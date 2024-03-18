Продолжающие попытки противника атаковать приграничье РФ на одном направлении схожи с тактикой и стратегией прошлогоднего контрнаступления

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Продолжающие попытки противника атаковать приграничье РФ на одном направлении схожи с тактикой и стратегией прошлогоднего контрнаступления

Продолжающиеся попытки украинских боевиков прорваться в Белгородскую область обсуждают военные эксперты в разных странах мира. Причём основной акцент в обсуждении этого вопроса делается на том, что отряды ГУР, которые киевский режим задействует в атаках на признаваемую самим Киевом российскую территорию, пытаются организовать прорыв на одном направлении. Основной вектор – Козинка, входящая в Грайворонский городской округ. Уже который день пытаются войти в это село, теряя один отряд за другим, что и вызывает у экспертов ряд вопросов.





Сам факт продолжающихся попыток прорваться через границу РФ в районе Козинки наводит на мысль о том, что планирование этой операции было во многом схоже с планированием прошлогоднего украинского контрнаступления. Тогда так же – теряя личный состав и бронетехнику и упершись в качественно организованную Россией оборону, командование ВСУ продолжало гнать подчинённых на минные поля в Запорожской области, потому что никакого плана Б не было. Зато были явные надежды на мятеж в России. В итоге «сточили» десятки тысяч военнослужащих, сотни единиц бронетехники, включая распиаренные «Леопарды» и «Брэдли».

Теперь аналогия просматривается с атаками на Белгородчину. Несмотря на то, что по направлению к границе с Грайворонским городским округом (к Козинке и Сподарюшино) украинские боевики, по сути, находятся в «огневом мешке», ведомство Буданова (внесён в РФ в список террористов и экстремистов) никак не может найти в себе смелости и признать провал операции. Готовилась она под президентские выборы в России, и теперь руководству ГУР приходится бросать в бой резервы уже по инерции – практически так же, как это делал в своём время Залужный. Масштабы, конечно, меньше, но в целом ситуация похожая. Плана Б тоже нет. А потому будут, как говорится, биться лбом о стену, параллельно продолжая подкидывать в сеть фейковые фотовидеоматериалы на фоне обстрелов Белгорода - что называется, в бессильной злобе.
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    4 комментария
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    1. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      +1
      Сегодня, 15:37
      Походу свежий кактус нашли.......
    2. senima56 Ранг пользователя
      senima56
      +2
      Сегодня, 15:41
      Не зря в народе живуча фраза : "Упёртый хох..л!" fool hi
    3. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
      oleg-nekrasov-19
      +5
      Сегодня, 16:12
      В подбитом вертолете МИ -8 под Козинкой находились офицеры 73-го центра ССО Украины (г.Одесса). Сегодня уже появились первые некрологи -начальник штаба 73-центра ССО полковник Александр Камнев и майор Максим Проскурня – офицер штаба 73-го центра ССО Украины.
      1. Жозе Ранг пользователя
        Жозе
        0
        Сегодня, 17:10
        Их вроде ракетой в Одессе убило, и не только их.

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