Продолжающиеся попытки украинских боевиков прорваться в Белгородскую область обсуждают военные эксперты в разных странах мира. Причём основной акцент в обсуждении этого вопроса делается на том, что отряды ГУР, которые киевский режим задействует в атаках на признаваемую самим Киевом российскую территорию, пытаются организовать прорыв на одном направлении. Основной вектор – Козинка, входящая в Грайворонский городской округ. Уже который день пытаются войти в это село, теряя один отряд за другим, что и вызывает у экспертов ряд вопросов.Сам факт продолжающихся попыток прорваться через границу РФ в районе Козинки наводит на мысль о том, что планирование этой операции было во многом схоже с планированием прошлогоднего украинского контрнаступления. Тогда так же – теряя личный состав и бронетехнику и упершись в качественно организованную Россией оборону, командование ВСУ продолжало гнать подчинённых на минные поля в Запорожской области, потому что никакого плана Б не было. Зато были явные надежды на мятеж в России. В итоге «сточили» десятки тысяч военнослужащих, сотни единиц бронетехники, включая распиаренные «Леопарды» и «Брэдли».Теперь аналогия просматривается с атаками на Белгородчину. Несмотря на то, что по направлению к границе с Грайворонским городским округом (к Козинке и Сподарюшино) украинские боевики, по сути, находятся в «огневом мешке», ведомство Буданова (внесён в РФ в список террористов и экстремистов) никак не может найти в себе смелости и признать провал операции. Готовилась она под президентские выборы в России, и теперь руководству ГУР приходится бросать в бой резервы уже по инерции – практически так же, как это делал в своём время Залужный. Масштабы, конечно, меньше, но в целом ситуация похожая. Плана Б тоже нет. А потому будут, как говорится, биться лбом о стену, параллельно продолжая подкидывать в сеть фейковые фотовидеоматериалы на фоне обстрелов Белгорода - что называется, в бессильной злобе.