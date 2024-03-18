Комитет бундестага ФРГ по обороне провел совещание по вопросу передачи Украине ракет Taurus

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Комитет бундестага ФРГ по обороне провел совещание по вопросу передачи Украине ракет Taurus

Недавно состоялось тайное совещание членов комитета бундестага Германии по обороне, которое было посвящено обсуждению возможности передачи Украине ракет дальнего радиуса действия Taurus. Об этом сообщает западная пресса.

По информации медиа, во встрече участвовали 105 человек, в том числе представители германского правительства и федеральных земель. Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман написала спикеру бундестага Бербель Бас, что информация о совещании не должна выходить за пределы парламента и правительства.



Отметим, что за день до проведенного совещания подавляющее большинство депутатов бундестага выступили против поставок Украине таких ракет. О нежелании передавать Киеву ракеты дальнего радиуса действия неоднократно говорил и сам канцлер ФРГ Олаф Шольц. Но в то же время, в Германии есть и влиятельная партия «ястребов», выступающая за немедленное начало поставок таких ракет Украине.

Поскольку не так давно в СМИ появились перехваченные переговоры высокопоставленных офицеров бундесвера о возможности нанесения ударов по Крымскому мосту ракетами Taurus, вероятно, что все же в военном ведомстве страны допускают вероятность поставок ракет Украине.

Поэтому нельзя исключать, что сопротивление противников поставок ракет, включая и самого канцлера Шольца, в конечном итоге «ястребам» удастся продавить, и тогда ракеты могут быть переданы киевскому режиму.
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19 комментариев
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  1. Türkiye Ранг пользователя
    Türkiye
    -2
    Сегодня, 16:00
    Эти таурусы кардинально ничего не изменят на поле боя. Они принесут небольшие неприятности, может даже репутационные, но по факту, Украина как отступала, так и будет дальше отступать.
    1. Kotofeich Ранг пользователя
      Kotofeich
      +5
      Сегодня, 16:09
      Цитата: Türkiye
      Они принесут небольшие неприятности,

      Ну, если называть небольшими неприятностями, удар по Крымскому мосту, или по штабу округа, или еще по чему нибудь очень важному.....
      1. Аркадий007 Ранг пользователя
        Аркадий007
        +1
        Сегодня, 16:28
        Самые большие неприятности не удары по Крымскому мосту или НПЗ в Сызрани.
        Самые болезненные удары - когда чиновники высшего ранга и олигархи воруют миллиарды в период военных действий, у страны в которой они живут и якобы за неё переживают.
      2. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        -1
        Сегодня, 16:30
        Надо нашему министерству обороны провести совещание по вопросу передачи противокорабельных ракет хусситам. И привязать эту передачу к поставкам ракет Западом.
        Пускай нефть в Европу возят вокруг ЮАР.
        Кстати, не мешало бы с ЮАР заключить военный союз, и установить на берегу Бал и Бастион.
        Пускай Европа закупает нефть из Персидского залива через Индийский, Тихий и Атлантический океаны. Нефть будет кругосветная, как Магеллан, и цена космическая, но гораздо-гораздо дешевле, чем с Титана шаттлами возить. laughing
    2. ugos Ранг пользователя
      ugos
      +5
      Сегодня, 16:10
      ''Небольшие неприятности'' это возможная гибель российских солдат, но вас это я вижу мало волнует.
    3. Бледар Ранг пользователя
      Бледар
      +1
      Сегодня, 16:11
      Таурусы могут уже бить на стратегическую глубину по территории РФ. И это будет шаг, на который уже невозможно будет не ответить по тем, кто в это будет вовлечен (Бундесвер). Европцы же уверены, что РФ струхнёт. Может пора уже парочку Reaper'ов над черным морем сбить, и поглядеть, будет ли НАТО развязывать 3 мировую изза подбитых железок?
  2. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 16:01
    То даём, то не даём... Думал, что так только проститутки с клиентами торгуются, договариваясь о цене, а оказывается и бундестаг и германское правительство насквозь проституризированы... Я так понимаю, Штаты у них сутенёром работают... am
  3. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 16:05
    Надо исходить из того, что ракеты передадут.
    Не мытьем, так катанием. Вывод- уже вчера готовиться их нейтрализации . Или будет как всегда.
    1. andrewkor Ранг пользователя
      andrewkor
      0
      Сегодня, 16:11
      Лучшая ПРО ,это наши танки на их стартовых позициях!
      1. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
        Вольноопределяющийся Марек
        0
        Сегодня, 16:13
        Это, один из вариантов нейтрализации.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 16:07
    «Большинство депутатов бундестага выступили против поставок Украине таких ракет. О нежелании передавать Киеву ракеты дальнего радиуса действия неоднократно говорил и сам канцлер ФРГ Олаф Шольц» —

    — Законодательная и исполнительная власть против!Или это не власть? ...
  5. Taskhyl
    Taskhyl
    0
    Сегодня, 16:10
    К лету передадут ракеты.Возможно и раньше. Чтобы не передавали украине, куда бы на территории РФ бандерлоги удары не наносили, все равно все ответные действия будут только(!) в пределах украины. Это же абсолютно понятно! Лондонам со всякими парижами и берлинами ничего не грозит. И они это знают и мы это знаем. Все, что исходит с территории Украины там и будет ограничено.
  6. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 16:10
    Имею сказать, таки - хуситам приготовиться к нанесению ударов гиперзвуком
    по коалиции и неизвестным радикалам в Атлантике, Тихом океане на кабелях-кобелях транзакций и связи!
    Не зря М. Задорнов о них отзывался, ну ту п ппые, один и ещё тупее,
    а высокий человек мида деб лы, мл ин?
    А Сармат и Посейдон ещё нам пригодятся для переговоров Победителя
    о капитуляции побеждённого - вснего лже-недо-запада!
  7. andrewkor Ранг пользователя
    andrewkor
    0
    Сегодня, 16:10
    А Таурус лучше или хуже Томагавка? Сами то США не поставляют дальнобойные ракеты ,а подставляют своих вассалов по НАТО.
    1. spirit Ранг пользователя
      spirit
      +1
      Сегодня, 16:18
      лучше или хуже Томагавка
      Лучше.Именно применение Томагавка в Ираке,сподвигло европейцев сделать у себя аналог.Таурус есть ещё у корейцев,странно что их ещё не попросили продать эти ракеты тем же полякам
  8. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    0
    Сегодня, 16:11
    Много ракет не передадут . По этому следует ждать определенных провокаций ,как с крейсером Москва ,ударам по Кремлю .Англичане мастера таких вот атак ,из-за угла .
  9. grigorii Ранг пользователя
    grigorii
    0
    Сегодня, 16:14
    Быстрей всего что передадут их Украине и надо быть готовым к этому.Не в этот раз так в другой.
  10. point Ранг пользователя
    point
    0
    Сегодня, 16:45
    Хитрая сарделька, верткая ) теперь он, оказывается, и раньше выступал против, вместе со всем стадом.
  11. Matsur Ранг пользователя
    Matsur
    0
    Сегодня, 17:15
    Ну передадут, и чем ответит Россия? Ну дам выскажется "страшно")) и что?

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