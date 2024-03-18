Глава МИД Венгрии призвал Европу «не играть с огнём», продолжая поставлять оружие Украине

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Глава МИД Венгрии призвал Европу «не играть с огнём», продолжая поставлять оружие Украине

Западным странам необходимо принять, что их стратегия на Украине потерпела полный крах. Дальнейшая поддержка Киева может привести к новой мировой войне. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в преддверии очередной встречи стран ЕС в Брюсселе.

Венгерский министр считает, что Европа сама себя загоняет в ловушку новой мировой войны. Вместо того, что договариваться о мире, лидеры некоторых европейских стран выступают за отправку войск НАТО на Украину, а это прямое столкновение с Россией и угроза перерастания конфликта из локального в глобальный.



Уже давно было бы достигнуто прекращение огня, если бы они приложили хотя бы половину своих усилий к установлению мира, а не к поставкам вооружений

- написал Сийярто в одной из запрещенных в России соцсетей.

Раскритиковал венгерский политик и французского президента Макрона, с подачи которого и началось обсуждение отправки войск НАТО на Украину. По его словам, заявления французского лидера полностью противоречат стратегии НАТО, но того это не останавливает. А вслед за французом затявкали прибалтийские лимитрофы заявляющие, что не нужно бояться ядерной войны, это всего лишь угрозы, которые никогда не перерастут в действия.

Мы не хотим войны в Европе и надеемся, что наши европейские коллеги не будут продолжать играть с огнем

- добавил Сийярто.
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    5 комментариев
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    1. antiaircrafter Ранг пользователя
      antiaircrafter
      0
      Сегодня, 15:41
      Заявить то он заявил. Да кто ж его послушает....
      1. Игорь Борисов_2 Ранг пользователя
        Игорь Борисов_2
        0
        Сегодня, 15:46
        Точно - глас вопиющего в пустыне...
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 15:53
          Курочка по зёрнышку... Не всё сразу... Хотя я и сам не очень то верю. но очень этого хочу... stop
      2. APASUS Ранг пользователя
        APASUS
        0
        Сегодня, 16:02
        Цитата: antiaircrafter
        Заявить то он заявил. Да кто ж его послушает...

        Заметили что Венгрию не задушили ? И Сийярто часто выступает ,его не пытаются стереть как Трампа в свое время .А знаете по чему ?
        Венгры выражают мнение не только свое ,но не все страны так открыто могут выступить против
    2. Irokez Ранг пользователя
      Irokez
      0
      Сегодня, 16:04
      Глава МИД Венгрии призвал Европу «не играть с огнём», продолжая поставлять оружие Украине

      Кто играет в моей песочнице? Попались НАТОвцы на месте преступления.

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