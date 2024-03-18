На церемонии поднятия флага Североатлантического альянса в Швеции присутствующие граждане страны скандировали «Нет НАТО»

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На церемонии поднятия флага Североатлантического альянса в Швеции присутствующие граждане страны скандировали «Нет НАТО»

Через два года после подачи соответствующей заявки, Швеция таки стала полноправным членом Североатлантического альянса. Однако судя по всему, не все граждане страны разделяют радость своих властей от вступления в «миролюбивый» блок.

Напомним, что Швеция официально присоединилась к НАТО 7 марта, став 32-м государством в составе организации. 11 марта флаг страны был поднят в штаб-квартире альянса в Брюсселе.



Между тем в ходе торжественной церемонии поднятия флага НАТО у здания парламента в Стокгольме, присутствующие на мероприятии граждане, мягко говоря, не выражали радости по поводу данного события.

На фоне заявлений короля Швеции Карла XVI Густава о том, что его страна никому не угрожает и стремится к миру, простые граждане скандировали «Нет НАТО». Трансляцию церемонии вел телеканал TV4.

Стоит добавить, что ранее нейтральные Стокгольм и Хельсинки решили присоединиться к альянсу в 2022 году после начала нашей СВО на Украине. Финляндия стала членом блока на год раньше – в 2023-м, в то время, как вступление Швеции «тормозили» Турция и Венгрия.

В то же время, в отличие от своих властей, многие граждане новых стран-членов НАТО считают, что вступление их государства в альянс лишь усилит риски. Ведь пока эти страны находились в нейтральном статусе, Россия не представляла для них никакой угрозы.
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    11 комментариев
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    1. rosomaha Ранг пользователя
      rosomaha
      0
      Сегодня, 15:49
      Уже во всех странах европы прав-во положило на своё население. При лозунгах "нет поставкам оружия на укрию" они заявляют, что мол выбирай или мы поставляем оружие и воюют бандерлоги или воевать идёшь ты - кроме как военного способа они не видят решения этого конфликта...или не хотят видеть. А скорее всего их и не спрашивают-амеровская клика подмяла под себя всё.
    2. Irokez Ранг пользователя
      Irokez
      0
      Сегодня, 15:51
      Цветущий сад с песнями и плясками идёт в НАТО (наверняка с благими намерениями - другого просто не может быть). НАТО - это душелюбы и людоведы цивилизованного и радужного мира.
    3. Peter1First Ранг пользователя
      Peter1First
      0
      Сегодня, 15:51
      Даже если кто-то и протестует против вступления в НАТО, то их "не увидят" и "не услышат", т к Швеция под таким же западным управлением, как и вся остальная Европа! Знаменитый шведский нейтралитет похоже уже в прошлом. Самое плохое -что сильный шведский ВПК теперь напрямую будет работать на НАТО!
    4. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 15:56
      Швейцария держала (хотя бы на бумаге) нейтралитет во ВОВ .А тут присоединилась к санкциям против русских. А вы про шведов и финнов , да кто их спрашивать будет
      1. Октиллион Ранг пользователя
        Октиллион
        -1
        Сегодня, 16:22
        Политически Швейцария и раньше не была нейтральна.
      2. solar Ранг пользователя
        solar
        -1
        Сегодня, 16:26
        Швеция во время Второй мировой тоже держала нейтралитет, если что.
    5. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
      Вольноопределяющийся Марек
      0
      Сегодня, 16:01
      Сколько там было протестующих? Ни фото ни видео не увидел. Вывод- очень немного. Так, что обольщаться не надо. Нажили еще одного врага в составе НАТО. А, ведь в самый разгар Холодной войны, Швеция была нейтральной.
      1. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        0
        Сегодня, 17:15
        Да, заметочка тах хитромудро нарисована, что ни разу не упомяннуто количество протестующих!
        Акулы пера! wassat
    6. alanery Ранг пользователя
      alanery
      0
      Сегодня, 16:03
      поздно пить боржоми...
    7. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 16:04
      Шведами и норвегам надо освоить 500 млн евро на улучшение логистики между странами,в основном будет платить Норвегия.Прикол ,в Норвегии 70 000 норвежцев от 18 до 35 лет ни где не работают,ни где не учаться и самое главное не получают социальные выплаты.Чем живут норги не знают?На 5,5 млн населения,ваши предположения на чём живут эти 70 000 тысяч.
    8. Комментарий был удален.
    9. Decimalegio Ранг пользователя
      Decimalegio
      +2
      Сегодня, 16:06
      Но какой смысл в такой статье? Даже в России, несмотря на подавляющее большинство голосов за президента Путина, меньшинство нанесло ущерб избирательным участкам. В Швеции 77 процентов приветствуют вступление в НАТО, но важно то, что четыре кошки мяукают "Нет НАТО". Но, пожалуйста. request

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