    +3
    Сегодня, 15:54
    Вооруженные силы Тайваня по примеру боевиков киевского режима разворачивают имеющиеся у них зенитные ракетные комплексы Patriot американского производства в жилых районах населенных пунктов китайского острова.

    А чего тут удивительного? Инструкторы то одни и те же
  6. fiv Ранг пользователя
    fiv
    0
    Сегодня, 15:55
    Давно хотел узнать - какова НОАК в деле? Похоже, не узнаю.
  7. lukash66 Ранг пользователя
    lukash66
    +2
    Сегодня, 15:57
    Никак браты из укрорейха подъехали, проконсультировали.
  8. василиск Ранг пользователя
    василиск
    0
    Сегодня, 16:32
    Вооруженные силы Тайваня по примеру боевиков киевского режима разворачивают имеющиеся у них зенитные ракетные комплексы Patriot американского производства в жилых районах населенных пунктов китайского острова.

    А опыт небратьев ничему не учит?
    В частности, спецназ США будет расположен в гарнизонах на территории островов архипелага Цзиньмэнь, всего в десяти километрах от побережья Китая.

    Я бы посоветовал китайским братьям побомбить эти островки.
  9. Thumbs Ранг пользователя
    Thumbs
    -1
    Сегодня, 16:46
    Если мудрая обезьяна слишком долго будет сидеть на берегу пролива формозы - то увидит, как по реке поплывет его собственный труп. Время играет против жёлтого дракона.
    1. gsev Ранг пользователя
      gsev
      -1
      Сегодня, 16:53
      Цитата: Thumbs
      Время играет против жёлтого дракона.

      Всего 15 лет назад ВВС Тайваня могли один на один отбить атаку ВВС КНР. Сейчас количество истребителей КНР вроде превосходит количество истребителей у США. Производство стали в КНР более 50% от мирового производства стали. Если КНР сможет создать собственное оборудование для производства современных микросхем то возвращение мятежного Тайваня просто потеряет актуальность.
      1. Thumbs Ранг пользователя
        Thumbs
        0
        Сегодня, 17:02
        возвращение мятежного Тайваня просто потеряет актуальность
        Для янки, Тайвань-это та точка опоры, через которую перевернут, балансирующую на многих стульях «мудрую» обезьяну.
  10. фа2998 Ранг пользователя
    фа2998
    0
    Сегодня, 17:16
    Цитата: fiv
    Давно хотел узнать - какова НОАК в деле? Похоже, не узнаю.

    Японцы били,наши били,даже вьетнамцы жару им давали.Боевого опыта практически нет,разве что перестрелки и индусами. hi

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