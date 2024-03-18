Комитет бундестага ФРГ по обороне провел совещание по вопросу передачи Украине ракет Taurus
Недавно состоялось тайное совещание членов комитета бундестага Германии по обороне, которое было посвящено обсуждению возможности передачи Украине ракет дальнего радиуса действия Taurus. Об этом сообщает западная пресса.
По информации медиа, во встрече участвовали 105 человек, в том числе представители германского правительства и федеральных земель. Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман написала спикеру бундестага Бербель Бас, что информация о совещании не должна выходить за пределы парламента и правительства.
Отметим, что за день до проведенного совещания подавляющее большинство депутатов бундестага выступили против поставок Украине таких ракет. О нежелании передавать Киеву ракеты дальнего радиуса действия неоднократно говорил и сам канцлер ФРГ Олаф Шольц. Но в то же время, в Германии есть и влиятельная партия «ястребов», выступающая за немедленное начало поставок таких ракет Украине.
Поскольку не так давно в СМИ появились перехваченные переговоры высокопоставленных офицеров бундесвера о возможности нанесения ударов по Крымскому мосту ракетами Taurus, вероятно, что все же в военном ведомстве страны допускают вероятность поставок ракет Украине.
Поэтому нельзя исключать, что сопротивление противников поставок ракет, включая и самого канцлера Шольца, в конечном итоге «ястребам» удастся продавить, и тогда ракеты могут быть переданы киевскому режиму.
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