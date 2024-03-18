Глава МИД Венгрии призвал Европу «не играть с огнём», продолжая поставлять оружие Украине

Уже давно было бы достигнуто прекращение огня, если бы они приложили хотя бы половину своих усилий к установлению мира, а не к поставкам вооружений

Мы не хотим войны в Европе и надеемся, что наши европейские коллеги не будут продолжать играть с огнем

Западным странам необходимо принять, что их стратегия на Украине потерпела полный крах. Дальнейшая поддержка Киева может привести к новой мировой войне. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в преддверии очередной встречи стран ЕС в Брюсселе.Венгерский министр считает, что Европа сама себя загоняет в ловушку новой мировой войны. Вместо того, что договариваться о мире, лидеры некоторых европейских стран выступают за отправку войск НАТО на Украину, а это прямое столкновение с Россией и угроза перерастания конфликта из локального в глобальный.- написал Сийярто в одной из запрещенных в России соцсетей.Раскритиковал венгерский политик и французского президента Макрона, с подачи которого и началось обсуждение отправки войск НАТО на Украину. По его словам, заявления французского лидера полностью противоречат стратегии НАТО, но того это не останавливает. А вслед за французом затявкали прибалтийские лимитрофы заявляющие, что не нужно бояться ядерной войны, это всего лишь угрозы, которые никогда не перерастут в действия.- добавил Сийярто.