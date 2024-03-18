На церемонии поднятия флага Североатлантического альянса в Швеции присутствующие граждане страны скандировали «Нет НАТО»

Через два года после подачи соответствующей заявки, Швеция таки стала полноправным членом Североатлантического альянса. Однако судя по всему, не все граждане страны разделяют радость своих властей от вступления в «миролюбивый» блок.Напомним, что Швеция официально присоединилась к НАТО 7 марта, став 32-м государством в составе организации. 11 марта флаг страны был поднят в штаб-квартире альянса в Брюсселе.Между тем в ходе торжественной церемонии поднятия флага НАТО у здания парламента в Стокгольме, присутствующие на мероприятии граждане, мягко говоря, не выражали радости по поводу данного события.На фоне заявлений короля Швеции Карла XVI Густава о том, что его страна никому не угрожает и стремится к миру, простые граждане скандировали «Нет НАТО». Трансляцию церемонии вел телеканал TV4.Стоит добавить, что ранее нейтральные Стокгольм и Хельсинки решили присоединиться к альянсу в 2022 году после начала нашей СВО на Украине. Финляндия стала членом блока на год раньше – в 2023-м, в то время, как вступление Швеции «тормозили» Турция и Венгрия.В то же время, в отличие от своих властей, многие граждане новых стран-членов НАТО считают, что вступление их государства в альянс лишь усилит риски. Ведь пока эти страны находились в нейтральном статусе, Россия не представляла для них никакой угрозы.

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