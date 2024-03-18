Как сообщает посольство США в Киеве, сегодня в украинскую столицу прибыл американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, включенный в России в список террористов и экстремистов.- говорится в сообщении посольства США в соцсети X (бывший Twitter – заблокирован на территории РФ).Линдси Грэм является сенатором от штата Южная Каролина с 2003 года. Он известен своей антироссийской риторикой и активными выступлениями в поддержку военной помощи Украине. С какими целями Грэм прибыл на Украину, не сообщается, но очевидно, что для обсуждения все того же вопроса о военной помощи.В мае прошлого года сообщалось, что МВД России выдало ордер на арест сенатора Грэма после того, как он назвал американскую военной помощь Украине «лучшими деньгами, которые США когда-либо тратили» и благодаря которой «умирают русские».А не так давно этот украинский «друг» предложил не направлять помощь Киеву безвозмездно, а давать ее в кредит, как это делает Европа с большинством выделяемых Украине средств. При этом Незалежная, по его словам, могла бы расплачиваться полезными ископаемыми.

Сегодня мы приветствуем сенатора Линдси Грэма в Киеве. Непреклонная поддержка США имеет решающее значение для успеха Украины

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