Предлагающий помогать Украине в кредит американский сенатор прибыл в Киев

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Предлагающий помогать Украине в кредит американский сенатор прибыл в Киев

Как сообщает посольство США в Киеве, сегодня в украинскую столицу прибыл американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, включенный в России в список террористов и экстремистов.

Сегодня мы приветствуем сенатора Линдси Грэма в Киеве. Непреклонная поддержка США имеет решающее значение для успеха Украины

- говорится в сообщении посольства США в соцсети X (бывший Twitter – заблокирован на территории РФ).

Линдси Грэм является сенатором от штата Южная Каролина с 2003 года. Он известен своей антироссийской риторикой и активными выступлениями в поддержку военной помощи Украине. С какими целями Грэм прибыл на Украину, не сообщается, но очевидно, что для обсуждения все того же вопроса о военной помощи.

В мае прошлого года сообщалось, что МВД России выдало ордер на арест сенатора Грэма после того, как он назвал американскую военной помощь Украине «лучшими деньгами, которые США когда-либо тратили» и благодаря которой «умирают русские».



А не так давно этот украинский «друг» предложил не направлять помощь Киеву безвозмездно, а давать ее в кредит, как это делает Европа с большинством выделяемых Украине средств. При этом Незалежная, по его словам, могла бы расплачиваться полезными ископаемыми.
  • Википедия/U.S. Senate Photo Office, Brett Flashnick
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10 комментариев
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  1. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    +2
    Сегодня, 15:54
    Линси приехал подписывать закладные ,чего не понятно.Вложения требуют гарантий и вот "посол доброй воли " в Киеве
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 15:57
      Какие же они (сенаторы) фотогеничные и зубастые... Словно кастинг на эту роль в Голливуде проходили... А вот сенаторши частенько страшные... laughing
      1. APASUS Ранг пользователя
        APASUS
        +1
        Сегодня, 15:59
        Цитата: Lev_Russia
        Какие же они (сенаторы) фотогеничные и зубастые...

        Линси адвокат по профессии ,а США улыбка адвоката - визитная карточка .У него все круто ,он успешный ,он беззаботный
    2. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      0
      Сегодня, 16:01
      А что там ещё можно заложить? Все украдено до нас(с).
      1. APASUS Ранг пользователя
        APASUS
        0
        Сегодня, 16:05
        Цитата: lukash66
        А что там ещё можно заложить? Все украдено до нас(с).

        Думаю не все музеи еще подчищены . Не весь радиоактивный и химический мусор из США ,еще складируют на Украине .Не все лекарства испытаны ,да еще можно людей продавать ,детей на органы ,фашистский режим клоуна сейчас пойдет на все
  2. A.A.G. Ранг пользователя
    A.A.G.
    0
    Сегодня, 15:56
    Так понимаю, нашему ВГК выданы предписания, очерчены Красные линии, - что можно (класть людей, расходовать ресурсы, чем торговать, - хоть и по мутным схемам?
    А что нельзя: трогать Киев, всякого рода -проводы?
    Откуда такая уверенность в собственной безопасности у всех "гостей" Куева?
  3. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:56
    Да пусть хоть Самоходный Джо на Украину приезжает,Дональд Трамп пока их всех держит за фаберже в конгрессе.Припоминая своё президенство ,и самку собаки Пилосси в роли спикера.
  4. fiv Ранг пользователя
    fiv
    +1
    Сегодня, 15:57
    С задним приводом на окраине в весеннюю распутицу делать нечего.
  5. VLAD-96 Ранг пользователя
    VLAD-96
    0
    Сегодня, 16:37
    Почему туда случайной траекторией не прилетит Искндерчик Колибратович? Или опять тайные договренности ?
  6. Stoned Alone
    Stoned Alone
    +2
    Сегодня, 16:38
    дать бы ему по морде кулаком, да с оттяжечкой так душевно

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